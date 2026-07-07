1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?

·0·Авто
1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати 1 июлдан ҳайдовчилар ҳужжатлари тўлиқ рақамлаштирилгани ҳақидаги хабарларга изоҳ берди.

Маълум қилинишича, айрим ҳужжатларни инспектор ахборот тизими орқали текшириши мумкин. Бироқ ҳайдовчининг шахсини тасдиқловчи паспорт ёки ID-картани ўзи билан олиб юриш талаби сақланиб қолган.

Паспорт ёки ID-карта асли бўлиши керак

ЙПХ инспектори талаб қилганда ҳайдовчи шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши шарт.

Бунда қуйидагилардан бири асл ҳолатида бўлиши лозим:

  • биометрик паспорт;

  • ID-карта.

Демак, транспорт воситасини бошқаришда паспорт ёки ID-картасиз юришга рухсат берилмайди.

Қайси ҳужжатлар электрон тарзда текширилади?

1 июлдан айрим ҳужжатларни қоғоз ёки пластик шаклда олиб юриш шарт эмас.

Инспектор давлат ахборот тизимлари орқали қуйидагиларни текширади:

  • ҳайдовчилик гувоҳномаси;

  • транспорт воситасининг техник паспорти;

  • суғурта полиси;

  • ишончнома;

  • ойналарни қорайтириш учун рухсатнома.

Шу сабабли ушбу ҳужжатларнинг маълумотлари электрон базада мавжуд бўлса, уларни алоҳида тақдим этиш талаб қилинмайди.

Тўлиқ рақамлаштириш ҳақидаги хабар рад этилди

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча ҳужжатларни телефон орқали кўрсатиш мумкинлиги ҳақидаги маълумотни рад этди.

Янги тартиб ҳужжатларни текшириш жараёнини енгиллаштирган бўлса-да, шахсни тасдиқловчи ҳужжат бўйича талаб ўзгармаган.

Ҳайдовчилар нимани унутмаслиги керак?

Йўлга чиқишдан олдин паспорт ёки ID-картани олиб юриш зарур. Қолган асосий автомобил ҳужжатлари эса давлат тизимлари орқали электрон равишда текширилади.

Қисқаси, гувоҳнома электрон базада бўлиши мумкин, аммо ҳайдовчининг ўзи ҳужжатсиз бўлиши мумкин эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқардиUzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқардиБугун, 19:17Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиБугун, 18:55Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинМосква транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкинБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди