Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқда
Германиянинг Porsche бренди ўзининг энг харидоргир моделларидан бири бўлган бензинли Macan кроссоверини жорий йилнинг июль ойи охирида конвеердан олади. Ушбу қарор компаниянинг глобал стратегиясидаги кутилмаган бурилиш бўлиб, моделнинг янги авлоди тақдим этилишига ҳали камида икки йил вақт борлиги соҳани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания раҳбарияти 11 йилдан буён бозорда ўз ўрнига эга бўлган ушбу СУВ моделига бўлган талабни нотўғри баҳолаганини тан олди. Дастлаб Porsche мижозлар оммавий равишда янги Macan Электрик электромобилига ўтишини тахмин қилган эди. Бироқ, бозор реалияларининг ўзгариши ва электромобилларга бўлган қизиқишнинг пасайиши режаларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Volkswagen Груп бош директори Оливер Блуме Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг нашрига берган интервюсида Porsche Macan борасида хатога йўл қўйилганини эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, маҳсулотни режалаштириш ўша пайтдаги бозор шароитларига асосланган эди, аммо ҳозирда вазият тубдан ўзгарган. Охирги олти ойлик савдо кўрсаткичлари ҳам буни тасдиқламоқда: жами сотилган 35 315 та Macan моделидан 19 695 таси бензинли, 15 620 таси эса электр қуввати билан ишлайдиган версияларга тўғри келган.
Бозордаги бўшлиқ ва янги режаMacan модели 2014-йилда дебют қилганидан бери Porsche брендининг кенгайишида ҳал қилувчи рол ўйнаб келмоқда. У Cayenne билан биргаликда компаниянинг даромадлилиги ва савдо ҳажмини ошириб, Европа, Шимолий Америка ва Хитой бозорларида етакчиликни қўлга киритган эди. Эндиликда ушбу моделнинг ишлаб чиқаришдан олиниши бренд қаторида сезиларли бўшлиқни юзага келтиради.
ixbt.com маълумотига кўра, Porsche ҳозирда янги Audi Q5 билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва M1 кодли номи остида ишлаб чиқилаётган бензинли ворис устида ишламоқда. Аммо ушбу янги авлод тайёр бўлгунга қадар бренд ихлосмандлари кутишларига тўғри келади. Бу ҳолат премиум сегментдаги СУВ автомобилларига талаб юқори бўлиб турган бир пайтда компания учун стратегик синовдир.
Ишлаб чиқаришнинг тўхтатилишига техник сабаблар ҳам туртки бўлди. Европа Иттифоқининг киберхавфсизлик бўйича янги GSR2 регламентига мувофиқ, Macan кроссоверининг эскирган электрон архитектурасини янгилаш катта сармоя талаб қиларди. Porsche раҳбарияти ушбу харажатларни ўзини оқламайди деб ҳисоблаб, моделни бутун дунё бозоридан босқичма-босқич олиб ташлашга қарор қилди.
Шунга қарамай, Porsche ўзининг энг йирик бозори бўлган АҚШ ва бошқа минтақаларда савдоларнинг кескин тушиб кетмаслиги учун захира чораларини кўрган. Компания июль ойи охиригача бензинли Macan моделларини қўшимча миқдорда ишлаб чиқаришни режалаштирган. Ушбу захиралар янги авлод тақдим этилгунга қадар, яни 2027-йилгача етиши кутилмоқда.
…