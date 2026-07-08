Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетди
Хитой автомобил саноати ҳақида гап кетганда, кўпчилик бу компаниялар фақат давлат субсидиялари ҳисобига яшайди ва фойда кўрмайди, деган фикрга ёпишиб олган. Бироқ сўнгги молиявий кўрсаткичлар бу қарашнинг хато эканлигини исботламоқда. Хусусан, Chery бренди ўзининг молиявий самарадорлиги бўйича Европа гиганти Volkswagen гуруҳини ортда қолдириб, саноатда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри маълумотларига кўра, Chery компаниясининг соф фойда маржаси Европанинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан уч баравар юқори кўрсаткични қайд этган. Компания ўтган йили тахминан 2 миллиард фунт стерлинг миқдорида фойда кўрган бўлиб, бу унинг глобал бозордаги мавқейи нақадар мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу кўрсаткич айниқса Nio ва Xpeng каби ҳали фойдага кирмаган стартаплар фонида кескин фарқ қилади.
Арзон нарх ва юқори рентабеллик сириChery муваффақиятининг асосий омилларидан бири — ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш ва кенг кўламли экспорт сиёсатидир. Компания атиги 12 минг фунт стерлинг атрофида баҳоланадиган кроссоверларни сотиб ҳам, рекорд даражадаги фойда кўришга муваффақ бўлмоқда. Бу эса Ғарб ишлаб чиқарувчилари учун катта хавф туғдиради, чунки улар бундай нарх сегментида фойда билан ишлашга қийналмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Chery бренди ўзининг Тигго ва Арризо моделлар туркуми билан етакчи ўринлардан бирини эгаллаб улгурди. Маҳаллий бозордаги талаб ва таклиф мутаносиблиги, шунингдек, сервис хизматларининг кенгайиши бренднинг минтақавий даромадларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи нафақат электромобиллар, балки анъанавий ички ёнув двигателли ва гибрид автомобиллар сегментида ҳам агрессив сиёсат юритмоқда.
Европа брендлари учун жиддий огоҳлантиришVolkswagen ва бошқа Европа брендлари узоқ вақт давомида Хитой брендларининг ўсишини вақтинчалик ҳолат деб ҳисоблаб келишди. Бироқ BYD ва Chery каби компанияларнинг молиявий барқарорлиги бу рақобат узоқ муддатли эканини кўрсатмоқда. Chery ўзининг вертикал интеграциялашган ишлаб чиқариш занжири туфайли бутловчи қисмлар таннархини сезиларли даражада пасайтиришга эришган.
Экспертларнинг таъкидлашича, агар Европа авто саноати ўзининг харажатлар тузилмасини қайта кўриб чиқмаса, яқин йилларда бозор улушини йўқотишда давом этади. Chery мисолида кўриниб турибдики, арзон автомобил ишлаб чиқариш — бу паст фойда дегани эмас. Аксинча, тўғри йўлга қўйилган логистика ва технологик жараёнлар орқали ҳатто бюджетли моделлар билан ҳам глобал бозорда етакчилик қилиш мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Chery компаниясининг 2 миллиард фунтлик фойдаси Хитой автосаноатининг янги даврга қадам қўйганини англатади. Эндиликда улар нафақат сон, балки сифат ва молиявий самарадорлик борасида ҳам дунёнинг энг кучли концернлари билан тенгма-тенг рақобатлашмоқда.
…