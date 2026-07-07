Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрлади
Швеция-Хитой ҳамкорлигидаги Polestar бренди ўзининг янги, янада амалий ва кенг сиғимли Polestar 4 СУВ моделини 2-сентябрь куни расман тақдим этишини эълон қилди. Ушбу кроссовер бозорда BMW iX3 ва Mercedes-Benz GLC Электрик каби нуфузли моделлар билан рақобатга киришиши кутилмоқда. Янги модел аввалги купе-кроссовер версиясидан кўра кўпроқ қулайлик ва юк ташиш имкониятларига урғу беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, Polestar 4 СУВ модели "ҳар қандай саёҳат учун кўп қиррали сақлаш имкониятлари" ва юқори даражадаги эгилувчанликни таклиф этади. Автомобилнинг ташқи кўриниши анъанавий кроссоверларга хос бўлиб, у кундалик фойдаланиш ва оилавий саёҳатлар учун мослаштирилган. Autocar нашри хабарига кўра, янги моделда купе версиясидаги камера асосидаги орқа кўриниш тизими ўрнига анъанавий орқа ойна ўрнатилади.
Техник имкониятлар ва қувватPolestar 4 СУВ техник жиҳатдан ўзининг спортбоп аждодига яқин бўлади. Автомобил орқа ғилдиракли ва тўлиқ ғилдиракли (AWD) трансмиссия вариантларида таклиф этилади. Энг юқори комплектацияда двигател қуввати 536 от кучига (544 HP) етади. Бу эса электромобилга динамик ҳаракатланиш ва юқори тезланиш имконини беради.
Электромобилнинг энг самарали версияси бир марта қувватланиш орқали 630 километргача (391 мил) масофа босиб ўтиши мумкин. Шунингдек, у 400 вольтли архитектурага асосланган бўлиб, 200 кВ қувватга эга тезкор қувватлаш қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса ҳайдовчиларга узоқ масофали сафарларда қувватланиш учун камроқ вақт сарфлаш имконини беради.
Бозордаги ўрни ва ишлаб чиқаришЯнги Polestar 4 СУВ Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади. Шуниси эътиборлики, ушбу модел АҚШда ишлаб чиқариладиган Polestar 3 кроссоверидан бироз кичикроқ, яни узунлиги тахминан 4850 мм ни ташкил этади. Бу ўлчам уни шаҳар шароитида ҳам, магистралларда ҳам қулай бошқариладиган автомобилга айлантиради.
Экспертларнинг фикрича, Polestar 4 СУВ бозорда жуда кенг доирадаги рақиблар билан тўқнаш келади. Улар орасида қуйидаги моделлар бор:
- Audi Q6 Э-трон
- Lexus RZ
- Tesla Model Y
- BMW iX3
- Mercedes-Benz GLC Электрик
…