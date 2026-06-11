Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқда
Глобал миқёсдаги савдо ҳажми ҳар доим автомобил саноатидаги муваффақиятнинг асосий сири бўлиб келган. Бироқ, минтақалар ўртасидаги тафовут сўнгги ўн йилликларда кузатилмаган даражада кенгайиб бораётгани сабабли, ушбу тамойил жиддий хавф остида қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.
Турли бозорлардаги техник тартибга солиш, харидорларнинг талаблари ва давлат протекционизми ўртасидаги ўсиб бораётган фарқ автомобил ишлаб чиқарувчиларни янада маҳаллийлаштирилган ёндашувни қўллашга мажбур қилмоқда. Бу эса компанияларнинг ягона платформа орқали катта ҳажмдаги маҳсулот сотиш ва фойда олиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Ҳозирги кунда Toyota, BMW ва Mercedes-Benz каби гигантлар ҳар бир минтақа учун алоҳида стратегия ишлаб чиқишга мажбур. Масалан, Европада қатъий экологик меъёрлар ва электромобилга ўтиш талаб этилса, бошқа бозорларда ҳали ҳам ички ёнув двигателлари ва гибрид моделларга бўлган талаб юқорилигича қолмоқда.
Хитойнинг BYD каби брендлари томонидан кўрсатилаётган босим ва АҚШ ҳамда Европа Иттифоқи томонидан жорий этилаётган божлар глобал таъминот занжирини узиб қўймоқда. Натижада, автомобил ишлаб чиқарувчилар харажатларни камайтириш ўрнига, ҳар бир бозорнинг ўзига хос инжиқликларига мослашиш учун қўшимча маблағ сарфлашга мажбур бўлишмоқда.
…