1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати 1 июлдан ҳайдовчилар ҳужжатлари тўлиқ рақамлаштирилгани ҳақидаги хабарларга изоҳ берди.
Маълум қилинишича, айрим ҳужжатларни инспектор ахборот тизими орқали текшириши мумкин. Бироқ ҳайдовчининг шахсини тасдиқловчи паспорт ёки ID-картани ўзи билан олиб юриш талаби сақланиб қолган.
Паспорт ёки ID-карта асли бўлиши керак
ЙПХ инспектори талаб қилганда ҳайдовчи шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши шарт.
Бунда қуйидагилардан бири асл ҳолатида бўлиши лозим:
биометрик паспорт;
ID-карта.
Демак, транспорт воситасини бошқаришда паспорт ёки ID-картасиз юришга рухсат берилмайди.
Қайси ҳужжатлар электрон тарзда текширилади?
1 июлдан айрим ҳужжатларни қоғоз ёки пластик шаклда олиб юриш шарт эмас.
Инспектор давлат ахборот тизимлари орқали қуйидагиларни текширади:
ҳайдовчилик гувоҳномаси;
транспорт воситасининг техник паспорти;
суғурта полиси;
ишончнома;
ойналарни қорайтириш учун рухсатнома.
Шу сабабли ушбу ҳужжатларнинг маълумотлари электрон базада мавжуд бўлса, уларни алоҳида тақдим этиш талаб қилинмайди.
Тўлиқ рақамлаштириш ҳақидаги хабар рад этилди
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча ҳужжатларни телефон орқали кўрсатиш мумкинлиги ҳақидаги маълумотни рад этди.
Янги тартиб ҳужжатларни текшириш жараёнини енгиллаштирган бўлса-да, шахсни тасдиқловчи ҳужжат бўйича талаб ўзгармаган.
Ҳайдовчилар нимани унутмаслиги керак?
Йўлга чиқишдан олдин паспорт ёки ID-картани олиб юриш зарур. Қолган асосий автомобил ҳужжатлари эса давлат тизимлари орқали электрон равишда текширилади.
Қисқаси, гувоҳнома электрон базада бўлиши мумкин, аммо ҳайдовчининг ўзи ҳужжатсиз бўлиши мумкин эмас.
…