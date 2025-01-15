Жанубий Корея президенти ҳибсга олинди

·578·Дунё
Жанубий Корея президенти ҳибсга олинди
Фото: Reuters
Жанубий Кореяда терговчилар иккинчи уринишда президент Юн Сок Ёлни ҳибсга олди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Ҳокимиятдан четлатилган президент ҳибсга олишга биринчи уриниш 3 январь куни содир бўлганди. Бироқ ўшанда Юн Сок Ёлнинг қўриқчилари полицияга ҳибсга олишга қаршилик қилган. 15 январь куни эса узоқ давом этган қарама-қаршиликдан сўнг, терговчилар президентни Коррупция бўйича тергов бюросига олиб боришга муваффақ бўлди.

Юн Сок Ёл ушлангунга қадар видеомурожаат эълон қилиб, ҳибсга олишни “ноқонуний” деб билиши, аммо қон тўкилишининг олдини олиш учун терговчилар ва полицияга бўйсунишга қарор қилганини айтган.

Декабрь ойи бошида Жанубий Корея президенти мамлакатда ҳарбий ҳолат жорий этишга муваффақиятсиз уриниб кўрди, шундан сўнг парламент уни исён кўтаришга уринганликда айблаб, давлат раҳбарига импичмент эълон қилди.

Юн 14 декабрдан (парламент унинг импичменти учун овоз берганидан) президентлик лавозимидан четлаштирилган, аммо уни лавозимидан четлаштириш учун импичмент Конституциявий суд томонидан маъқулланган бўлиши керак. Суд қарор чиқармагунча, Юн Сок Ёл расман президент бўлиб қолади.

Юннинг ўзи декабрнинг биринчи ярмидаёқ қўзғолонга уриниш айбловларини рад этиб, ҳарбий ҳолат жорий этилиши “сиёсий жиҳатдан тасдиқланган қарор” эканини айтган. У давлатни фалаж қилган мухолифатдан ҳимоя қилиш учун шундай қарор қабул қилганди.
Жанубий КореяПрезидент Ҳибсга ОлиндиЮн Сок ЁлКоррупция ТергўвИмпичмент ЭълонҲарбий ҲолатПрезидент ХибсгаКоррупция ТерговаҲокимият Четлатиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди