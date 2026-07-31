Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилди
Хитойнинг Xiaomi компанияси келгуси моделларида арзон гибрид тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ixbt.com ва Сина Ауто нашрлари маълумотига кўра, компания ўзининг янги Skyномад кроссоверлар линияси учун Ҳарбин Донган Ауто Енгине томонидан ишлаб чиқариладиган 1,5 литрли двигателларни танлаган ва уларнинг нархи атиги 8000 юан (тахминан 1100 АҚШ доллари) етиб белгиланган.
Хитойнинг технология гиганти ва автомобилсозлик бозорида тезда ўз ўрнини топган Xiaomi компанияси келгуси моделларида арзон гибрид тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, гап давлатга қарашли Changan корхонасининг шўъба корхонаси бўлган Ҳарбин Донган Ауто Энгине томонидан ишлаб чиқариладиган двигателлар ҳақида бормоқда. Мазкур бутловчи қисмлар аввалроқ Li Auto компанияси томонидан ўзининг дастлабки кроссоверларида қўлланилган бўлиб, кейинчалик жиддий муаммолар туфайли бошқа таъминотчиларга ўтилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ҳарбин Донган Ауто Энгине компанияси ўз вақтида Leapmotor C11 ҳамда илк Li Auto кроссовери — Ли Оне моделлари учун гибрид двигателлар етказиб берган. Бироқ Li Auto кейинчалик углерод қолдиғи ҳосил бўлиши ва бошқа жиддий техник камчиликлар сабабли ушбу тизимдан воз кечишга мажбур бўлган. Шунга қарамай, Хитой матбуотида эълон қилинган хабарларга кўра, Xiaomi ўзининг янги Skyномад кроссоверлар линияси учун айнан шу ишлаб чиқарувчини танлаган ва N70 ҳамда N90 моделлари учун ягона юриш масофасини кенгайтирувчи (ранге эхтендер) таъминотчи сифатида тасдиқлаган.
Технологик танлов ва нарх омилиСина Ауто нашри маълумотларига таяниб хабар берилишича, технологик ва самарадорлик нуқтаи назаридан Ҳарбин Донган томонидан тақдим этиладиган кенгайтиргичлар Хитой бозоридаги мавжуд аналоглардан деярли қолишмайди. Шу билан бирга, уларнинг нархи жуда пастлиги билан ажралиб туради. Хусусан, Skyномад модели учун мўлжалланган 1,5 литрли гибрид двигателнинг нархи атиги 8000 юан (тахминан 1100 АҚШ доллари) этиб белгиланган.
Эслатиб ўтамиз, Xiaomi ўзининг SU7 седани ва YU7 йўлтанламаси билан автомобилсозлик бозорини қисқа фурсатда лутфан лол қолдириб, оддий технологик бренддан нуфузли автомобил ишлаб чиқарувчисига айланди. Гарчи компания ўзининг IT-соҳасидаги тажрибасига таяниб фақат соф электр автомобилларини ривожлантириши мумкин бўлса-да, нолдан EREV (узайтирилган масофали электр автомобил) платформасини яратиш компаниядан ортиқча вақт талаб қилган бўлар эди.
Мутахассисларнинг фикрича, арзон ва тайёр ечимлардан фойдаланиш Xiaomi'га янги кроссоверлар линиясини бозорга тезкор чиқариш имконини беради. Гарчи ўтмишда бу турдаги двигателлар билан боғлиқ муаммолар кузатилган бўлса-да, замонавий талаблар ва арзон таннарх компания стратегиясида ҳал қилувчи рол ўйнаган кўринади. Янги Skyномад моделлари бозорга тақдим этилгач, ушбу гибрид тизимларнинг амалдаги самарадорлиги ва чидамлилиги қандай натижа беришини вақт кўрсатади.
…