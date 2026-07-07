Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этади

·0·Авто
Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этади

Франциянинг машҳур Peugeot бренди жорий йилнинг октабр ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонида икки янги ва "ҳайратланарли" концепт-карни тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳалар компаниянинг келажакдаги ишлаб чиқариш моделларида қўлланиладиган янги дизайн тили ва технологик йўналишини белгилаб берувчи асосий кўрсаткич бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Peugeot бош директори Алаин Фавей европалик журналистлар билан бўлган мулоқотда ушбу янгиликни тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, кўргазмада намойиш этиладиган автомобиллар бренднинг келажакдаги қиёфаси ҳақида кўп нарсани сўзлаб беради. Гарчи ҳозирча техник тафсилотлар сир тутилаётган бўлса-да, янги концептлар бренднинг бой тарихидан илҳомланган ҳолда замонавий эволюцияни акс эттириши маълум қилинган.

Тарих ва инновация уйғунлиги

Peugeot сўнгги йилларда ўзининг ўтмишдаги афсонавий моделларини замонавий талқинда тақдим этиш анъанасига содиқ қолмоқда. Масалан, 1960-йиллардаги 504 Коупе моделининг замонавий кўриниши бўлган Э-Легенд ҳамда афсонавий 205 хатчбегидан илҳомланган Polygon концептлари бунга ёрқин мисолдир. Алаин Фавей компания мероси келажак учун ғоялар манбаи эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, кўпчилик Париж автосалонида янги э-208 моделининг дебютини кутган эди. Бироқ, компания раҳбари ушбу кутилмаларни рад этди. Иккинчи авлод суперминиси келаси йилнинг иккинчи ярмида сотувга чиқиши режалаштирилган ва унинг расмий тақдимоти кўргазмадан ташқари алоҳида тадбирда бўлиб ўтади.

Стратегик мақсадлар ва янги моделлар

Peugeot ўзининг модел қаторини тўлиқ янгилаш орқали жаҳон бозоридаги улушини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Компания 2030-йилга бориб йиллик савдо ҳажмини 1,5 миллион донага етказишни режалаштирмоқда (ўтган йили бу кўрсаткич 1,1 миллионни ташкил этган эди). Ушбу улкан мақсадга эришиш учун яқин тўрт йил ичида еттита янги модел бозорга чиқарилади.

  • Янги авлод э-208 электромобили;
  • Янги авлод 308 хатчбеги;
  • Францияда ишлаб чиқариладиган учта К-сегмент модели;
  • Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда яратилган иккита Д-сегмент флагманлари.
Октабр ойида намойиш этиладиган концепт-карлар юқорида санаб ўтилган моделларнинг айримлари учун бевосита асос бўлиши мумкин. Шундай бўлса-да, Peugeot тарихида Инсептион, Онйх ва Инстинкт каби фақат келажак тасаввурини ифодаловчи ва серияли ишлаб чиқаришга кирмайдиган концептлар ҳам кўп учрайди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, ушбу янгиликлар Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ўз ўрнига эга бўлиб бораётган француз брендининг глобал стратегиясини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

PeugeotКонцепт-карПариж АвтосалониЭлектромобилАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиPolestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиБугун, 13:28Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБритания йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 10:25Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБуюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди