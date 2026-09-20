«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)

·48·Спорт
«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсария Суперлигасининг 9-турида «Лугано» сафарда «Лозанна»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов «Лугано» сафида 72 дақиқа ҳаракат қилиб, голли узатма (ассист) амалга оширди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано»
  • 25 очко билан якка пешқадамлигини мустаҳкамлаб, 2-ўриндаги «Янг Бойз»ни 6 очкога ортда қолдирди.

Швейцария Суперлигасининг 9-турида якка пешқадам — «Лугано» жамоаси сафарда «Лозанна» клуби устидан йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. «Стад де ла Тулер» стадионида кечган беллашув меҳмонларнинг мутлақ устунлигида ўтиб, 4:0 ҳисобидаги йирик муваффақият билан якунланди. Ўзбекистонлик мухлислар учун энг қувонарлиси, миллий жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, 72 дақиқа ҳаракат қилди ҳамда голли узатма (ассист) муаллифига айланиб, жамоасининг ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.

«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)

Беллашув қаҳрамонига айланган ҳужумчи Делкруа учта гол уриб, хет-трик қайд этган бўлса, яна бир тўпни мезбонлар ҳимоячиси Соу ўз дарвозасига йўллаб қўйди. Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» ўз очколарини 25 тага етказиб, турнир жадвалидаги якка пешқадамлик ўрнини янада мустаҳкамлади ва 2-поғонадаги асосий таъқибчиси «Янг Бойз»ни 6 очкога ортда қолдирмоқда; 6 очкога эга «Лозанна» эса жадвалнинг энг сўнгги поғонасида қолди.

Хўш, Беҳруз Каримовнинг Швейцариядаги ишончли ўйини унинг Европанинг топ-лигаларига йўл олишини тезлаштирадими ва «Лугано» ушбу мавсумда Швейцария чемпионлигини тантана қила оладими?

«Делкруадан хет-трик ва Каримовнинг ассисти»: Баҳс хроникаси

«Стад де ла Тулер» стадионидаги учрашувнинг энг муҳим нуқталари:

  • Делкруадан пеналти ва голлар бенефиси: Ҳужумчи 35-дақиқада 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очган бўлса, 48 ва 52-дақиқаларда яна икки бор дарвозани ишғол қилиб, хет-трикни расмийлаштирди;

  • Беҳруз Каримовдан самарали ҳаракат: Ўзбекистонлик ҳимоячи 72 дақиқа давомида фаол ўйин кўрсатиб, шеригига голли пас етказиб берди ва юқори баҳога лойиқ кўрилди;

  • Мезбонларнинг автоголи: 61-дақиқада «Лозанна» ҳимоячиси Соу тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйиб, ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди;

  • Таркибдаги тактик ўзгариш: 72-дақиқада мураббийлар Каримов ва Бислимини захирага олиб, уларнинг ўрнига Маркес ҳамда Кендучини майдонга туширди;

  • Жадвалдаги 6 очколик устунлик: 9 турдан сўнг 25 очко жамғарган «Лугано» «Янг Бойз» (19 очко) жамоасидан хавфсиз масофага узоқлашиб олди.

Швейцария Суперлигаси 9-тур: «Лозанна» — «Лугано» қайдномаси

Учрашув кўрсаткичлари ва турнир жадвалидаги ҳолат таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Лозанна» (Мезбон)

«Лугано» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

0

4

Голлар муаллифлари

Делкруа 35 (пен.), 48, 52; Соу 61 (автогол)

Беҳруз Каримовнинг кўрсаткичи

Асосий таркиб, 72 дақиқа, 1 та ассист

Жамғарилган очколар

6 очко

25 очко (Якка пешқадам)

Турнир жадвалидаги ўрни

Сўнгги ўрин (12-поғона)

1-ўрин (Таъқибчидан +6 очко)

Ротация вақти

Тактик алмаштиришлар

72-дақиқада Каримов ўрнига Маркес тушди

Футбол таҳлили: Экспертлар Каримов ва «Лугано» ҳақида

Европа футболи мутахассислари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Беҳруз Каримовнинг барқарор ўсиши: Ёш ҳимоячининг Европа чемпионатида асосий таркибда мунтазам ўйнаши ва ҳужумкор самарадорлик (ассист) кўрсатиши унинг юқори салоҳиятидан далолат беради;

  • Миллий терма жамоа учун катта ютуқ: Сентябрь-октябрь ойларидаги Эрон, Сурия ва Жанубий Кореяга қарши муҳим учрашувлар олдидан Каримовнинг юқори формада экани терма жамоа мураббийларига мустаҳкам таянч беради;

  • «Лугано»нинг чемпионлик салоҳияти: «Янг Бойз» каби доимий грандни 6 очкога ортда қолдириб, сафарда 4 тадан гол уриш жамоанинг бу мавсумда чемпионликка асосий даъвогар эканини исботлайди;

  • Балансли ўйин: Меҳмонда тўп суришига қарамай, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолиш ва рақибга деярли имконият қолдирмаслик «Лугано»нинг кучли тактик интизомини намойиш этади.

Беҳруз Каримовнинг Швейцария майдонларидаги ушбу порлаши ўзбек легионерларининг Европа ареналарида ўз сўзини дадил айтаётганининг яна бир ёрқин исботи бўлди.

Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано» билан Швейцария чемпиони бўлиб, кейинчалик Европанинг топ-5 лигасига йўл оладими? Миллий терма жамоанинг бўлажак ўйинларида Каримов асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлай оладими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг ушбу муҳим муваффақиятини барча спорт мухлислари ва дўстларингизга улашинг!

ЛуганоБеҳруз КаримовШвейцария СуперлигиЛозанна
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Бугун, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!Бугун, 22:13«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг