Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчи

·16·Авто
Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчи

Италиянинг Fiat автогиганти ўзининг митти Тополино квадрисикли асосида спортча Абарт талқинини яратиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Ушбу қадамдан кўзланган асосий мақсад бренднинг микромобиллик сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаш ва энг асосийси, ёш харидорлар эътиборини қозонишдир. Ҳозирда ушбу митти электромобил асосан ўрта ёшли инсонлар томонидан сотиб олинмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тополино модели Л6 тоифасидаги квадрисикллар сирасига киради. Бу шуни англатадики, Италия ва Франция каби Европа давлатларида ушбу транспорт воситасини 14 ёшдан бошлаб бошқаришга рухсат берилган. Бироқ, Autocar нашри хабарига кўра, ҳозирда Тополино харидорларининг ўртача ёши 40 дан юқорини ташкил этмоқда. Компания раҳбарияти эса бу кўрсаткични сезиларли даражада ёшартиришни ният қилган.

Fiat бош ижрочи директори Оливиер Франчоис потенциал Абарт версиясини "ҳақиқий орзу" деб атади. Унинг сўзларига кўра, лойиҳа устида иш олиб борилмоқда ва у бозорга чиқса, ҳақиқий хитга айланиши шубҳасиз. Абарт бренди анъанавий равишда Fiat моделларининг янада кучли ва тажовузкор кўринишга эга версияларини ишлаб чиқариш билан шуғулланади.

Техник чекловлар ва дизайн ечимлари

Л6 тоифасидаги қатъий қоидалар автомобилнинг максимал тезлиги ва двигател қувватини чеклаб қўяди. Шу боис, Абарт Тополино моделидан юқори динамик кўрсаткичларни кутиш қийин. Бунинг ўрнига муҳандислар ва дизайнерлар асосий эътиборни ташқи кўринишга қаратишади. Махсус кузов ранглари, спортча деталлар ва ўзига хос интерер ечимлари ёшларни жалб қилувчи асосий омиллар бўлиши кутилмоқда.

Fiat компаниясининг Европа бўлими раҳбари Гаэтано Торелнинг таъкидлашича, ҳозирда ёшлар кўпроқ Лигиер каби митти автомобилларни афзал кўришмоқда. Бунинг сабаби эса ушбу машиналарнинг ташқи кўриниши спортча ва "шовқинлироқ" эканлигидадир. Тополино эса ҳозирча ёшлар учун бироз ўта юmsҳоқ ва камтарона кўринмоқда.

Яқинда Италияда тақдим этилган Тополино Sport версияси бу йўлдаги илк қадам бўлди. У пойга чизиқлари, қора рангли салон ва Монстерлино деб номланган олинадиган Bluetooth-колонка билан жиҳозланган. Абарт талқини эса ушбу йўналишни янада юқори босқичга олиб чиқиши керак.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам микромобиллик ва митти электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи Fiat моделлари мамлакатимизда кенг оммалашмаган бўлса-да, бу каби ихчам транспорт воситалари пойтахт каби тирбанд шаҳарлар учун қулай ечим бўлиши мумкин. Абарт бренди остидаги митти квадрисикл эса нафақат транспорт, балки ўзига хос услуб белгисига ҳам айланиши эҳтимолдан холи эмас.

FiatАбартТополиноЭлектромобилАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиКеча, 20:201 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Кеча, 19:43UzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиUzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиКеча, 19:17Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиКеча, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди