Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлиги

·18·Авто
Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлиги

Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг янги Стрикер моделини расман намойиш этди. Ушбу кроссовер-универсал нафақат ўзининг ўзига хос дизайни, балки ҳамёнбоп нархи билан ҳам автомобил бозорида жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги модел Skoda Octavia каби машҳур автомобилларга муносиб муқобил бўлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дасиа Стрикер ўзида СУВ, универсал ва седан хусусиятларини бирлаштирган ноёб конструкцияга эга. Бу бренднинг К-сегментидаги Бигстер моделидан кейинги иккинчи йирик лойиҳасидир. Узунлиги 4,62 метрни ташкил этувчи ушбу автомобил ўз тоифасида нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича энг яхши таклифлардан бири бўлиши вада қилинмоқда. Маълумотларга кўра, Буюк Британия бозорида автомобилнинг бошланғич нархи 25 минг фунт стерлингдан паст бўлади.

Техник имкониятлар ва жиҳозланиш

Дасиа дизайн директори Давид Дуранднинг таъкидлашича, Стрикер замонавий автомобил ихлосмандларининг эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун ишлаб чиқилган. Автомобил икки хил тўлиқ гибрид (фулл-ҳйбрид) куч агрегатлари билан таклиф этилади. Бу эса ёқилғи тежамкорлиги ва экологик тозаликни таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Бошланғич комплектацияда ҳам автомобил анча бой жиҳозланган. Унга қуйидагилар киритилган:

  • 10,1 дюймли сенсорли дисплей;
  • Смартфонларни интеграция қилиш тизими;
  • Рақамли асбоблар панели;
  • Орқани кўриш камераси;
  • Барча эшикларда электр ойнакўтаргичлар.
Юқорироқ даражадаги Эхпрессион комплектацияси эса қуйма дисклар, икки зонали иқлим назорати, электрон тўхташ тормози (ауто-ҳолд) ва орқа йўловчилар учун USB портлар билан бойитилган. Бу версиянинг нархи тахминан 26 минг фунт атрофида бўлиши кутилмоқда.

Турли эҳтиёжлар учун махсус версиялар

Дасиа Стрикер моделининг энг қиммат Эхтреме ва Жоурней версиялари харидорларга янада кўпроқ қулайликлар тақдим этади. Эхтреме комплектацияси фаол дам олишни хуш кўрувчилар учун мўлжалланган бўлиб, у ювиладиган қопламалар ва резина гиламчалар билан жиҳозланган. Жоурней версияси эса оилавий саёҳатлар учун мосланган: унда юкхонанинг автоматик очилиши, онлайн навигация ва олтита динамикли аудиотизим мавжуд.

Дасиа бренди сўнгги йилларда Европа бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Хусусан, бренднинг Бигстер модели 2025-йилнинг иккинчи ярмида ўз сегментида энг кўп сотилган СУВга айланди. Стрикер моделининг бозорга чиқиши бренднинг ушбу муваффақиятини давом эттириши кутилмоқда. Шунингдек, 2027-йилда ушбу туркумга мансуб учинчи модел ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Дасиа моделлари қизиқарли бўлиши мумкин, чунки бренднинг кўплаб моделлари бошқа минтақаларда Renault савдо белгиси остида сотилади. Ҳамёнбоп кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Стрикер каби моделлар келажакда минтақамизда ҳам ўз ўрнини топиши эҳтимолдан холи эмас.

ДасиаСтрикерКроссоверАвтомобилЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиКеча, 20:201 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Кеча, 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди