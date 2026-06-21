Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсиялар
Ford Куга модели бугунги кунда жаҳон автомобил бозорида, хусусан, Ўзбекистоннинг иккиламчи бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлган энг оммабоп кроссоверлардан бири ҳисобланади. 2020-йилда тақдим этилган учинчи авлод модели ўзидан олдинги Мк2 версиясининг муваффақиятини муносиб давом эттириб, ҳайдовчиларга кенгроқ интерер ва замонавий технологияларни таклиф этди. Ҳозирда ушбу моделнинг дастлабки нусхалари халқаро бозорларда 8000 фунт стерлинг (тахминан 10 000 доллар) атрофида баҳоланмоқда, бу эса уни оилавий эҳтиёжлар учун энг жозибадор танловлардан бирига айлантиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
What Car? нашри маълумотларига кўра, Ford Куга ўзининг бошқарувчанлиги ва динамикаси билан рақобатчиларидан ажралиб туради. Автомобил нафақат шаҳар ичида ҳаракатланиш, балки узоқ масофали саёҳатлар учун ҳам қулай қилиб ишланган. Унинг ташқи кўриниши йиллар ўтса-да ўзининг долзарблигини йўқотмади, ички қисми эса сифатли материаллар ва кенг ҳажм билан ажралиб туради.
Двигател танлови ва техник имкониятларМазкур кроссовернинг асосий устунликларидан бири — двигателлар хилма-хиллигидир. Ford муҳандислари ҳар қандай мижознинг талабини қондириш мақсадида қуйидаги қувват қурилмаларини таклиф этишган:
- ЭкоБоост бензинли двигателлари: Тежамкорлик ва қувватнинг оптимал мувозанати;
- ЭкоБлуе дизел двигателлари: Узоқ масофаларга юрувчилар учун кам ёқилғи сарфи;
- Гибрид (HEV) ва плагин-гибрид (PHEV) версиялар: Экология ва замонавий технология ихлосмандлари учун.
Нима учун айнан Ford Куга танланади?Иккинчи қўл автомобил бозорида ушбу моделни танлашда унинг техник хизмат кўрсатиш харажатлари нисбатан пастлиги муҳим рол ўйнайди. Ford эҳтиёт қисмларининг осон топилиши ва сервис марказларининг кўплиги харидорлар учун қўшимча қулайлик яратади. Шунингдек, автомобилнинг хавфсизлик тизимлари юқори даражада бўлиб, у Эуро НКAP тестларида энг юқори баҳоларни қўлга киритган.
Интерер масаласига тўхталадиган бўлсак, учинчи авлод Ford Куга ўзидан олдинги моделга қараганда анча кенгроқ. Орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун оёқ қисми катталаштирилган, юкхона ҳажми эса оилавий юкларни жойлаштириш учун етарли. Шунингдек, замонавий мультимедиа тизими Apple КарПлай ва Android Auto иловаларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Хулоса қилиб айтганда, агар сиз чекланган бюджет билан ҳам замонавий, ҳам ишончли ва ҳайдаш завқини берувчи кроссовер қидираётган бўлсангиз, Ford Куга модели кўриб чиқилиши шарт бўлган вариантлар рўйхатида биринчилардан бўлиши лозим. Унинг чидамлилиги ва бозордаги барқарор нархи инвестиция нуқтаи назаридан ҳам ўзини оқлайди.
…