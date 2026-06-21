Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсиялар

·0·Авто
Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсиялар

Ford Куга модели бугунги кунда жаҳон автомобил бозорида, хусусан, Ўзбекистоннинг иккиламчи бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлган энг оммабоп кроссоверлардан бири ҳисобланади. 2020-йилда тақдим этилган учинчи авлод модели ўзидан олдинги Мк2 версиясининг муваффақиятини муносиб давом эттириб, ҳайдовчиларга кенгроқ интерер ва замонавий технологияларни таклиф этди. Ҳозирда ушбу моделнинг дастлабки нусхалари халқаро бозорларда 8000 фунт стерлинг (тахминан 10 000 доллар) атрофида баҳоланмоқда, бу эса уни оилавий эҳтиёжлар учун энг жозибадор танловлардан бирига айлантиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

What Car? нашри маълумотларига кўра, Ford Куга ўзининг бошқарувчанлиги ва динамикаси билан рақобатчиларидан ажралиб туради. Автомобил нафақат шаҳар ичида ҳаракатланиш, балки узоқ масофали саёҳатлар учун ҳам қулай қилиб ишланган. Унинг ташқи кўриниши йиллар ўтса-да ўзининг долзарблигини йўқотмади, ички қисми эса сифатли материаллар ва кенг ҳажм билан ажралиб туради.

Двигател танлови ва техник имкониятлар

Мазкур кроссовернинг асосий устунликларидан бири — двигателлар хилма-хиллигидир. Ford муҳандислари ҳар қандай мижознинг талабини қондириш мақсадида қуйидаги қувват қурилмаларини таклиф этишган:

  • ЭкоБоост бензинли двигателлари: Тежамкорлик ва қувватнинг оптимал мувозанати;
  • ЭкоБлуе дизел двигателлари: Узоқ масофаларга юрувчилар учун кам ёқилғи сарфи;
  • Гибрид (HEV) ва плагин-гибрид (PHEV) версиялар: Экология ва замонавий технология ихлосмандлари учун.
Айниқса, PHEV (ташқи тармоқдан қувватланувчи гибрид) версияси шаҳарда фақат электр энергияси ёрдамида ҳаракатланиш имконини бериши билан катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу эса ёқилғи иқтисодиёти масаласида Ford Куга моделини ўз синфидаги етакчилардан бирига айлантиради.

Нима учун айнан Ford Куга танланади?

Иккинчи қўл автомобил бозорида ушбу моделни танлашда унинг техник хизмат кўрсатиш харажатлари нисбатан пастлиги муҳим рол ўйнайди. Ford эҳтиёт қисмларининг осон топилиши ва сервис марказларининг кўплиги харидорлар учун қўшимча қулайлик яратади. Шунингдек, автомобилнинг хавфсизлик тизимлари юқори даражада бўлиб, у Эуро НКAP тестларида энг юқори баҳоларни қўлга киритган.

Интерер масаласига тўхталадиган бўлсак, учинчи авлод Ford Куга ўзидан олдинги моделга қараганда анча кенгроқ. Орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун оёқ қисми катталаштирилган, юкхона ҳажми эса оилавий юкларни жойлаштириш учун етарли. Шунингдек, замонавий мультимедиа тизими Apple КарПлай ва Android Auto иловаларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Хулоса қилиб айтганда, агар сиз чекланган бюджет билан ҳам замонавий, ҳам ишончли ва ҳайдаш завқини берувчи кроссовер қидираётган бўлсангиз, Ford Куга модели кўриб чиқилиши шарт бўлган вариантлар рўйхатида биринчилардан бўлиши лозим. Унинг чидамлилиги ва бозордаги барқарор нархи инвестиция нуқтаи назаридан ҳам ўзини оқлайди.

FordКугаКроссоверАвтомобилБозордаги Нархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:2630 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиКеча, 13:50Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаПикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаКеча, 11:26Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Кеча, 10:27BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди