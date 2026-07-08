ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)
Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичи доирасида Швейцария ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги баҳс ғолиби пеналтилар сериясида аниқланди. Аргентина ва Миср ўртасидаги голларга бой драмадан сўнг, ушбу учрашув мухлислар учун ҳақиқий сабр-тоқат имтиҳонига айланди. Zamin.uz учрашувнинг энг диққатга сазовор жиҳатларини тақдим этади.
Швейцария – Колумбия — 0:0 (пеналтилар серияси — 4:3)
Майдондаги зерикарли баҳс ва Юрген Клоппнинг «картошка фри»си
Ўйиннинг асосий вақти ва қўшимча бўлимларида жамоалар ҳаддан ташқари эҳтиёткор ҳаракат қилишди. Хавфли вазиятлар яратишдан кўра кўпроқ тўпни назорат қилиш ва вақт ўлдириш устувор вазифага айланди. Биринчи 45 дақиқаликнинг энг ёрқин ва ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган воқеаси майдонда эмас, трибунада юз берди:
Майдондаги зерикарли тактик курашдан чарчаган операторлар эътиборини трибунада ўтирган машҳур мураббий Юрген Клоппга қаратди. Унинг катта иштаҳа билан картошка фри тановул қилаётгани акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда баҳснинг ўзидан кўра фаолроқ ва кенгроқ муҳокама қилинди.
Фақат қўшимча бўлимлардагина Колумбия терма жамоаси бир оз жонланиб, ташаббусни қўлга олишга уринди, бироқ Швейцария мудофаасини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади ва дарвозалар дахлсиз қолди.
Пеналтилар сериясидаги асаббузарлик ва Кобелнинг қаҳрамонлиги
Футбол лотереясида икки жамоа аъзолари ҳам деярли бир хил хатоларга йўл қўйиб, мухлисларни ҳаяжонда ушлаб туришди. Бироқ якунда Европа вакилларининг бахти кулди:
Колумбиялик Санчеснинг тўсинга теккан зарбасига швейцариялик Ануар Аканжи ҳам хато билан жавоб қайтарди.
Ҳал қилувчи паллада Швейцария дарвозабони Грегор Кобел Кучо Эрнандеснинг зарбасини маҳорат билан қайтариб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
Сўнгги нуқтани Рубен Варгас аниқ ижро этиб, нуқта қўйди — 4:3.
72 йиллик тарих ва Файзуллаев ожиз қолдирган Колумбия мудофааси
Ушбу ғалаба Швейцария футболи учун чинакам тарихий воқеага айланди. Жамоа 1954 йилдан буён илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди.
Колумбия учун эса бу жуда аламли мағлубият бўлди. Сабаби, улар бутун турнир давомида ўз дарвозаларидан атиги 1 та гол ўтказиб юборишган эди. Мазкур мундиалда Колумбия дарвозасини ишғол қила олган дунёдаги ягона футболчи — Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Аббосбек Файзуллаев бўлиб қолди.
Энди Швейцария яримфинал йўлланмаси учун даҳшатли камбэк қайд этган Лионел Месси бошлиқ Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушади.
…