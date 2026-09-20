«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»
- «Сандерленд»ни 5:3 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Премер-лигасида 15 очко билан пешқадам бўлди.
- Учрашувда Браян Броббей хет-трик қайд этган бўлса-да, Антуан Семенонинг дубли ва Эрлинг Ҳоланднинг голи «Сити»га ғалаба келтирди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ўйинни захира ўриндиғида ўтказди.
Англия Премьер-лигасининг 5-турида футбол ихлосмандлари ҳақиқий голлар шоуси ва шиддатли қарама-қаршиликка гувоҳ бўлди. Манчестердаги «Этиҳад» стадионида мусобақа пешқадами «Манчестер Сити» кутилмаган қаршилик кўрсатган «Сандерленд» жамоасини қабул қилиб, 5:3 ҳисобидаги ўта сермаҳсул ғалабани расмийлаштирди. Ўйин илк дақиқалардан бошлаб голларга бой бўлди: 9-дақиқада Энцо Фернандес ҳисобни очган бўлса, меҳмонлар ҳужумчиси Брайан Броббей орадан 3 дақиқа ўтиб жавоб қайтарди.
Райан Шерки ва Антуан Семеньо мезбонлар сафида голлар уриб, жамоани олдинга олиб чиққан паллада ҳам, «Сандерленд» форварди Броббей ҳар сафар мувозанатни тиклашга ёки фарқни қисқартиришга муваффақ бўлиб, хет-трик қайд этди. Бироқ Семеньонинг дубли ҳамда 81-дақиқада Эрлинг Ҳоланднинг совуққонлик билан киритган тўпи баҳсга якуний нуқтани қўйди. Ўзбекистонлик мухлислар учун муҳим жиҳат — миллий жамоамиз етакчи ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ушбу учрашувни тўлиқ захира ўриндиғида ўтказди. Ушбу ғалабадан сўнг «шаҳарликлар» 100 фоизлик натижа — 15 очко билан турнир жадвалининг якка пешқадамига айланди, «Сандерленд» эса 4 очко билан 14-поғонада қолди.
Хўш, «Сити» ҳимоясидаги 3 та тўп ўтказиб юбориш нимадан далолат беради, Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушмагани ротация билан боғлиқми ва Пеп Гвардиола ҳимоя чизиғидаги бу бўшлиқларни қандай бартараф этади?
«Броббейнинг хет-триги ва Ҳоланднинг нуқтаси»: Ўйиндаги воқеалар ривожи
«Этиҳад» майдонида кечган триллернинг асосий лаҳзалари:
Энцо Фернандесдан тезкор старт: 9-дақиқада аргентиналик яримҳимоячи дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди;
Брайан Броббейнинг бенефиси: Меҳмонлар форварди 12, 33 ва 59-дақиқаларда дарвозани нишонга олиб, амалдаги чемпионлар мудофаасини шошириб қўйди;
Антуан Семеньонинг дубли: Ҳужумчи 43 ва 57-дақиқаларда иккита тўп киритиб, манчестерликлар ғалабасида ҳал қилувчи фигурага айланди;
Эрлинг Ҳоланддан муҳим нуқта: 81-дақиқада норвегиялик тўпурар бешинчи голни уриб, «Сандерленд»нинг камбэк қилиш умидларини чиппакка чиқарди;
Ҳусанов захирада: Ўзбекистонлик ёш юлдуз Абдуқодир Ҳусанов қайдномадан ўрин олган бўлса-да, мураббийлар штаби ҳимоя марказида Диаш ва Геҳи жуфтлигига тўлиқ 90 дақиқа ишонч билдирди.
АПЛ 5-тур: «Манчестер Сити» ва «Сандерленд» статистик кўрсаткичлари
Жамоаларнинг беллашувдаги натижалари ва эгаллаган ўрни:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Манчестер Сити»
«Сандерленд»
Якуний ҳисоб
5
3
Голлар муаллифлари
Э. Фернандес 9, Р. Шерки 29, А. Семеньо 43, 57, Э. Ҳоланд 81
Б. Броббей 12, 33, 59 (хет-трик)
Жамғарилган очколар
15 очко (5 та ғалаба)
4 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
1-ўрин (Пешқадам)
14-ўрин
Дарвозабонлар
Жанлуижи Доннарумма
Руфс
Ўзбекистонлик легионер мақоми
Абдуқодир Ҳусанов (захирада қолди)
—
Футбол таҳлили: Мутахассислар «Этиҳад»даги баҳс ҳақида
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
«Сити» ҳужуми бенуқсон, аммо мудофаада хавф бор: 5 та тўп киритилгани жамоанинг олдинги чизиғидаги қудратни кўрсатса-да, ўз майдонида лига аутсайдеридан 3 та гол ўтказиб юбориш мудофаадаги жиддий муаммоларни юзага чиқарди;
Броббейнинг жисмоний устунлиги: «Сандерленд» ҳужумчиси «Сити» марказий ҳимоячилари Диаш ва Геҳига иккинчи қаватда ва тезкор қарши ҳужумларда катта ноқулайлик туғдирди;
Ҳусанов учун навбатдаги имконият: Марказий мудофаанинг бундай кўп хатога йўл қўйиши кейинги турларда ёки Чемпионлар Лигаси учрашувларида Абдуқодир Ҳусановнинг асосий таркибга қайтиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади;
Турнир жадвалидаги яккаҳокимлик: Ҳар қандай қийинчиликка қарамай, қаторасига 5 та учрашувда ғалаба қозониш манчестерликларни чемпионлик пойгасида энг яқин таъқибчиларидан узоқлаштирмоқда.
«Манчестер Сити» мухлисларга чинакам голлар фестивалини тақдим этди, бироқ мураббийлар учун ҳимоядаги хатолардан тўғри хулоса чиқариш вақти келди.
Сизнингча, «Манчестер Сити» ўз майдонида 3 та гол ўтказиб юборган ўйинда Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиши керак эдими? Ҳусанов яқин турларда Диаш ёки Геҳини захирага ўтқазиб, асосий ҳимоячига айлана оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек легионери фаолиятига оид ушбу эксклюзив таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…