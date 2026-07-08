Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатди

·42·Спорт
Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатди

Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичи доирасидаги Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув футбол тарихидан мустаҳкам жой оладиган бўлди. «Албиселесте» 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётиб, атиги 13 дақиқа ичида вазиятни тубдан ўзгартирди ва чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Zamin.uz ушбу телбавор баҳс тафсилотлари ва Мессининг тарихий рекордларини тақдим этади.

Аргентина – Миср — 3:2

  • Голлар: Ромеро (79), Месси (83), Фернандес (90+2) — Ёсир Иброҳим (15), Зико (67).

  • Аниқ ижро этилмаган пеналти: Месси (21).

Антирекорддан буюкликка: Лео Месси нималар қилди?

Учрашув Лионел Месси учун дастлаб омадсиз бошланди. 21-дақиқада у пеналтидан унумли фойдалана олмади ва мазкур мундиалда иккинчи бор пеналтидан гол уролмай, ўзига хос антирекорд қайд этди. Бироқ иккинчи бўлимда у ҳақиқий сардорлик фазилатларини намойиш этди:

  • 79-дақиқада Кристиан Ромеронинг голига ассистентлик қилди.

  • 83-дақиқада рақиб ҳимоясининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди.

Бу гол ва ассист орқали Месси жаҳон чемпионатлари тарихини қайта ёзиб чиқди:

  1. Энг яхши тўпурар: Мундиаллардаги голлари сонини 21 тага етказди (Килиан Мбаппеда 19 та).

  2. Энг яхши ассистент: ЖЧдаги ассистлари сонини 9 тага етказиб, афсонавий Диего Марадонани ортда қолдирди.

  3. Умрбодлик рекордлар: ЖЧда энг кўп ўйин ўтказган футболчи (31 та), қаторасига 9 та ўйинда гол урган ва плей-оффнинг қаторасига 6 та баҳсида рақиб дарвозасини ишғол этган илк футболчига айланди.

Тўпурарлар пойгаси қизғин паллада

Жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор бир йўла уч нафар футболчи турнирда 7 ва ундан ортиқ гол уришга муваффақ бўлди. Месси ушбу ўйиндаги голи билан яна пешқадамликни қўлга олди:

Футболчи

Голлар сони

Лионел Месси (Аргентина)

8 та

Килиан Мбаппе (Франция)

7 та

Эрлинг Ҳоланд (Норвегия)

7 та

Ҳарри Кейн (Англия)

6 та

Ҳакамлик можароси ва Миср терма жамоасининг ғазаби

Учрашув франциялик бош ҳакам Франсуа Летексенинг баҳсли қарорларисиз ўтмади. У 60-дақиқада фол сабаб мисрликларнинг голини бекор қилди, 90+2-дақиқада эса Аргентина жарима майдонидаги шубҳали вазиятга эътибор қаратмади. Бу Африка вакилларининг кескин норозилигига сабаб бўлди.

Мустафо Зико (Миср терма жамоаси ҳужумчиси): «Ҳакам бизни мағлуб қилиш учун майдонга тушганди. Биз Миср халқини хурсанд қилишга умид қилгандик, аммо охир-оқибат Аргентинани жаҳон чемпионатидаги ғалабаси билан табриклаймиз. Бу сохта турнир ва энди улар қолган ўйинларни ўйнашлари ҳам шарт эмас. Ҳакам бутун бир миллатнинг орзусини барбод қилди».

Мессининг кўз ёшлари ва ўйиндан кейинги иқрори

Учрашувдан сўнг қувонч кўз ёшларини яшира олмаган Месси жамоанинг иродасини юқори баҳолади:

«Ҳисоб 0:2 бўлгач, вазият анча мураккаблашганди. Ўйинни ўзгартира олганимиздан ақл бовар қилмас ҳис-туйғуларни ҳис қиляпмиз. Бизга яна жуда қийин бўлди, лекин бу жаҳон чемпионати. Барча ўйинлар айнан шундай кечади. Мен жуда бахтиёрман».

Аргентина терма жамоаси ўзининг 13 дақиқалик тарихий камбэки билан чорак финалга йўл олди ва кубок учун курашни давом эттиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди