Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатди
Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичи доирасидаги Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув футбол тарихидан мустаҳкам жой оладиган бўлди. «Албиселесте» 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётиб, атиги 13 дақиқа ичида вазиятни тубдан ўзгартирди ва чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Zamin.uz ушбу телбавор баҳс тафсилотлари ва Мессининг тарихий рекордларини тақдим этади.
Аргентина – Миср — 3:2
Голлар: Ромеро (79), Месси (83), Фернандес (90+2) — Ёсир Иброҳим (15), Зико (67).
Аниқ ижро этилмаган пеналти: Месси (21).
Антирекорддан буюкликка: Лео Месси нималар қилди?
Учрашув Лионел Месси учун дастлаб омадсиз бошланди. 21-дақиқада у пеналтидан унумли фойдалана олмади ва мазкур мундиалда иккинчи бор пеналтидан гол уролмай, ўзига хос антирекорд қайд этди. Бироқ иккинчи бўлимда у ҳақиқий сардорлик фазилатларини намойиш этди:
79-дақиқада Кристиан Ромеронинг голига ассистентлик қилди.
83-дақиқада рақиб ҳимоясининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди.
Бу гол ва ассист орқали Месси жаҳон чемпионатлари тарихини қайта ёзиб чиқди:
Энг яхши тўпурар: Мундиаллардаги голлари сонини 21 тага етказди (Килиан Мбаппеда 19 та).
Энг яхши ассистент: ЖЧдаги ассистлари сонини 9 тага етказиб, афсонавий Диего Марадонани ортда қолдирди.
Умрбодлик рекордлар: ЖЧда энг кўп ўйин ўтказган футболчи (31 та), қаторасига 9 та ўйинда гол урган ва плей-оффнинг қаторасига 6 та баҳсида рақиб дарвозасини ишғол этган илк футболчига айланди.
Тўпурарлар пойгаси қизғин паллада
Жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор бир йўла уч нафар футболчи турнирда 7 ва ундан ортиқ гол уришга муваффақ бўлди. Месси ушбу ўйиндаги голи билан яна пешқадамликни қўлга олди:
Футболчи
Голлар сони
Лионел Месси (Аргентина)
8 та
Килиан Мбаппе (Франция)
7 та
Эрлинг Ҳоланд (Норвегия)
7 та
Ҳарри Кейн (Англия)
6 та
Ҳакамлик можароси ва Миср терма жамоасининг ғазаби
Учрашув франциялик бош ҳакам Франсуа Летексенинг баҳсли қарорларисиз ўтмади. У 60-дақиқада фол сабаб мисрликларнинг голини бекор қилди, 90+2-дақиқада эса Аргентина жарима майдонидаги шубҳали вазиятга эътибор қаратмади. Бу Африка вакилларининг кескин норозилигига сабаб бўлди.
Мустафо Зико (Миср терма жамоаси ҳужумчиси): «Ҳакам бизни мағлуб қилиш учун майдонга тушганди. Биз Миср халқини хурсанд қилишга умид қилгандик, аммо охир-оқибат Аргентинани жаҳон чемпионатидаги ғалабаси билан табриклаймиз. Бу сохта турнир ва энди улар қолган ўйинларни ўйнашлари ҳам шарт эмас. Ҳакам бутун бир миллатнинг орзусини барбод қилди».
Мессининг кўз ёшлари ва ўйиндан кейинги иқрори
Учрашувдан сўнг қувонч кўз ёшларини яшира олмаган Месси жамоанинг иродасини юқори баҳолади:
«Ҳисоб 0:2 бўлгач, вазият анча мураккаблашганди. Ўйинни ўзгартира олганимиздан ақл бовар қилмас ҳис-туйғуларни ҳис қиляпмиз. Бизга яна жуда қийин бўлди, лекин бу жаҳон чемпионати. Барча ўйинлар айнан шундай кечади. Мен жуда бахтиёрман».
Аргентина терма жамоаси ўзининг 13 дақиқалик тарихий камбэки билан чорак финалга йўл олди ва кубок учун курашни давом эттиради.
…