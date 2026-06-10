Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирди

·0·Авто
Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирди

Степҳан Винкелманн сўнгги 20 йилнинг 15 йилини Аутомобили Lamborghini компаниясига раҳбарлик қилиш билан ўтказди. Икки босқичли фаолияти давомида у брендни ҳатто асосчи Ферруксио Lamborghini бошқарган даврдан ҳам узоқроқ вақт давомида бошқариб келмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Винкелманн 2005-йилда президент ва бош ижрочи директор (CEO) этиб тайинланганида, бренд йилига атиги 1600 дона автомобил сотган эди. Ўтган йил якунларига кўра, умумий савдо ҳажми 10,700 донадан ошиб кетди ва бу компания тарихидаги рекорд кўрсаткичга айланди.

Гарчи Lamborghini сўнгги йиллардаги глобал иқтисодий қийинчиликлардан буткул ҳимояланмаган бўлса-да, у Volkswagen Груп таркибидаги энг даромадли брендлардан бири бўлиб қолмоқда. Винкелманн стратегияси брендни оддий транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисидан ҳашаматли турмуш тарзи рамзига айлантиришга қаратилган.

LamborghiniСтепҳан ВинкелманнVolkswagen ГрупСуперкарАвто-саноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиLamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиБугун, 23:57Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиРоссияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиБугун, 22:52Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиУни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиКеча, 17:56BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиКеча, 14:55Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателЯнги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателКеча, 12:51Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиКеча, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди