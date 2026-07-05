Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналади
Италиянинг Ferrari бренди тарихида кўплаб афсонавий моделлар мавжуд, бироқ коллекционерлар ва автоишқибозлар орасида айнан Ferrari Ф355 GTС модели алоҳида ўринга эга. Кўплаб мутахассислар ва тажрибали ҳайдовчиларнинг фикрича, ушбу автомобил бренднинг классик даври ва замонавий технологиялари ўртасидаги мукаммал мувозанатни ифодалайди. Бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки муҳандислик санъатининг юксак намунаси сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил ишқибози ва бир неча Ferrari моделлари соҳиби бўлган Раж Сангҳа ixbt.com нашрига берган интервюсида ўз тажрибаси билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Ferrari 360 модели юқори тезликда ўзига хос "чинқириқ" овозини чиқарса, Ferrari 430 модели кўпроқ "бўғиқ гумбурлаш" билан ажралиб туради. Бироқ Ferrari Ф355 айнан ўша "олтин ўрталиқ" ёки энг ёқимли нуқта ҳисобланади, чунки у ҳам динамика, ҳам акустик завқ борасида тенгсиздир.
Двигател овози ва механик завқFerrari Ф355 GTС моделининг асосий устунлиги унинг V8 двигателидадир. Стандарт ҳолатда ҳам ушбу мотор 3500-4000 айланишлар оралиғида ҳайратланарли даражада чиройли овоз чиқаради. Раж Сангҳанинг айтишича, у ўз автомобилига Туби, Капристо ва Ларини каби брендларнинг махсус чиқариш тизимларини ўрнатган, бу эса двигателнинг ҳар қандай тезликдаги овозини янада жозибали ва тиниқ қилган.
Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам Ferrari моделлари ҳар доим орзу объекти бўлиб келган. Мамлакатимиз йўлларида бундай классик моделларни кам учратиш мумкин бўлса-да, уларнинг техник тавсифлари ва механик узатмалар қутиси билан таъминланган бошқаруви ҳақиқий "драйв" ишқибозлари учун ҳамон стандарт бўлиб қолмоқда. Замонавий автомат узатмалар қутилари тезроқ бўлиши мумкин, аммо механик Ferrari Ф355 берадиган ҳис-туйғуларни қайтара олмайди.
Классика ва замонавийлик чорраҳасидаFerrari Ф355 модели 1990-йилларнинг ўрталарида ишлаб чиқарилган бўлиб, у ўз даврининг энг илғор технологияларини ўзида жамлаган эди. GTС версияси эса очиқ осмон остида ҳайдаш имконини берувчи олинадиган том қисми билан ажралиб туради. Бу моделдан кейин чиққан Ferrari 360 ва ундан кейинги авлодлар кўпроқ электроника ва рақамли тизимларга таянган бўлса, Ф355 ҳайдовчига автомобил билан бевосита боғланиш ҳиссини беради.
Ушбу спорткарнинг техник жиҳатлари қуйидаги муҳим хусусиятларни ўз ичига олади:
- 3.5 литрли, 5 клапанли V8 двигатели;
- 380 от кучига эга қувват;
- Анъанавий 6 поғонали механик узатмалар қутиси;
- Аэродинамик жиҳатдан мукаммал ишланган кузов дизайни.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ferrari Ф355 GTС фақатгина тезлик учун эмас, балки ҳайдаш жараёнидан эстетик завқ олиш учун яратилган. Раж Сангҳа каби коллекционерларнинг эътирофи шуни кўрсатадики, янги технологиялар қанчалик ривожланмасин, классик механика ва ўзига хос двигател овози автомобил оламида ўз қийматини ҳеч қачон йўқотмайди. Бу модел келажакда ҳам энг талабгир классик спорткарлардан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.
…