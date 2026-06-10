BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбек

·237·Авто
BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбек

Хитойнинг BYD компанияси ўзининг янги Dolphin Г моделини тақдим этди. Ушбу плуг-ин гибрид (PHEV) супермини автомобили фақат электр қувватида 105 километргача (65 мил), умумий ҳисобда эса 1040 километргача масофа босиб ўтиш имкониятига эга. Янги модел бозорга 20 000 фунт стерлингдан паст нархда чиқиши кутилмоқда ва у Renault Клио, Volkswagen Поло ҳамда Toyota Ярис каби моделларга асосий рақиб бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.

Dolphin Г модели BYD компаниясининг Супер Ҳйбрид тизими билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5 литрли 128 от кучига эга бензинли двигател ва иккита электр моторидан иборат. Тизимнинг умумий қуввати автомобилга 8,3 сонияда 100 км/соат тезликка эришиш имконини беради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим асосан электр режимида ишлашга мослашган бўлиб, ички ёнув двигатели кўпроқ генератор вазифасини бажаради.

Автомобил икки хил аккумулятор сиғими билан таклиф этилади: Активе комплектацияси 7,2 кВ/соат қувватли аккумулятор билан 40 км масофани босиб ўтса, Боост, Комфорт ва Sport версиялари 18,3 кВ/соатли аккумулятор ёрдамида 105 км масофани забт этади. Катта аккумуляторли вариантлар 39 кВ қувватли ўзгармас токда (ДК) тезкор қувватланиш имкониятига эга.

Dolphin Г ўз сегментидаги энг ихчам PHEV ҳисобланиб, унинг узунлиги 4160 мм, ғилдираклар базаси эса 2610 мм ни ташкил қилади. Шунга қарамай, юкхона ҳажми 425 литрга тенг бўлиб, бу ўз синфидаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Автомобил ташқи кўринишидан фаол ҳаво қабул қилгичлар ва орқа спойлер билан ажралиб туради.

Салонда Google тизимига асосланган мультимедиа мажмуаси ўрнатилган бўлиб, Активе моделларида 10,1 дюймли, юқори версияларда эса 12,8 дюймли айланувчи сенсорли экран мавжуд. Шунингдек, ҳайдовчилар учун 8,8 дюймли рақамли асбоблар панели, панорамали том ва 360 даражали камера каби замонавий қулайликлар кўзда тутилган.

BYDDolphin ГГибридЭлектромобилАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди