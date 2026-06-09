Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилди

·0·Авто
Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилди

Audi компанияси расман учинчи авлоддаги Q7 кроссоверини намойиш этди. Автомобил ташқи ва ички кўринишдан бутунлай янгиланди — аввалги Audi Q7 моделидан деярли ҳеч қандай асар қолмади. Кроссовер катталаштирилган радиатор панжараси, баландроқ капот, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва икки даражали светодиодли оптикага эга бўлди. Янги интеллектуал фаралар асосий хусусиятлардан бири бўлиб, улар йўл юзасига огоҳлантиришларни проекциялаш, бурилиш сигналларини ерда акс эттириш ва эшиклар очилиши ҳақида бошқа ҳайдовчиларни огоҳлантириш қобилиятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Салон қисмида асбоблар панели ва мультимедиа тизимини бирлаштирган эгилган ОЛEД-дисплей ўрнатилган, олд йўловчи учун эса алоҳида экран ажратилган. Шунингдек, алоҳида секциялари шаффофлигини созлаш мумкин бўлган ва эгасининг созламаларини эслаб қолувчи панорамали том кўзда тутилган. Кўпгина мамлакатларда Audi Q7 базавий комплектацияданоқ уч қаторли ўриндиқлар билан таклиф этилади. Юкхона ҳажми салон конфигурациясига қараб 581 литрдан қарийб 2000 литргача етади.

Сотувлар бошида Буюк Британияда модел 295 от кучига эга, 3,0 литрли дизелли V6 двигатели ва "юmsҳоқ" гибрид тизими билан жиҳозланади. Бошқа бозорлар учун бензинли двигателлар кўзда тутилган. Кроссовер пневмоподвеска, тўлиқ бошқариладиган шасси, доимий тўлиқ узатма ва электрон бошқариладиган амортизаторларни олди. Подвеска навигация маълумотлари асосида йўл шароитларига, масалан, темир йўл кесишмалари ёки нотекисликларга олдиндан мослашишга қодир.

Audi хавфсизлик тизимларига алоҳида эътибор қаратди. Янги Q7 узунлиги 200 метргача бўлган бештагача тўхташ (парковка) маршрутини эслаб қолиши, мураккаб манёврларни мустақил бажариши ва ҳайдовчи иштирокисиз орқага ҳаракатланиши мумкин. Бундан ташқари, агар тизим ҳайдовчи огоҳлантиришларга жавоб бермаётганини аниқласа, автомобил мустақил равишда йўл четида тўхтаб, фавқулодда хизматларни чақира олади. Янги Audi Q7 сотувлари июль ойида бошланади ва у BMW X5 ҳамда Mercedes-Benz GLE билан рақобатлашади.

AudiAudi Q7КроссоверАвтоНемис Автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 14:55Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателЯнги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателБугун, 12:51Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБугун, 10:59BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиBMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиБугун, 07:00Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиFord ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиБугун, 05:51Янги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиЯнги Волга моделлари сотувга чиқди: 1500 та автомобил дилерларга етказилдиБугун, 03:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди