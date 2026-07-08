Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчи
Италиянинг Fiat автогиганти ўзининг митти Тополино квадрисикли асосида спортча Абарт талқинини яратиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Ушбу қадамдан кўзланган асосий мақсад бренднинг микромобиллик сегментидаги мавқеини мустаҳкамлаш ва энг асосийси, ёш харидорлар эътиборини қозонишдир. Ҳозирда ушбу митти электромобил асосан ўрта ёшли инсонлар томонидан сотиб олинмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тополино модели Л6 тоифасидаги квадрисикллар сирасига киради. Бу шуни англатадики, Италия ва Франция каби Европа давлатларида ушбу транспорт воситасини 14 ёшдан бошлаб бошқаришга рухсат берилган. Бироқ, Autocar нашри хабарига кўра, ҳозирда Тополино харидорларининг ўртача ёши 40 дан юқорини ташкил этмоқда. Компания раҳбарияти эса бу кўрсаткични сезиларли даражада ёшартиришни ният қилган.
Fiat бош ижрочи директори Оливиер Франчоис потенциал Абарт версиясини "ҳақиқий орзу" деб атади. Унинг сўзларига кўра, лойиҳа устида иш олиб борилмоқда ва у бозорга чиқса, ҳақиқий хитга айланиши шубҳасиз. Абарт бренди анъанавий равишда Fiat моделларининг янада кучли ва тажовузкор кўринишга эга версияларини ишлаб чиқариш билан шуғулланади.
Техник чекловлар ва дизайн ечимлариЛ6 тоифасидаги қатъий қоидалар автомобилнинг максимал тезлиги ва двигател қувватини чеклаб қўяди. Шу боис, Абарт Тополино моделидан юқори динамик кўрсаткичларни кутиш қийин. Бунинг ўрнига муҳандислар ва дизайнерлар асосий эътиборни ташқи кўринишга қаратишади. Махсус кузов ранглари, спортча деталлар ва ўзига хос интерер ечимлари ёшларни жалб қилувчи асосий омиллар бўлиши кутилмоқда.
Fiat компаниясининг Европа бўлими раҳбари Гаэтано Торелнинг таъкидлашича, ҳозирда ёшлар кўпроқ Лигиер каби митти автомобилларни афзал кўришмоқда. Бунинг сабаби эса ушбу машиналарнинг ташқи кўриниши спортча ва "шовқинлироқ" эканлигидадир. Тополино эса ҳозирча ёшлар учун бироз ўта юmsҳоқ ва камтарона кўринмоқда.
Яқинда Италияда тақдим этилган Тополино Sport версияси бу йўлдаги илк қадам бўлди. У пойга чизиқлари, қора рангли салон ва Монстерлино деб номланган олинадиган Bluetooth-колонка билан жиҳозланган. Абарт талқини эса ушбу йўналишни янада юқори босқичга олиб чиқиши керак.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам микромобиллик ва митти электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи Fiat моделлари мамлакатимизда кенг оммалашмаган бўлса-да, бу каби ихчам транспорт воситалари пойтахт каби тирбанд шаҳарлар учун қулай ечим бўлиши мумкин. Абарт бренди остидаги митти квадрисикл эса нафақат транспорт, балки ўзига хос услуб белгисига ҳам айланиши эҳтимолдан холи эмас.
…