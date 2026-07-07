Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрлади

·0·Авто
Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрлади

Швеция-Хитой ҳамкорлигидаги Polestar бренди ўзининг янги, янада амалий ва кенг сиғимли Polestar 4 СУВ моделини 2-сентябрь куни расман тақдим этишини эълон қилди. Ушбу кроссовер бозорда BMW iX3 ва Mercedes-Benz GLC Электрик каби нуфузли моделлар билан рақобатга киришиши кутилмоқда. Янги модел аввалги купе-кроссовер версиясидан кўра кўпроқ қулайлик ва юк ташиш имкониятларига урғу беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, Polestar 4 СУВ модели "ҳар қандай саёҳат учун кўп қиррали сақлаш имкониятлари" ва юқори даражадаги эгилувчанликни таклиф этади. Автомобилнинг ташқи кўриниши анъанавий кроссоверларга хос бўлиб, у кундалик фойдаланиш ва оилавий саёҳатлар учун мослаштирилган. Autocar нашри хабарига кўра, янги моделда купе версиясидаги камера асосидаги орқа кўриниш тизими ўрнига анъанавий орқа ойна ўрнатилади.

Техник имкониятлар ва қувват

Polestar 4 СУВ техник жиҳатдан ўзининг спортбоп аждодига яқин бўлади. Автомобил орқа ғилдиракли ва тўлиқ ғилдиракли (AWD) трансмиссия вариантларида таклиф этилади. Энг юқори комплектацияда двигател қуввати 536 от кучига (544 HP) етади. Бу эса электромобилга динамик ҳаракатланиш ва юқори тезланиш имконини беради.

Электромобилнинг энг самарали версияси бир марта қувватланиш орқали 630 километргача (391 мил) масофа босиб ўтиши мумкин. Шунингдек, у 400 вольтли архитектурага асосланган бўлиб, 200 кВ қувватга эга тезкор қувватлаш қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса ҳайдовчиларга узоқ масофали сафарларда қувватланиш учун камроқ вақт сарфлаш имконини беради.

Бозордаги ўрни ва ишлаб чиқариш

Янги Polestar 4 СУВ Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилади. Шуниси эътиборлики, ушбу модел АҚШда ишлаб чиқариладиган Polestar 3 кроссоверидан бироз кичикроқ, яни узунлиги тахминан 4850 мм ни ташкил этади. Бу ўлчам уни шаҳар шароитида ҳам, магистралларда ҳам қулай бошқариладиган автомобилга айлантиради.

Экспертларнинг фикрича, Polestar 4 СУВ бозорда жуда кенг доирадаги рақиблар билан тўқнаш келади. Улар орасида қуйидаги моделлар бор:

  • Audi Q6 Э-трон
  • Lexus RZ
  • Tesla Model Y
  • BMW iX3
  • Mercedes-Benz GLC Электрик
Янги модел учун буюртмалар сентябрь ойидан бошлаб қабул қилинади. Polestar брендининг Ўзбекистон бозоридаги ўрни ҳам тобора мустаҳкамланиб бормоқда, чунки маҳаллий ҳайдовчилар орасида премиум электромобилларга бўлган қизиқиш юқори. Polestar 4 СУВ ўзининг замонавий дизайни ва юқори технологик ечимлари билан ўзбекистонлик автоишқибозлар эътиборини ҳам тортиши шубҳасиз.

PolestarЭлектромобилСУВBMWTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБритания йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 10:25Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБуюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБугун, 10:22Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБританиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБугун, 09:22Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартGenesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди