«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Швейсария Суперлигасининг 9-турида «Лугано» сафарда «Лозанна»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов «Лугано» сафида 72 дақиқа ҳаракат қилиб, голли узатма (ассист) амалга оширди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано»
- 25 очко билан якка пешқадамлигини мустаҳкамлаб, 2-ўриндаги «Янг Бойз»ни 6 очкога ортда қолдирди.
Швейцария Суперлигасининг 9-турида якка пешқадам — «Лугано» жамоаси сафарда «Лозанна» клуби устидан йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. «Стад де ла Тулер» стадионида кечган беллашув меҳмонларнинг мутлақ устунлигида ўтиб, 4:0 ҳисобидаги йирик муваффақият билан якунланди. Ўзбекистонлик мухлислар учун энг қувонарлиси, миллий жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, 72 дақиқа ҳаракат қилди ҳамда голли узатма (ассист) муаллифига айланиб, жамоасининг ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.
Беллашув қаҳрамонига айланган ҳужумчи Делкруа учта гол уриб, хет-трик қайд этган бўлса, яна бир тўпни мезбонлар ҳимоячиси Соу ўз дарвозасига йўллаб қўйди. Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» ўз очколарини 25 тага етказиб, турнир жадвалидаги якка пешқадамлик ўрнини янада мустаҳкамлади ва 2-поғонадаги асосий таъқибчиси «Янг Бойз»ни 6 очкога ортда қолдирмоқда; 6 очкога эга «Лозанна» эса жадвалнинг энг сўнгги поғонасида қолди.
Хўш, Беҳруз Каримовнинг Швейцариядаги ишончли ўйини унинг Европанинг топ-лигаларига йўл олишини тезлаштирадими ва «Лугано» ушбу мавсумда Швейцария чемпионлигини тантана қила оладими?
«Делкруадан хет-трик ва Каримовнинг ассисти»: Баҳс хроникаси
«Стад де ла Тулер» стадионидаги учрашувнинг энг муҳим нуқталари:
Делкруадан пеналти ва голлар бенефиси: Ҳужумчи 35-дақиқада 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очган бўлса, 48 ва 52-дақиқаларда яна икки бор дарвозани ишғол қилиб, хет-трикни расмийлаштирди;
Беҳруз Каримовдан самарали ҳаракат: Ўзбекистонлик ҳимоячи 72 дақиқа давомида фаол ўйин кўрсатиб, шеригига голли пас етказиб берди ва юқори баҳога лойиқ кўрилди;
Мезбонларнинг автоголи: 61-дақиқада «Лозанна» ҳимоячиси Соу тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйиб, ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди;
Таркибдаги тактик ўзгариш: 72-дақиқада мураббийлар Каримов ва Бислимини захирага олиб, уларнинг ўрнига Маркес ҳамда Кендучини майдонга туширди;
Жадвалдаги 6 очколик устунлик: 9 турдан сўнг 25 очко жамғарган «Лугано» «Янг Бойз» (19 очко) жамоасидан хавфсиз масофага узоқлашиб олди.
Швейцария Суперлигаси 9-тур: «Лозанна» — «Лугано» қайдномаси
Учрашув кўрсаткичлари ва турнир жадвалидаги ҳолат таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Лозанна» (Мезбон)
«Лугано» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
0
4
Голлар муаллифлари
—
Делкруа 35 (пен.), 48, 52; Соу 61 (автогол)
Беҳруз Каримовнинг кўрсаткичи
—
Асосий таркиб, 72 дақиқа, 1 та ассист
Жамғарилган очколар
6 очко
25 очко (Якка пешқадам)
Турнир жадвалидаги ўрни
Сўнгги ўрин (12-поғона)
1-ўрин (Таъқибчидан +6 очко)
Ротация вақти
Тактик алмаштиришлар
72-дақиқада Каримов ўрнига Маркес тушди
Футбол таҳлили: Экспертлар Каримов ва «Лугано» ҳақида
Европа футболи мутахассислари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Беҳруз Каримовнинг барқарор ўсиши: Ёш ҳимоячининг Европа чемпионатида асосий таркибда мунтазам ўйнаши ва ҳужумкор самарадорлик (ассист) кўрсатиши унинг юқори салоҳиятидан далолат беради;
Миллий терма жамоа учун катта ютуқ: Сентябрь-октябрь ойларидаги Эрон, Сурия ва Жанубий Кореяга қарши муҳим учрашувлар олдидан Каримовнинг юқори формада экани терма жамоа мураббийларига мустаҳкам таянч беради;
«Лугано»нинг чемпионлик салоҳияти: «Янг Бойз» каби доимий грандни 6 очкога ортда қолдириб, сафарда 4 тадан гол уриш жамоанинг бу мавсумда чемпионликка асосий даъвогар эканини исботлайди;
Балансли ўйин: Меҳмонда тўп суришига қарамай, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолиш ва рақибга деярли имконият қолдирмаслик «Лугано»нинг кучли тактик интизомини намойиш этади.
Беҳруз Каримовнинг Швейцария майдонларидаги ушбу порлаши ўзбек легионерларининг Европа ареналарида ўз сўзини дадил айтаётганининг яна бир ёрқин исботи бўлди.
Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано» билан Швейцария чемпиони бўлиб, кейинчалик Европанинг топ-5 лигасига йўл оладими? Миллий терма жамоанинг бўлажак ўйинларида Каримов асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлай оладими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг ушбу муҳим муваффақиятини барча спорт мухлислари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…