Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналади

·0·Авто
Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналади

Италиянинг Ferrari бренди тарихида кўплаб афсонавий моделлар мавжуд, бироқ коллекционерлар ва автоишқибозлар орасида айнан Ferrari Ф355 GTС модели алоҳида ўринга эга. Кўплаб мутахассислар ва тажрибали ҳайдовчиларнинг фикрича, ушбу автомобил бренднинг классик даври ва замонавий технологиялари ўртасидаги мукаммал мувозанатни ифодалайди. Бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки муҳандислик санъатининг юксак намунаси сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил ишқибози ва бир неча Ferrari моделлари соҳиби бўлган Раж Сангҳа ixbt.com нашрига берган интервюсида ўз тажрибаси билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Ferrari 360 модели юқори тезликда ўзига хос "чинқириқ" овозини чиқарса, Ferrari 430 модели кўпроқ "бўғиқ гумбурлаш" билан ажралиб туради. Бироқ Ferrari Ф355 айнан ўша "олтин ўрталиқ" ёки энг ёқимли нуқта ҳисобланади, чунки у ҳам динамика, ҳам акустик завқ борасида тенгсиздир.

Двигател овози ва механик завқ

Ferrari Ф355 GTС моделининг асосий устунлиги унинг V8 двигателидадир. Стандарт ҳолатда ҳам ушбу мотор 3500-4000 айланишлар оралиғида ҳайратланарли даражада чиройли овоз чиқаради. Раж Сангҳанинг айтишича, у ўз автомобилига Туби, Капристо ва Ларини каби брендларнинг махсус чиқариш тизимларини ўрнатган, бу эса двигателнинг ҳар қандай тезликдаги овозини янада жозибали ва тиниқ қилган.

Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам Ferrari моделлари ҳар доим орзу объекти бўлиб келган. Мамлакатимиз йўлларида бундай классик моделларни кам учратиш мумкин бўлса-да, уларнинг техник тавсифлари ва механик узатмалар қутиси билан таъминланган бошқаруви ҳақиқий "драйв" ишқибозлари учун ҳамон стандарт бўлиб қолмоқда. Замонавий автомат узатмалар қутилари тезроқ бўлиши мумкин, аммо механик Ferrari Ф355 берадиган ҳис-туйғуларни қайтара олмайди.

Классика ва замонавийлик чорраҳасида

Ferrari Ф355 модели 1990-йилларнинг ўрталарида ишлаб чиқарилган бўлиб, у ўз даврининг энг илғор технологияларини ўзида жамлаган эди. GTС версияси эса очиқ осмон остида ҳайдаш имконини берувчи олинадиган том қисми билан ажралиб туради. Бу моделдан кейин чиққан Ferrari 360 ва ундан кейинги авлодлар кўпроқ электроника ва рақамли тизимларга таянган бўлса, Ф355 ҳайдовчига автомобил билан бевосита боғланиш ҳиссини беради.

Ушбу спорткарнинг техник жиҳатлари қуйидаги муҳим хусусиятларни ўз ичига олади:

  • 3.5 литрли, 5 клапанли V8 двигатели;
  • 380 от кучига эга қувват;
  • Анъанавий 6 поғонали механик узатмалар қутиси;
  • Аэродинамик жиҳатдан мукаммал ишланган кузов дизайни.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ferrari Ф355 GTС фақатгина тезлик учун эмас, балки ҳайдаш жараёнидан эстетик завқ олиш учун яратилган. Раж Сангҳа каби коллекционерларнинг эътирофи шуни кўрсатадики, янги технологиялар қанчалик ривожланмасин, классик механика ва ўзига хос двигател овози автомобил оламида ўз қийматини ҳеч қачон йўқотмайди. Бу модел келажакда ҳам энг талабгир классик спорткарлардан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.

FerrariSportкарАвтомобилКлассикаV8 Двигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарМилле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарБугун, 08:52Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиАлпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиБугун, 06:51Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариБугун, 06:29AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларAvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларБугун, 04:23Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиБугун, 02:54BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди