Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»

·61·Авто
Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Антирадарлар фақат радиотўлқин тарқатувчи классик радарларни аниқлай олади, чунки улар ташқи сигналларни тингловчи пассив қурилмалардир.
  • Замонавий "ақлли камералар" эса ҳеч қандай радиотўлқин чиқармай, сунъий интеллект ёрдамида тезликни ва бошқа қоидабузарликларни аниқлайди, шу сабабли антирадар уларни илғай олмайди.
  • Бундай камералардан ҳимояланишнинг ягона йўли антирадардаги ГПС базасини мунтазам янгилаб туриш ёки йўл қоидаларига риоя қилишдир.

Кўплаб ҳайдовчилар автомобилига қимматбаҳо антирадар (радар-детектор) ўрнатиб олгач, йўлларда ўзларини тўлиқ суғурталанган деб ҳисоблашади. Бироқ қурилма лом-мим демай, бир марта ҳам огоҳлантириш сигнали бермаган ҳолатда уйга тезлик ёки бошқа қоидабузарлик бўйича кутилмаган жарима хати келиши кўпчиликни ҳайратга солади.

Бу антирадарнинг бузилганини эмас, балки йўлларда қўлланилаётган назорат технологияларининг тубдан фарқ қилишини англатади.

Оддий радар ва «ақлли камера»: Фарқ нимада?

Йўллардаги назорат тизимлари асосан икки хил ишлаш тамойилига эга:

  • Классик радарлар (доплер эффекти): Махсус мослама (устунда, уч оёқда ёки ЙПХ машинаси ичида) автомобилга узлуксиз радиотўлқин юборади. Тўлқин машина кузовига урилиб қайтгач, унинг частотаси ўзгаради ва қурилма шу асосда аниқ тезликни ҳисоблайди. Ўзбекистондаги бундай мосламалар асосан 24 ГГц частота диапозонида ишлайди;

  • Оптик «ақлли камералар»: Бу замонавий тизимлар мутлақо ҳеч қандай радиотўлқин ёки сигнал тарқатмайди. Улар фақат юқори аниқликдаги видеокадрлар ва сунъий интеллект ёрдамида машинанинг бир нуқтадан иккинчи нуқтагача босиб ўтган вақти орқали тезликни математик ҳисоблаб чиқаради. Бундан ташқари, улар хавфсизлик камари, телефондан фойдаланиш, қизил чироқ ва тўхташ (стоп) чизиғини ҳам оптик кўз билан қайд этади.

Антирадар нега сукут сақлайди?

Антирадар — бу радиосигнал тарқатувчи мослама эмас, балки фақат эфирни «тингловчи» пассив қабул қилгичдир:

  • Очиқ йўлдаги масофа: Антирадар очиқ трассада радар тўлқинини ярим километрдан (500 метр) ортиқ масофадан илғаши мумкин. Бироқ йўлда катта юк машиналари бўлса ёки сигнал суст бўлса, бу радиус кескин қисқаради;

  • Сигнатурали моделлар: Замонавий сигнатурали қурилмалар сигнал структурасидан қайси турдаги радар ишлаётганини аниқ танийди;

  • «Кўринмас» камералар: Ақлли оптик камералар ташқарига ҳеч қандай тўлқин чиқармагани сабабли, радар-детектор уни жисмонан «эшита» олмайди. Шу боис қурилма жим туради, тезлик эса аллақачон камера хотирасига муҳрланиб, жарима базасига юборилган бўлади.

Жаримадан қандай сақланиш мумкин?

Ҳайдовчини радиотўлқинсиз ишловчи ақлли камералардан фақат битта жиҳат — антирадар ичига ўрнатилган GPS базаси огоҳлантириши мумкин:

  • Камералар ўрнатилган координаталар фақат GPS харитасида белгиланган бўлсагина қурилма овоз беради. Агар база мунтазам янгилаб турилмаса ёки янги камера ҳали харитага киритилмаган бўлса, антирадар ҳеч қандай ёрдам бера олмайди;

  • Кўчалар ва трассалардаги ҳар қандай кутилмаган молиявий йўқотишнинг олдини олувчи энг хавфсиз, бенуқсон ва энг яхши «антирадар» — бу қоидаларга риоя қилиш ва автомобилингиз панелидаги шахсий спидометрга қарашдир.

Йўл ҳаракати қоидалариАнтирадарАқлли камераларЙПХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади30 июл 20:58Машинани жарима майдончасидан олиш осонлашади: янги электрон тизим ишга тушадиМашинани жарима майдончасидан олиш осонлашади: янги электрон тизим ишга тушади24 сентябр 22:08Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!20 сентябр 09:19Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)30 август 18:16Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкин18 июл 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди