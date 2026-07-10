Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгилик
Ғарбий Сассексда дунёдаги энг нуфузли автомобил тадбирларидан бири — Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026 ўз ишини бошлади. 9-12-июль кунлари давом этадиган ушбу фестивал бу йил ҳар қачонгидан ҳам бой ва қизиқарли ўтиши кутилмоқда. Дунёнинг энг етакчи ишлаб чиқарувчилари ўзларининг сўнгги ишланмаларини нафақат статик кўргазма кўринишида, балки бевосита ҳаракатда намойиш этишмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тадбирнинг асосий юлдузларидан бири сифатида Алпине A110 Футуре модели эътироф этилмоқда. Ушбу автомобил афсонавий спорткар тарихида янги саҳифа очиб, унинг тўлиқ электр қувватига ўтишидан дарак беради. Гарчи ташқи кўриниши ҳозирги A110 моделига ўхшаш бўлса-да, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва янги EV платформаси спорткар келажаги тубдан ўзгаришини кўрсатиб турибди.
Суперкарлар ва гибрид технологиялар намойишиAudi бренди ўзининг янги флагмани — Audi Nuvolari гибрид суперкарини тақдим этди. Атиги 499 дона ишлаб чиқариладиган ушбу модел 987 от кучига эга бўлиб, 4,0 литрли V8 двигатели ва учта электромотор комбинациясида ишлайди. Ушбу моделнинг дизайн элементлари келажакда бренднинг барча оммавий моделларига кўчиб ўтиши кутилмоқда.
Bentley компанияси ҳам фестивалга қуруқ қўл билан келмаган. Ҳашаматли Bentley Flying Spur лимузини ўзининг анъанавий тўрт кўзли чироқларидан воз кечиб, янгича дизайндаги иккита асосий чироққа эга бўлди. Унинг С варианти 671 от кучини берувчи гибрид тизим билан жиҳозланган. Шунингдек, бренд мухлислари учун янада "экстремал" бўлган Bentley Суперспортс модели ҳам кўрсатилди. Бу замонавий даврдаги илк орқа узатмали Континентал бўлиб, у гибрид тизимлардан воз кечган ҳолда 657 от кучига эга соф V8 двигателидан қувват олади.
Тарих ва замонавийлик уйғунлигиФестивалда нафақат келажак технологиялари, балки автомобилсозлик тарихи ҳам муносиб ўрин эгаллаган. Audi Традитион бўлими 1935-йилда Ауто Унион томонидан яратилган пойга автомобилининг аниқ нусхасини намойиш этди. V16 двигатели билан жиҳозланган ушбу тарихий машина ўз вақтида соатига 326 километр тезликка эришиб, дунёдаги энг тезкор йўл автомобили мақомини олган эди.
Toyota ГР GT ва Гордон Муррай томонидан ишлаб чиқилган драматик S1 ЛМ каби моделлар ҳам фестивал меҳмонларининг диққат марказида бўлиб турибди. Ушбу тадбир автомобил ихлосмандлари учун нафақат янги моделларни кўриш, балки уларнинг пойга йўлакларидаги ҳақиқий имкониятларига баҳо бериш учун ноёб имкониятдир.
Ушбу кўргазмада намойиш этилаётган моделлар яқин йиллар ичида жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлиши мумкин бўлган технологик тенденцияларни белгилаб беради. Фестивал доирасидаги янгиликлар автомобил саноати жадал суръатлар билан электрлаштириш ва юқори унумдорликка интилаётганини яна бир бор тасдиқламоқда.
…