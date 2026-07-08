ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)

Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичи доирасида Швейцария ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги баҳс ғолиби пеналтилар сериясида аниқланди. Аргентина ва Миср ўртасидаги голларга бой драмадан сўнг, ушбу учрашув мухлислар учун ҳақиқий сабр-тоқат имтиҳонига айланди. Zamin.uz учрашувнинг энг диққатга сазовор жиҳатларини тақдим этади.

Швейцария – Колумбия — 0:0 (пеналтилар серияси — 4:3)

Майдондаги зерикарли баҳс ва Юрген Клоппнинг «картошка фри»си

Ўйиннинг асосий вақти ва қўшимча бўлимларида жамоалар ҳаддан ташқари эҳтиёткор ҳаракат қилишди. Хавфли вазиятлар яратишдан кўра кўпроқ тўпни назорат қилиш ва вақт ўлдириш устувор вазифага айланди. Биринчи 45 дақиқаликнинг энг ёрқин ва ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган воқеаси майдонда эмас, трибунада юз берди:

Майдондаги зерикарли тактик курашдан чарчаган операторлар эътиборини трибунада ўтирган машҳур мураббий Юрген Клоппга қаратди. Унинг катта иштаҳа билан картошка фри тановул қилаётгани акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда баҳснинг ўзидан кўра фаолроқ ва кенгроқ муҳокама қилинди.

Фақат қўшимча бўлимлардагина Колумбия терма жамоаси бир оз жонланиб, ташаббусни қўлга олишга уринди, бироқ Швейцария мудофаасини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади ва дарвозалар дахлсиз қолди.

Пеналтилар сериясидаги асаббузарлик ва Кобелнинг қаҳрамонлиги

Футбол лотереясида икки жамоа аъзолари ҳам деярли бир хил хатоларга йўл қўйиб, мухлисларни ҳаяжонда ушлаб туришди. Бироқ якунда Европа вакилларининг бахти кулди:

  • Колумбиялик Санчеснинг тўсинга теккан зарбасига швейцариялик Ануар Аканжи ҳам хато билан жавоб қайтарди.

  • Ҳал қилувчи паллада Швейцария дарвозабони Грегор Кобел Кучо Эрнандеснинг зарбасини маҳорат билан қайтариб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.

  • Сўнгги нуқтани Рубен Варгас аниқ ижро этиб, нуқта қўйди — 4:3.

72 йиллик тарих ва Файзуллаев ожиз қолдирган Колумбия мудофааси

Ушбу ғалаба Швейцария футболи учун чинакам тарихий воқеага айланди. Жамоа 1954 йилдан буён илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди.

Колумбия учун эса бу жуда аламли мағлубият бўлди. Сабаби, улар бутун турнир давомида ўз дарвозаларидан атиги 1 та гол ўтказиб юборишган эди. Мазкур мундиалда Колумбия дарвозасини ишғол қила олган дунёдаги ягона футболчи — Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Аббосбек Файзуллаев бўлиб қолди.

Энди Швейцария яримфинал йўлланмаси учун даҳшатли камбэк қайд этган Лионел Месси бошлиқ Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиБугун, 11:30Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиМиср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиБугун, 11:13Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Бугун, 10:37Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Салоҳ Месси ҳақида: «У ўйинни бир ўзи буриб юборади»Бугун, 10:32Альваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиАльваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди