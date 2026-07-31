Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилди

·23·Авто
Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилди
Қисқача

Хитойнинг Xiaomi компанияси келгуси моделларида арзон гибрид тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ixbt.com ва Сина Ауто нашрлари маълумотига кўра, компания ўзининг янги Skyномад кроссоверлар линияси учун Ҳарбин Донган Ауто Енгине томонидан ишлаб чиқариладиган 1,5 литрли двигателларни танлаган ва уларнинг нархи атиги 8000 юан (тахминан 1100 АҚШ доллари) етиб белгиланган.

Хитойнинг технология гиганти ва автомобилсозлик бозорида тезда ўз ўрнини топган Xiaomi компанияси келгуси моделларида арзон гибрид тизимлардан фойдаланишни режалаштирмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, гап давлатга қарашли Changan корхонасининг шўъба корхонаси бўлган Ҳарбин Донган Ауто Энгине томонидан ишлаб чиқариладиган двигателлар ҳақида бормоқда. Мазкур бутловчи қисмлар аввалроқ Li Auto компанияси томонидан ўзининг дастлабки кроссоверларида қўлланилган бўлиб, кейинчалик жиддий муаммолар туфайли бошқа таъминотчиларга ўтилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ҳарбин Донган Ауто Энгине компанияси ўз вақтида Leapmotor C11 ҳамда илк Li Auto кроссовери — Ли Оне моделлари учун гибрид двигателлар етказиб берган. Бироқ Li Auto кейинчалик углерод қолдиғи ҳосил бўлиши ва бошқа жиддий техник камчиликлар сабабли ушбу тизимдан воз кечишга мажбур бўлган. Шунга қарамай, Хитой матбуотида эълон қилинган хабарларга кўра, Xiaomi ўзининг янги Skyномад кроссоверлар линияси учун айнан шу ишлаб чиқарувчини танлаган ва N70 ҳамда N90 моделлари учун ягона юриш масофасини кенгайтирувчи (ранге эхтендер) таъминотчи сифатида тасдиқлаган.

Технологик танлов ва нарх омили

Сина Ауто нашри маълумотларига таяниб хабар берилишича, технологик ва самарадорлик нуқтаи назаридан Ҳарбин Донган томонидан тақдим этиладиган кенгайтиргичлар Хитой бозоридаги мавжуд аналоглардан деярли қолишмайди. Шу билан бирга, уларнинг нархи жуда пастлиги билан ажралиб туради. Хусусан, Skyномад модели учун мўлжалланган 1,5 литрли гибрид двигателнинг нархи атиги 8000 юан (тахминан 1100 АҚШ доллари) этиб белгиланган.

Эслатиб ўтамиз, Xiaomi ўзининг SU7 седани ва YU7 йўлтанламаси билан автомобилсозлик бозорини қисқа фурсатда лутфан лол қолдириб, оддий технологик бренддан нуфузли автомобил ишлаб чиқарувчисига айланди. Гарчи компания ўзининг IT-соҳасидаги тажрибасига таяниб фақат соф электр автомобилларини ривожлантириши мумкин бўлса-да, нолдан EREV (узайтирилган масофали электр автомобил) платформасини яратиш компаниядан ортиқча вақт талаб қилган бўлар эди.

Мутахассисларнинг фикрича, арзон ва тайёр ечимлардан фойдаланиш Xiaomi'га янги кроссоверлар линиясини бозорга тезкор чиқариш имконини беради. Гарчи ўтмишда бу турдаги двигателлар билан боғлиқ муаммолар кузатилган бўлса-да, замонавий талаблар ва арзон таннарх компания стратегиясида ҳал қилувчи рол ўйнаган кўринади. Янги Skyномад моделлари бозорга тақдим этилгач, ушбу гибрид тизимларнинг амалдаги самарадорлиги ва чидамлилиги қандай натижа беришини вақт кўрсатади.

XiaomiSkyномадҲарбин ДонганГибрид автомобилХитой машиналари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиБугун, 15:57Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиБугун, 14:53ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси