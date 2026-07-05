Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назар
Италиянинг Брессиа шаҳридан Римга қадар давом этувчи афсонавий Милле Миглиа пойгаси жаҳон автомобил спорти тарихидаги энг хавфли ва нуфузли мусобақалардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу тадбир классик автомобиллар фестивали кўринишига келган бўлса-да, унинг рамзи ва асосий қаҳрамони ҳамон Mercedes 300 СЛ модели бўлиб қолмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу моделнинг 1952-йилда пойгада қатнашган нусхаси бугунги кунда 25 миллион еврога (тахминан 21,5 миллион фунт стерлинг) баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Mercedes 300 СЛ, халқ орасида "Гуллвинг" (Чайка қаноти) номи билан машҳур бўлиб, у Милле Миглиа ташкилотчилари учун ҳам ўзига хос эталондир. Ҳатто мусобақанинг замонавий техник регламентида иштирокчиларга рақам стикерларини қаерга ёпиштириш кераклигини кўрсатиш учун айнан ушбу автомобилнинг силуэтидан фойдаланилади. Бу модел нафақат дизайни, балки Mercedes-Benz брендининг Иккинчи жаҳон урушидан кейин катта спортга қайтишидаги ўрни билан ҳам қадрлидир.
Қонли тарих ва пойганинг тақиқланишиМилле Миглиа пойгалари 1927-йилдан 1957-йилгача ўтказилган бўлиб, ўзининг ўта хавфлилиги билан ном чиқарган. Мусобақа тарихи давомида икки марта бутунлай тўхтатилган. Биринчи марта 1938-йилда 11 нафар томошабиннинг ўлими билан якунланган ҳалокатдан сўнг, Бенито Муссолини пойгани шахсан тақиқлаган. 1940-йилда қисқа муддатга қайта тикланган бўлса-да, ҳақиқий пойгалар фақат 1946-йилдан давом эттирилди.
1957-йилги пойга эса ушбу мусобақа тарихига сўнгги нуқтани қўйди. Ўшанда юз берган мудҳиш ҳалокатда ҳайдовчи, унинг ёрдамчиси ва тўққиз нафар томошабин, жумладан, беш нафар ёш бола ҳалок бўлган. Шундан сўнг Италия ҳукумати очиқ йўлларда пойга ўтказишни бутунлай ман этган. Бугунги кунда ўтказиладиган Милле Миглиа эса тезликка эмас, балки маршрутни аниқ ва хавфсиз босиб ўтишга асосланган ретро-раллидир.
Mercedes-Benz В194: Ноёб прототипБугунги кунда Mercedes-Benz музейида сақланаётган В194 индексли 300 СЛ прототипи 1952-йилги пойгада тўртинчи ўринни эгаллаган. Ўша йили Рудолф Караксиола бошқарувидаги ушбу машина немис бренди учун ғалабали қайтишни таъминлаган эди. Mercedes жами 11 дона В194 ишлаб чиқарган бўлиб, улардан 4 таси бугунги кунда компаниянинг ўзида сақланмоқда. Қолганларидан иккитаси утилизация қилинган, яна иккитасининг тақдири эса номаълумлигича қолмоқда.
Техник жиҳатдан ушбу афсонавий автомобил ўз давридаги италиялик рақибларидан бироз кучсизроқ бўлган. Унинг 3,0 литрли олти цилиндрли двигатели 175 от кучига эга эди. Конструкцияси эса қувурли пўлат шасси ва ўта енгил алюминий корпусдан иборат. Шунга қарамай, унинг аэродинамикаси ва ишончлилиги Mercedes-Benz жамоасига кўплаб ғалабаларни тақдим этган.
- Двигател: 3.0 литрли, 6 цилиндрли
- Қувват: 175 от кучи
- Трансмиссия: 4 поғонали механик
- Шасси: Пўлат қувурли каркас
- Корпус: Алюминий
…