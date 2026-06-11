Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқда

·9·Авто
Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқда

Глобал миқёсдаги савдо ҳажми ҳар доим автомобил саноатидаги муваффақиятнинг асосий сири бўлиб келган. Бироқ, минтақалар ўртасидаги тафовут сўнгги ўн йилликларда кузатилмаган даражада кенгайиб бораётгани сабабли, ушбу тамойил жиддий хавф остида қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.

Турли бозорлардаги техник тартибга солиш, харидорларнинг талаблари ва давлат протекционизми ўртасидаги ўсиб бораётган фарқ автомобил ишлаб чиқарувчиларни янада маҳаллийлаштирилган ёндашувни қўллашга мажбур қилмоқда. Бу эса компанияларнинг ягона платформа орқали катта ҳажмдаги маҳсулот сотиш ва фойда олиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда Toyota, BMW ва Mercedes-Benz каби гигантлар ҳар бир минтақа учун алоҳида стратегия ишлаб чиқишга мажбур. Масалан, Европада қатъий экологик меъёрлар ва электромобилга ўтиш талаб этилса, бошқа бозорларда ҳали ҳам ички ёнув двигателлари ва гибрид моделларга бўлган талаб юқорилигича қолмоқда.

Хитойнинг BYD каби брендлари томонидан кўрсатилаётган босим ва АҚШ ҳамда Европа Иттифоқи томонидан жорий этилаётган божлар глобал таъминот занжирини узиб қўймоқда. Натижада, автомобил ишлаб чиқарувчилар харажатларни камайтириш ўрнига, ҳар бир бозорнинг ўзига хос инжиқликларига мослашиш учун қўшимча маблағ сарфлашга мажбур бўлишмоқда.

АвтомобилИқтисодиётЭлектромобилГлобал БозорСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди