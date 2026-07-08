Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлиги
Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг янги Стрикер моделини расман намойиш этди. Ушбу кроссовер-универсал нафақат ўзининг ўзига хос дизайни, балки ҳамёнбоп нархи билан ҳам автомобил бозорида жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги модел Skoda Octavia каби машҳур автомобилларга муносиб муқобил бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дасиа Стрикер ўзида СУВ, универсал ва седан хусусиятларини бирлаштирган ноёб конструкцияга эга. Бу бренднинг К-сегментидаги Бигстер моделидан кейинги иккинчи йирик лойиҳасидир. Узунлиги 4,62 метрни ташкил этувчи ушбу автомобил ўз тоифасида нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича энг яхши таклифлардан бири бўлиши вада қилинмоқда. Маълумотларга кўра, Буюк Британия бозорида автомобилнинг бошланғич нархи 25 минг фунт стерлингдан паст бўлади.
Техник имкониятлар ва жиҳозланишДасиа дизайн директори Давид Дуранднинг таъкидлашича, Стрикер замонавий автомобил ихлосмандларининг эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун ишлаб чиқилган. Автомобил икки хил тўлиқ гибрид (фулл-ҳйбрид) куч агрегатлари билан таклиф этилади. Бу эса ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозаликни таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Бошланғич комплектацияда ҳам автомобил анча бой жиҳозланган. Унга қуйидагилар киритилган:
- 10,1 дюймли сенсорли дисплей;
- Смартфонларни интеграция қилиш тизими;
- Рақамли асбоблар панели;
- Орқани кўриш камераси;
- Барча эшикларда электр ойнакўтаргичлар.
Турли эҳтиёжлар учун махсус версияларДасиа Стрикер моделининг энг қиммат Эхтреме ва Жоурней версиялари харидорларга янада кўпроқ қулайликлар тақдим этади. Эхтреме комплектацияси фаол дам олишни хуш кўрувчилар учун мўлжалланган бўлиб, у ювиладиган қопламалар ва резина гиламчалар билан жиҳозланган. Жоурней версияси эса оилавий саёҳатлар учун мосланган: унда юкхонанинг автоматик очилиши, онлайн навигация ва олтита динамикли аудиотизим мавжуд.
Дасиа бренди сўнгги йилларда Европа бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Хусусан, бренднинг Бигстер модели 2025-йилнинг иккинчи ярмида ўз сегментида энг кўп сотилган СУВга айланди. Стрикер моделининг бозорга чиқиши бренднинг ушбу муваффақиятини давом эттириши кутилмоқда. Шунингдек, 2027-йилда ушбу туркумга мансуб учинчи модел ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Дасиа моделлари қизиқарли бўлиши мумкин, чунки бренднинг кўплаб моделлари бошқа минтақаларда Renault савдо белгиси остида сотилади. Ҳамёнбоп кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Стрикер каби моделлар келажакда минтақамизда ҳам ўз ўрнини топиши эҳтимолдан холи эмас.
…