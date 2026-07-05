Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назар

·0·Авто
Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назар

Италиянинг Брессиа шаҳридан Римга қадар давом этувчи афсонавий Милле Миглиа пойгаси жаҳон автомобил спорти тарихидаги энг хавфли ва нуфузли мусобақалардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу тадбир классик автомобиллар фестивали кўринишига келган бўлса-да, унинг рамзи ва асосий қаҳрамони ҳамон Mercedes 300 СЛ модели бўлиб қолмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу моделнинг 1952-йилда пойгада қатнашган нусхаси бугунги кунда 25 миллион еврога (тахминан 21,5 миллион фунт стерлинг) баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Mercedes 300 СЛ, халқ орасида "Гуллвинг" (Чайка қаноти) номи билан машҳур бўлиб, у Милле Миглиа ташкилотчилари учун ҳам ўзига хос эталондир. Ҳатто мусобақанинг замонавий техник регламентида иштирокчиларга рақам стикерларини қаерга ёпиштириш кераклигини кўрсатиш учун айнан ушбу автомобилнинг силуэтидан фойдаланилади. Бу модел нафақат дизайни, балки Mercedes-Benz брендининг Иккинчи жаҳон урушидан кейин катта спортга қайтишидаги ўрни билан ҳам қадрлидир.

Қонли тарих ва пойганинг тақиқланиши

Милле Миглиа пойгалари 1927-йилдан 1957-йилгача ўтказилган бўлиб, ўзининг ўта хавфлилиги билан ном чиқарган. Мусобақа тарихи давомида икки марта бутунлай тўхтатилган. Биринчи марта 1938-йилда 11 нафар томошабиннинг ўлими билан якунланган ҳалокатдан сўнг, Бенито Муссолини пойгани шахсан тақиқлаган. 1940-йилда қисқа муддатга қайта тикланган бўлса-да, ҳақиқий пойгалар фақат 1946-йилдан давом эттирилди.

1957-йилги пойга эса ушбу мусобақа тарихига сўнгги нуқтани қўйди. Ўшанда юз берган мудҳиш ҳалокатда ҳайдовчи, унинг ёрдамчиси ва тўққиз нафар томошабин, жумладан, беш нафар ёш бола ҳалок бўлган. Шундан сўнг Италия ҳукумати очиқ йўлларда пойга ўтказишни бутунлай ман этган. Бугунги кунда ўтказиладиган Милле Миглиа эса тезликка эмас, балки маршрутни аниқ ва хавфсиз босиб ўтишга асосланган ретро-раллидир.

Mercedes-Benz В194: Ноёб прототип

Бугунги кунда Mercedes-Benz музейида сақланаётган В194 индексли 300 СЛ прототипи 1952-йилги пойгада тўртинчи ўринни эгаллаган. Ўша йили Рудолф Караксиола бошқарувидаги ушбу машина немис бренди учун ғалабали қайтишни таъминлаган эди. Mercedes жами 11 дона В194 ишлаб чиқарган бўлиб, улардан 4 таси бугунги кунда компаниянинг ўзида сақланмоқда. Қолганларидан иккитаси утилизация қилинган, яна иккитасининг тақдири эса номаълумлигича қолмоқда.

Техник жиҳатдан ушбу афсонавий автомобил ўз давридаги италиялик рақибларидан бироз кучсизроқ бўлган. Унинг 3,0 литрли олти цилиндрли двигатели 175 от кучига эга эди. Конструкцияси эса қувурли пўлат шасси ва ўта енгил алюминий корпусдан иборат. Шунга қарамай, унинг аэродинамикаси ва ишончлилиги Mercedes-Benz жамоасига кўплаб ғалабаларни тақдим этган.

  • Двигател: 3.0 литрли, 6 цилиндрли
  • Қувват: 175 от кучи
  • Трансмиссия: 4 поғонали механик
  • Шасси: Пўлат қувурли каркас
  • Корпус: Алюминий
Mercedes-Benz компанияси ушбу 194010 00005/52 шасси рақамли автомобил учун таклиф қилинган 25 миллион евролик норасмий таклифларни рад этиб келмоқда. Бу шунчаки машина эмас, балки автомобилсозлик тарихининг энг ёрқин ва драматик саҳифаларидан биридир. Бугунги кунда бундай ноёб экспонатларнинг нархи йил сайин ошиб бормоқда, чунки улар нафақат техника, балки ўтган асрнинг пойга маданиятини ўзида мужассам этган.

Mercedes-BenzМилле МиглиаКлассик АвтомобилларГуллвингПойга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиАлпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиБугун, 06:51Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариБугун, 06:29AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларAvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларБугун, 04:23Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиБугун, 02:54BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди