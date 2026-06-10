Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирди
Степҳан Винкелманн сўнгги 20 йилнинг 15 йилини Аутомобили Lamborghini компаниясига раҳбарлик қилиш билан ўтказди. Икки босқичли фаолияти давомида у брендни ҳатто асосчи Ферруксио Lamborghini бошқарган даврдан ҳам узоқроқ вақт давомида бошқариб келмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Винкелманн 2005-йилда президент ва бош ижрочи директор (CEO) этиб тайинланганида, бренд йилига атиги 1600 дона автомобил сотган эди. Ўтган йил якунларига кўра, умумий савдо ҳажми 10,700 донадан ошиб кетди ва бу компания тарихидаги рекорд кўрсаткичга айланди.
Гарчи Lamborghini сўнгги йиллардаги глобал иқтисодий қийинчиликлардан буткул ҳимояланмаган бўлса-да, у Volkswagen Груп таркибидаги энг даромадли брендлардан бири бўлиб қолмоқда. Винкелманн стратегияси брендни оддий транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисидан ҳашаматли турмуш тарзи рамзига айлантиришга қаратилган.
…