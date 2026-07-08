Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати чорак финалига йўлланма берган Мисрга қарши (3:2) кечган драматик баҳсдан сўнг ўзининг руҳий ҳолати ҳақида очиқ гапирди. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда аргентиналиклар 0:2 ҳисобида ортда қолаётган бўлишига қарамай, иродали ғалабани қўлга киритишди. Бироқ, жамоасининг муваффақиятига қарамай, афсонавий футболчи ўз ўйинидан, хусусан, амалга оширилмаган пеналтидан қаттиқ ранжиганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, Лионель Месси майдоннинг ўзидаёқ кўз ёшларини тия олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўзининг омадсиз зарбаси туфайли ўзини жуда ёмон ҳис қилган. "Пеналтини ура олмаганимдан жуда ғазабландим, бу мени қаттиқ тушкунликка туширди. Агар ўша вазиятда гол урганимда, ўйин бутунлай бошқача кечар эди. Биз яхши ўйнаётган эдик, кўплаб вазиятлар яратдик, аммо рақиб дарвозабони ажойиб сейвлар кўрсатди", — дея таъкидлади Месси.
Тарихий антирекорд ва Марадонанинг натижасиМиср терма жамоаси дарвозабони Мостафа Шобеир Мессининг 11 метрлик зарбасини қайтаришга муваффақ бўлди. Бу Лионель учун жорий турнирдаги иккинчи амалга оширилмаган пеналти бўлди (бундан аввал Австрия билан ўйинда ҳам хато қилган эди). Шу тариқа, Месси Жаҳон чемпионатлари тарихида битта турнир давомида (пеналтилар сериясидан ташқари) иккита пеналтидан фойдалана олмаган илк футболчига айланди. Бу у каби тажрибали юлдуз учун кутилмаган ва ёқиmsиз натижа бўлди.
Шунга қарамай, Лионель Месси очиқ ўйинда ўзининг ҳақиқий маҳоратини намойиш этди. У нафақат ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини кўрсатди. Статистик маълумотларга кўра, у 1986-йилги мундиалда Диего Марадона Белгия билан ўйинда қайд этган натижани такрорлади: битта учрашувда гол уриш, 5 тадан ортиқ муваффақиятли дриблинг ва 5 тадан ортиқ хавфли вазият яратиш айнан Мессига насиб этди.
Аргентина терма жамоаси 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, ўйинни ўз фойдасига ҳал қила олгани жамоанинг характеридан далолат беради. Кристиан Ромеро ва Лионель Мессининг голлари мувозанатни тиклаган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Энзо Фернандез ғалаба тўпини киритди. 39 ёшли Месси 2026-йилги чемпионатдаги голлари сонини 8 тага етказиб олди ва Лионель Скалони жамоаси учун нақадар муҳим эканини яна бир бор исботлади.
"Бу ғалаба — ғурур, характер ва хоҳишнинг яна бир намунасидир. Мен бу жамоадан фахрланаман. 0:2 ҳисобидан чиқиб кетиш осон эмас, лекин бу гуруҳ ҳеч қачон таслим бўлмайди ва охиригача курашади. Биз чорак финалга йўл олганимиздан бахтиёрмиз", — дея қўшимча қилди Аргентина сардори. Эндиликда "албиселесте" чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлида навбатдаги қийин синовларга тайёргарлик кўрмоқда.
…