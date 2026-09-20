Машҳур "Сан-Себастьян" чизкейкининг тарихи қаердан бошланган?
Кўпчилик уни Туркия билан боғлаши мумкин. Аслида эса бу машҳур десертнинг ватани Испаниянинг Сан-Себастьян шаҳри ҳисобланади.
Сан-Себастьян шаҳрининг Эски шаҳарчасида жойлашган La Viña номли барда Сантьяго Ривера 1990 йиллар бошида ўзига хос чизкейк яратган. Десерт бошқа чизкейклардан бир неча жиҳати билан ажралиб туради: унинг печеньели асоси йўқ, устки қисми юқори ҳароратда пиширилгани сабаб қорамтир ва карамеллашган кўринишга эга, ичи эса жуда юмшоқ ва қаймоқли бўлиб қолади.
Айнан шу куйган-қорамтир қобиқ ва қаймоқли ички қисми Сан-Себастьян чизкейкининг ўзига хос белгиларидан бирига айланган. Вақт ўтиши билан у Сан-Себастьяндан ташқарида ҳам машҳур бўлиб, дунёнинг турли мамлакатларидаги ресторан ва кафеларда тайёрлана бошлаган.
Кейинчалик Сан-Себастьян чизкейки Туркияда ҳам катта машҳурликка эришди. Айниқса, Истанбулда унинг турли кўринишларини учратиш мумкин. Ижтимоий тармоқларда эса қаймоқли чизкейк, устига қуйилган иссиқ шоколад ва орқа фонда машҳур Галата минораси акс этган суратлар оммалашди.
Изоҳлар 0
…