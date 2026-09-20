Машҳур "Сан-Себастьян" чизкейкининг тарихи қаердан бошланган?

·5·Фойдали
Машҳур "Сан-Себастьян" чизкейкининг тарихи қаердан бошланган?

Кўпчилик уни Туркия билан боғлаши мумкин. Аслида эса бу машҳур десертнинг ватани Испаниянинг Сан-Себастьян шаҳри ҳисобланади.

Сан-Себастьян шаҳрининг Эски шаҳарчасида жойлашган La Viña номли барда Сантьяго Ривера 1990 йиллар бошида ўзига хос чизкейк яратган. Десерт бошқа чизкейклардан бир неча жиҳати билан ажралиб туради: унинг печеньели асоси йўқ, устки қисми юқори ҳароратда пиширилгани сабаб қорамтир ва карамеллашган кўринишга эга, ичи эса жуда юмшоқ ва қаймоқли бўлиб қолади.

Айнан шу куйган-қорамтир қобиқ ва қаймоқли ички қисми Сан-Себастьян чизкейкининг ўзига хос белгиларидан бирига айланган. Вақт ўтиши билан у Сан-Себастьяндан ташқарида ҳам машҳур бўлиб, дунёнинг турли мамлакатларидаги ресторан ва кафеларда тайёрлана бошлаган.

Машҳур "Сан-Себастьян" чизкейкининг тарихи қаердан бошланган?

Кейинчалик Сан-Себастьян чизкейки Туркияда ҳам катта машҳурликка эришди. Айниқса, Истанбулда унинг турли кўринишларини учратиш мумкин. Ижтимоий тармоқларда эса қаймоқли чизкейк, устига қуйилган иссиқ шоколад ва орқа фонда машҳур Галата минораси акс этган суратлар оммалашди.

Сан-Себастьян чизкейкиLa ViñaСантьяго РивераИстанбул
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!Бугун, 13:31Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бугун, 10:02Нима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сириНима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сири17.09, 17:47Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?16.09, 22:41«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!15.09, 09:21“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?13.09, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади