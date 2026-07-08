Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетди

·0·Авто
Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетди

Хитой автомобил саноати ҳақида гап кетганда, кўпчилик бу компаниялар фақат давлат субсидиялари ҳисобига яшайди ва фойда кўрмайди, деган фикрга ёпишиб олган. Бироқ сўнгги молиявий кўрсаткичлар бу қарашнинг хато эканлигини исботламоқда. Хусусан, Chery бренди ўзининг молиявий самарадорлиги бўйича Европа гиганти Volkswagen гуруҳини ортда қолдириб, саноатда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри маълумотларига кўра, Chery компаниясининг соф фойда маржаси Европанинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан уч баравар юқори кўрсаткични қайд этган. Компания ўтган йили тахминан 2 миллиард фунт стерлинг миқдорида фойда кўрган бўлиб, бу унинг глобал бозордаги мавқейи нақадар мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу кўрсаткич айниқса Nio ва Xpeng каби ҳали фойдага кирмаган стартаплар фонида кескин фарқ қилади.

Арзон нарх ва юқори рентабеллик сири

Chery муваффақиятининг асосий омилларидан бири — ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш ва кенг кўламли экспорт сиёсатидир. Компания атиги 12 минг фунт стерлинг атрофида баҳоланадиган кроссоверларни сотиб ҳам, рекорд даражадаги фойда кўришга муваффақ бўлмоқда. Бу эса Ғарб ишлаб чиқарувчилари учун катта хавф туғдиради, чунки улар бундай нарх сегментида фойда билан ишлашга қийналмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Chery бренди ўзининг Тигго ва Арризо моделлар туркуми билан етакчи ўринлардан бирини эгаллаб улгурди. Маҳаллий бозордаги талаб ва таклиф мутаносиблиги, шунингдек, сервис хизматларининг кенгайиши бренднинг минтақавий даромадларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи нафақат электромобиллар, балки анъанавий ички ёнув двигателли ва гибрид автомобиллар сегментида ҳам агрессив сиёсат юритмоқда.

Европа брендлари учун жиддий огоҳлантириш

Volkswagen ва бошқа Европа брендлари узоқ вақт давомида Хитой брендларининг ўсишини вақтинчалик ҳолат деб ҳисоблаб келишди. Бироқ BYD ва Chery каби компанияларнинг молиявий барқарорлиги бу рақобат узоқ муддатли эканини кўрсатмоқда. Chery ўзининг вертикал интеграциялашган ишлаб чиқариш занжири туфайли бутловчи қисмлар таннархини сезиларли даражада пасайтиришга эришган.

Экспертларнинг таъкидлашича, агар Европа авто саноати ўзининг харажатлар тузилмасини қайта кўриб чиқмаса, яқин йилларда бозор улушини йўқотишда давом этади. Chery мисолида кўриниб турибдики, арзон автомобил ишлаб чиқариш — бу паст фойда дегани эмас. Аксинча, тўғри йўлга қўйилган логистика ва технологик жараёнлар орқали ҳатто бюджетли моделлар билан ҳам глобал бозорда етакчилик қилиш мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Chery компаниясининг 2 миллиард фунтлик фойдаси Хитой автосаноатининг янги даврга қадам қўйганини англатади. Эндиликда улар нафақат сон, балки сифат ва молиявий самарадорлик борасида ҳам дунёнинг энг кучли концернлари билан тенгма-тенг рақобатлашмоқда.

CheryVolkswagenАвтомобилИқтисодиётХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиКеча, 20:201 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Кеча, 19:43UzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиUzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиКеча, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди