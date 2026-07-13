Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқда

·0·Авто
Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқда

Германиянинг Porsche бренди ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган бензинли Macan кроссоверини жорий йилнинг июль ойи охирида конвеердан олади. Ушбу қарор компаниянинг глобал стратегиясидаги кутилмаган бурилиш бўлиб, моделнинг янги авлоди тақдим этилишига ҳали камида икки йил вақт борлиги соҳани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания раҳбарияти 11 йилдан буён бозорда ўз ўрнига эга бўлган ушбу СУВ моделига бўлган талабни нотўғри баҳолаганини тан олди. Дастлаб Porsche мижозлар оммавий равишда янги Macan Электрик электромобилига ўтишини тахмин қилган эди. Бироқ, бозор реалияларининг ўзгариши ва электромобилларга бўлган қизиқишнинг пасайиши режаларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Volkswagen Груп бош директори Оливер Блуме Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг нашрига берган интервюсида Porsche Macan борасида хатога йўл қўйилганини эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, маҳсулотни режалаштириш ўша пайтдаги бозор шароитларига асосланган эди, аммо ҳозирда вазият тубдан ўзгарган. Охирги олти ойлик савдо кўрсаткичлари ҳам буни тасдиқламоқда: жами сотилган 35 315 та Macan моделидан 19 695 таси бензинли, 15 620 таси эса электр қуввати билан ишлайдиган версияларга тўғри келган.

Бозордаги бўшлиқ ва янги режа

Macan модели 2014-йилда дебют қилганидан бери Porsche брендининг кенгайишида ҳал қилувчи рол ўйнаб келмоқда. У Cayenne билан биргаликда компаниянинг даромадлилиги ва савдо ҳажмини ошириб, Европа, Шимолий Америка ва Хитой бозорларида етакчиликни қўлга киритган эди. Эндиликда ушбу моделнинг ишлаб чиқаришдан олиниши бренд қаторида сезиларли бўшлиқни юзага келтиради.

ixbt.com маълумотига кўра, Porsche ҳозирда янги Audi Q5 билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва M1 кодли номи остида ишлаб чиқилаётган бензинли ворис устида ишламоқда. Аммо ушбу янги авлод тайёр бўлгунга қадар бренд ихлосмандлари кутишларига тўғри келади. Бу ҳолат премиум сегментдаги СУВ автомобилларига талаб юқори бўлиб турган бир пайтда компания учун стратегик синовдир.

Ишлаб чиқаришнинг тўхтатилишига техник сабаблар ҳам туртки бўлди. Европа Иттифоқининг киберхавфсизлик бўйича янги GSR2 регламентига мувофиқ, Macan кроссоверининг эскирган электрон архитектурасини янгилаш катта сармоя талаб қиларди. Porsche раҳбарияти ушбу харажатларни ўзини оқламайди деб ҳисоблаб, моделни бутун дунё бозоридан босқичма-босқич олиб ташлашга қарор қилди.

Шунга қарамай, Porsche ўзининг энг йирик бозори бўлган АҚШ ва бошқа минтақаларда савдоларнинг кескин тушиб кетмаслиги учун захира чораларини кўрган. Компания июль ойи охиригача бензинли Macan моделларини қўшимча миқдорда ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ушбу захиралар янги авлод тақдим этилгунга қадар, яни 2027-йилгача етиши кутилмоқда.

PorscheMacanАвтомобилСУВКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Бугун, 13:05Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларAudi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 09:30Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиBYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиБугун, 04:55Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари