Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этади
Франциянинг машҳур Peugeot бренди жорий йилнинг октабр ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонида икки янги ва "ҳайратланарли" концепт-карни тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳалар компаниянинг келажакдаги ишлаб чиқариш моделларида қўлланиладиган янги дизайн тили ва технологик йўналишини белгилаб берувчи асосий кўрсаткич бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Peugeot бош директори Алаин Фавей европалик журналистлар билан бўлган мулоқотда ушбу янгиликни тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, кўргазмада намойиш этиладиган автомобиллар бренднинг келажакдаги қиёфаси ҳақида кўп нарсани сўзлаб беради. Гарчи ҳозирча техник тафсилотлар сир тутилаётган бўлса-да, янги концептлар бренднинг бой тарихидан илҳомланган ҳолда замонавий эволюцияни акс эттириши маълум қилинган.
Тарих ва инновация уйғунлигиPeugeot сўнгги йилларда ўзининг ўтмишдаги афсонавий моделларини замонавий талқинда тақдим этиш анъанасига содиқ қолмоқда. Масалан, 1960-йиллардаги 504 Коупе моделининг замонавий кўриниши бўлган Э-Легенд ҳамда афсонавий 205 хатчбегидан илҳомланган Polygon концептлари бунга ёрқин мисолдир. Алаин Фавей компания мероси келажак учун ғоялар манбаи эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, кўпчилик Париж автосалонида янги э-208 моделининг дебютини кутган эди. Бироқ, компания раҳбари ушбу кутилмаларни рад этди. Иккинчи авлод суперминиси келаси йилнинг иккинчи ярмида сотувга чиқиши режалаштирилган ва унинг расмий тақдимоти кўргазмадан ташқари алоҳида тадбирда бўлиб ўтади.
Стратегик мақсадлар ва янги моделларPeugeot ўзининг модел қаторини тўлиқ янгилаш орқали жаҳон бозоридаги улушини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Компания 2030-йилга бориб йиллик савдо ҳажмини 1,5 миллион донага етказишни режалаштирмоқда (ўтган йили бу кўрсаткич 1,1 миллионни ташкил этган эди). Ушбу улкан мақсадга эришиш учун яқин тўрт йил ичида еттита янги модел бозорга чиқарилади.
- Янги авлод э-208 электромобили;
- Янги авлод 308 хатчбеги;
- Францияда ишлаб чиқариладиган учта К-сегмент модели;
- Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда яратилган иккита Д-сегмент флагманлари.
…