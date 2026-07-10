Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгилик

·0·Авто
Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгилик

Ғарбий Сассексда дунёдаги энг нуфузли автомобил тадбирларидан бири — Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026 ўз ишини бошлади. 9-12-июль кунлари давом этадиган ушбу фестивал бу йил ҳар қачонгидан ҳам бой ва қизиқарли ўтиши кутилмоқда. Дунёнинг энг етакчи ишлаб чиқарувчилари ўзларининг сўнгги ишланмаларини нафақат статик кўргазма кўринишида, балки бевосита ҳаракатда намойиш этишмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тадбирнинг асосий юлдузларидан бири сифатида Алпине A110 Футуре модели эътироф этилмоқда. Ушбу автомобил афсонавий спорткар тарихида янги саҳифа очиб, унинг тўлиқ электр қувватига ўтишидан дарак беради. Гарчи ташқи кўриниши ҳозирги A110 моделига ўхшаш бўлса-да, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва янги EV платформаси спорткар келажаги тубдан ўзгаришини кўрсатиб турибди.

Суперкарлар ва гибрид технологиялар намойиши

Audi бренди ўзининг янги флагмани — Audi Nuvolari гибрид суперкарини тақдим этди. Атиги 499 дона ишлаб чиқариладиган ушбу модел 987 от кучига эга бўлиб, 4,0 литрли V8 двигатели ва учта электромотор комбинациясида ишлайди. Ушбу моделнинг дизайн элементлари келажакда бренднинг барча оммавий моделларига кўчиб ўтиши кутилмоқда.

Bentley компанияси ҳам фестивалга қуруқ қўл билан келмаган. Ҳашаматли Bentley Flying Spur лимузини ўзининг анъанавий тўрт кўзли чироқларидан воз кечиб, янгича дизайндаги иккита асосий чироққа эга бўлди. Унинг С варианти 671 от кучини берувчи гибрид тизим билан жиҳозланган. Шунингдек, бренд мухлислари учун янада "экстремал" бўлган Bentley Суперспортс модели ҳам кўрсатилди. Бу замонавий даврдаги илк орқа узатмали Континентал бўлиб, у гибрид тизимлардан воз кечган ҳолда 657 от кучига эга соф V8 двигателидан қувват олади.

Тарих ва замонавийлик уйғунлиги

Фестивалда нафақат келажак технологиялари, балки автомобилсозлик тарихи ҳам муносиб ўрин эгаллаган. Audi Традитион бўлими 1935-йилда Ауто Унион томонидан яратилган пойга автомобилининг аниқ нусхасини намойиш этди. V16 двигатели билан жиҳозланган ушбу тарихий машина ўз вақтида соатига 326 километр тезликка эришиб, дунёдаги энг тезкор йўл автомобили мақомини олган эди.

Toyota ГР GT ва Гордон Муррай томонидан ишлаб чиқилган драматик S1 ЛМ каби моделлар ҳам фестивал меҳмонларининг диққат марказида бўлиб турибди. Ушбу тадбир автомобил ихлосмандлари учун нафақат янги моделларни кўриш, балки уларнинг пойга йўлакларидаги ҳақиқий имкониятларига баҳо бериш учун ноёб имкониятдир.

Ушбу кўргазмада намойиш этилаётган моделлар яқин йиллар ичида жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлиши мумкин бўлган технологик тенденцияларни белгилаб беради. Фестивал доирасидаги янгиликлар автомобил саноати жадал суръатлар билан электрлаштириш ва юқори унумдорликка интилаётганини яна бир бор тасдиқламоқда.

ГоодвоодАвтомобилТехнологияСуперкарЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаБугун, 15:24Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаБугун, 08:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувБугун, 02:52Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаКеча, 18:30Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Кеча, 18:28Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилКеча, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?