«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!

·20·Спорт
«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 5-турида «Ливерпул» сафарда «Борнмут» устидан Александр Исакнинг 57-дақиқада киритган ягона голи эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Ушбу минимал устунликни сақлаб қолган «Ливерпул»
  • 9 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилди.
  • Бу ғалаба «Ливерпул»нинг нафақат ҳужумда, балки мудофаада ҳам мустаҳкам ўйин кўрсата олишини исботлади ва жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини оширди.

Англия Премьер-лигасининг шиддатли 5-турида мусобақанинг энг нуфузли клубларидан бири — «Ливерпуль» сафарда «Борнмут»га қарши ўта муҳим ва оғир баҳс олиб борди. «Виталити» стадионида кечган беллашув, мухлислар кутгандек, драма ва шиддатли курашларга бой бўлди ва якунда меҳмонларнинг кичик, аммо ўта қимматли 1:0 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди. Хўш, бу учрашув «Ливерпуль»нинг мавсумдаги энг оғир ўйинларидан бири бўлдими, Александр Исакнинг голи қандай тарихий аҳамиятга эга ва бу минимал ғалабадан сўнг жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятлари қандай ўзгарди?

Ушбу ғалаба «Ливерпуль»нинг тактик салоҳиятини янги босқичга олиб чиққан қадам сифатида баҳоланмоқда, чунки улар 57-дақиқада Александер Исак томонидан киритилган ягона, аммо супер гол эвазига ҳисобни очган бўлса-да, «Борнмут»нинг шиддатли қарши ҳужумларини бардош билан қайтара олишди ва 9 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилишди.

«Исакнинг супер голи ва минимал ғалаба»: Ўйиндаги воқеалар ривожи

«Виталити» стадионидаги учрашувнинг энг муҳим нуқталари ва тактик бурилиш лаҳзалари:

  • Исакнинг тарихий лаҳзаси: Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи гол 57-дақиқада урилди;

  • Тактик прессинг ва ҳужум: Жорий мавсумнинг «Ливерпуль»даги бош юлдузларидан бири Александр Исак «қизиллар»нинг тезкор ва уюшган ҳужумини аниқ ва кучли зарба билан голга айлантириб, жамоасига зафар келтирди[cite: 1];

  • Мезбонларнинг қаршилиги: Голдан сўнг «Борнмут» футболчилари ҳужумни янада кучайтирди ва Алиссон дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни яратди;

  • Минимал устунликни сақлаш: «Ливерпуль» ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Алиссоннинг маҳорати эвазига қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади ва жамоа минимал ҳисобдаги устунлигини охиригача сақлаб қолди.

«Ливерпуль» ва «Борнмут»: 5-тур якуни бўйича натижалар

АПЛ. 5-тур: Учрашув тафсилотлари ва жамоаларнинг қайдномаси

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Ливерпуль» (Меҳмон)

«Борнмут» (Мезбон)

Якуний ҳисоб

1

0

Голлар муаллифлари

Александер Исак 57[cite: 1, 2]

Жамғарилган очколар

9 очко (5-ўринга кўтарилди)

3 очко (16-ўринда қолди)

Асосий таркиб (Муҳим номлар)

Алиссон, Ван Дейк, Собослаи, Вирц, Исак

Петрович, Смит, Хилл, Тавернер, Эванилсон

Тактик ўзгаришлар

Мудофаани кучайтириш, прессинг[cite: 1]

Олдинги чизиқни жонлантириш уринишлари

Геосиёсий ва спорт таҳлили: Экспертлар «Ливерпуль»нинг янги ўйини ҳақида

Футбол таҳлилчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:

  • «Ливерпуль»нинг янги қиёфаси: Бу минимал ғалаба «Ливерпуль»нинг фақат ҳужумкор эмас, балки мудофаада ҳам мустаҳкам ва совуққон ўйин кўрсата олишини исботлади;

  • Исакнинг роли: Александр Исакнинг ушбу мавсумдаги самарадорлиги унинг жамоа учун энг муҳим фигурага айланганидан далолат беради ва у чемпионлик пойгасида «Ливерпуль»нинг бош қуроли бўлиши кутилмоқда;

  • Минимал ғалабанинг аҳамияти: Мусобақанинг энг кучли клубларидан бири билан сафарда кечган ўйинда қўлга киритилган минимал ғалаба, жамоанинг руҳий тайёргарлиги ва босим остида ишлаш қобилиятининг юқорилигини кўрсатади;

  • 5-турдан кейинги истиқбол: Ушбу ғалабадан сўнг «Ливерпуль» 5-турдан кейин 9 очко билан 5-ўринга кўтарилди ва етакчи клублар билан фарқни қисқартирди, бу эса мавсумнинг қизиқарли давом этишидан далолат беради.

Ушбу зафарли ғалаба «Ливерпуль»нинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини янги босқичга олиб чиққан қадам сифатида баҳоланмоқда ва мухлисларда умид уйғотмоқда.

Сизнингча, Александер Исак «Ливерпуль»нинг чемпионлик пойгасидаги энг муҳим фигурасига айланиб бўлдими ёки жамоанинг бошқа юлдузлари унинг ўрнини боса оладими? Ушбу минимал ғалаба «Ливерпуль»нинг тактик салоҳиятини янги босқичга олиб чиққан қадам сифатида баҳоланадими? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Ливерпуль»нинг бу тарихий зафари таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

ЛиверпульБорнмутАлександр ИсакАнглия Премьер‑лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!Бугун, 20:11«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!Бугун, 20:07«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 19:16«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очдиБугун, 19:14Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 18:48Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаЎзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг