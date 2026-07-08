Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади

·0·Спорт
Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати чорак финалига йўлланма берган Мисрга қарши (3:2) кечган драматик баҳсдан сўнг ўзининг руҳий ҳолати ҳақида очиқ гапирди. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда аргентиналиклар 0:2 ҳисобида ортда қолаётган бўлишига қарамай, иродали ғалабани қўлга киритишди. Бироқ, жамоасининг муваффақиятига қарамай, афсонавий футболчи ўз ўйинидан, хусусан, амалга оширилмаган пеналтидан қаттиқ ранжиганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, Лионель Месси майдоннинг ўзидаёқ кўз ёшларини тия олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўзининг омадсиз зарбаси туфайли ўзини жуда ёмон ҳис қилган. "Пеналтини ура олмаганимдан жуда ғазабландим, бу мени қаттиқ тушкунликка туширди. Агар ўша вазиятда гол урганимда, ўйин бутунлай бошқача кечар эди. Биз яхши ўйнаётган эдик, кўплаб вазиятлар яратдик, аммо рақиб дарвозабони ажойиб сейвлар кўрсатди", — дея таъкидлади Месси.

Тарихий антирекорд ва Марадонанинг натижаси

Миср терма жамоаси дарвозабони Мостафа Шобеир Мессининг 11 метрлик зарбасини қайтаришга муваффақ бўлди. Бу Лионель учун жорий турнирдаги иккинчи амалга оширилмаган пеналти бўлди (бундан аввал Австрия билан ўйинда ҳам хато қилган эди). Шу тариқа, Месси Жаҳон чемпионатлари тарихида битта турнир давомида (пеналтилар сериясидан ташқари) иккита пеналтидан фойдалана олмаган илк футболчига айланди. Бу у каби тажрибали юлдуз учун кутилмаган ва ёқиmsиз натижа бўлди.

Шунга қарамай, Лионель Месси очиқ ўйинда ўзининг ҳақиқий маҳоратини намойиш этди. У нафақат ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини кўрсатди. Статистик маълумотларга кўра, у 1986-йилги мундиалда Диего Марадона Белгия билан ўйинда қайд этган натижани такрорлади: битта учрашувда гол уриш, 5 тадан ортиқ муваффақиятли дриблинг ва 5 тадан ортиқ хавфли вазият яратиш айнан Мессига насиб этди.

Аргентина терма жамоаси 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, ўйинни ўз фойдасига ҳал қила олгани жамоанинг характеридан далолат беради. Кристиан Ромеро ва Лионель Мессининг голлари мувозанатни тиклаган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Энзо Фернандез ғалаба тўпини киритди. 39 ёшли Месси 2026-йилги чемпионатдаги голлари сонини 8 тага етказиб олди ва Лионель Скалони жамоаси учун нақадар муҳим эканини яна бир бор исботлади.

"Бу ғалаба — ғурур, характер ва хоҳишнинг яна бир намунасидир. Мен бу жамоадан фахрланаман. 0:2 ҳисобидан чиқиб кетиш осон эмас, лекин бу гуруҳ ҳеч қачон таслим бўлмайди ва охиригача курашади. Биз чорак финалга йўл олганимиздан бахтиёрмиз", — дея қўшимча қилди Аргентина сардори. Эндиликда "албиселесте" чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида навбатдаги қийин синовларга тайёргарлик кўрмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол ЯнгиликлариМиср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиМиср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиБугун, 11:13Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Бугун, 10:37Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Бугун, 10:32Альваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиАльваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 05:32Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди