Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилди

·33·Техно
Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилди
Қисқача

Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконида тўлиқ фаолиятини тиклади. Энди фойдаланувчилар дастурни қайта юклаб олиш ва сўнгги янгиланишларни ўрнатиш имконига эга. Илова 12-август куни Москва вақти билан тахминан 17:30 да АҚШ сегментидан йўқолган, бироқ бу ҳолат бошқа мамлакатлардаги фойдаланувчиларга таъсир кўрсатмаган. Компания илованинг вақтинча олиб ташланишига сабаб бўлган омилларни очиқламади.

Машҳур Wildberries маркетплейсининг мобил иловаси Америка қўшма Штатлари ҳудудидаги App Store рақамли дўконида ўз фаолиятини тўлиқ тиклади. Бу ҳақда ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга таяниб, Wildberries & Русс бирлашган компанияси матбуот хизмати хабар берди. Ҳозирда фойдаланувчилар иловани яна юклаб олишлари ва унинг сўнгги янгиланишларини ўрнатишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, илованинг Apple платформасидаги Америка сегментидан йўқолиши жорий йилнинг 12-август куни Москва вақти билан тахминан соат 17:30 да қайд этилган эди. Ўшанда АҚШ минтақасига уланган фойдаланувчилар интернет-дўкон мижозини қидириб топиш ва уни ўз қурилмаларига юклаб олиш имкониятидан маҳрум бўлишганди. Мазкур техник ҳолат бошқа давлатлардаги фойдаланувчиларга таъсир кўрсатмагани айтилди.

Илованинг бошқа минтақалардаги ҳолати

Компания вакилларининг маълум қилишича, Россия ва бошқа мамлакатлардаги App Store дўконларида Wildberries иловаси ўз фаолиятини узлуксиз давом эттирган. Аввалроқ қурилмаларига иловани ўрнатиб олган фойдаланувчилар учун эса барча функциялар ва илованинг ишлаш қобилияти тўлиқ сақланиб қолган эди. Бу эса муаммо глобал характерга эга бўлмаганини ва фақатгина маълум бир ҳудудий сегмент билан чекланганини кўрсатди.

РWB матбуот хизмати АҚШдаги фойдаланувчилар учун иловани қидириш, юклаб олиш ва янгилаш имкониятлари муваффақиятли тикланганини тасдиқлади. Шунга қарамай, компания дастурнинг вақтинча олиб ташланишига сабаб бўлган омиллар ва юзага келган вазиятнинг асл сабабларини очиқламади.

Бундай вазиятларнинг аҳамияти

Замонавий рақамли иқтисодиётда йирик маркетплейслар иловаларининг илова дўконларидан қисқа муддатга бўлса ҳам йўқолиши фойдаланувчилар ва бизнес учун қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, халқаро майдонда фаолият юритувчи компаниялар учун платформа қоидалари ва техник талаблар муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда технологик бозор иштирокчилари бундай носозликларни тезкор бартараф этишга ҳаракат қилишмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар кўпинча платформанинг ички модерацияси, янгиланишларни текшириш жараёнлари ёки техник хатолар туфайли юзага келиши мумкин. Wildberries мисолида муаммо қисқа фурсатда ҳал этилиб, илованинг АҚШдаги фойдаланувчилар учун очиқлиги таъминлангани муҳим қадам бўлди.

WildberriesApp StoreМаркетплейсТехнологияИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиТуркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиБугун, 14:22Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиПятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиБугун, 13:57Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди