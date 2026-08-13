Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилди
Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконида тўлиқ фаолиятини тиклади. Энди фойдаланувчилар дастурни қайта юклаб олиш ва сўнгги янгиланишларни ўрнатиш имконига эга. Илова 12-август куни Москва вақти билан тахминан 17:30 да АҚШ сегментидан йўқолган, бироқ бу ҳолат бошқа мамлакатлардаги фойдаланувчиларга таъсир кўрсатмаган. Компания илованинг вақтинча олиб ташланишига сабаб бўлган омилларни очиқламади.
Машҳур Wildberries маркетплейсининг мобил иловаси Америка қўшма Штатлари ҳудудидаги App Store рақамли дўконида ўз фаолиятини тўлиқ тиклади. Бу ҳақда ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга таяниб, Wildberries & Русс бирлашган компанияси матбуот хизмати хабар берди. Ҳозирда фойдаланувчилар иловани яна юклаб олишлари ва унинг сўнгги янгиланишларини ўрнатишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, илованинг Apple платформасидаги Америка сегментидан йўқолиши жорий йилнинг 12-август куни Москва вақти билан тахминан соат 17:30 да қайд этилган эди. Ўшанда АҚШ минтақасига уланган фойдаланувчилар интернет-дўкон мижозини қидириб топиш ва уни ўз қурилмаларига юклаб олиш имкониятидан маҳрум бўлишганди. Мазкур техник ҳолат бошқа давлатлардаги фойдаланувчиларга таъсир кўрсатмагани айтилди.
Илованинг бошқа минтақалардаги ҳолатиКомпания вакилларининг маълум қилишича, Россия ва бошқа мамлакатлардаги App Store дўконларида Wildberries иловаси ўз фаолиятини узлуксиз давом эттирган. Аввалроқ қурилмаларига иловани ўрнатиб олган фойдаланувчилар учун эса барча функциялар ва илованинг ишлаш қобилияти тўлиқ сақланиб қолган эди. Бу эса муаммо глобал характерга эга бўлмаганини ва фақатгина маълум бир ҳудудий сегмент билан чекланганини кўрсатди.
РWB матбуот хизмати АҚШдаги фойдаланувчилар учун иловани қидириш, юклаб олиш ва янгилаш имкониятлари муваффақиятли тикланганини тасдиқлади. Шунга қарамай, компания дастурнинг вақтинча олиб ташланишига сабаб бўлган омиллар ва юзага келган вазиятнинг асл сабабларини очиқламади.
Бундай вазиятларнинг аҳамиятиЗамонавий рақамли иқтисодиётда йирик маркетплейслар иловаларининг илова дўконларидан қисқа муддатга бўлса ҳам йўқолиши фойдаланувчилар ва бизнес учун қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, халқаро майдонда фаолият юритувчи компаниялар учун платформа қоидалари ва техник талаблар муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда технологик бозор иштирокчилари бундай носозликларни тезкор бартараф этишга ҳаракат қилишмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар кўпинча платформанинг ички модерацияси, янгиланишларни текшириш жараёнлари ёки техник хатолар туфайли юзага келиши мумкин. Wildberries мисолида муаммо қисқа фурсатда ҳал этилиб, илованинг АҚШдаги фойдаланувчилар учун очиқлиги таъминлангани муҳим қадам бўлди.
…