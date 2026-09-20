Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung, ЛГ ва Sony каби йирик телевизор ишлаб чиқарувчилари Хитой дисплей заводлари суюқ кристалл (ЖК) панеллар нархини ошираётгани сабабли қийинчиликларга дуч келмоқда.
- БОЕ, TCL КСОТ ва ҲКК каби Хитой компаниялари ўзларининг ишлаб чиқариш ҳажмини онгли равишда чеклаб, бозордаги устунликларидан фойдаланиб, нархларни назорат қилмоқда.
Жаҳон бозорида йирик телевизорлар ишлаб чиқарувчи Samsung Electronикс, ЛГ Electronикс ва Sony компаниялари қийин молиявий вазиятга дуч келмоқда. Корея ресурсининг Те Элек нашри тарқатган маълумотларга кўра, йирик Хитой дисплей заводлари суюқ кристалл (ЖК) панеллар нархини оширишни бошлаган ва бу глобал брендларга тегишли хабарномалар аллақачон етказиб берилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўзгаришлар глобал бозор етакчилари ҳисобланган БОE, TCL КСОТ ҳамда ҲКК компанияларига дахлдор. Хусусан, БОE ўзининг янги нарх сиёсатини жорий йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб жорий этишни режалаштирган. Бироқ TCL КСОТ ва ҲКК каби бошқа йирик ўйинчилар айрим турдаги панеллар қийматини куз ойларидаёқ кўтаришга киришиб кетган.
Нархлар нима сабабдан ошмоқда?Бундай нарх сиёсатининг айнан куз фаслида бошлангани бежиз эмас. Август ва сентябрь ойлари дунёнинг етакчи техника брендлари учун йил охиридаги энг қизғин савдо мавсумига тайёргарлик кўриш даври ҳисобланади. Айнан шу пайтда компаниялар Қора жума, Рождество ва бошқа йирик байрам савдолари учун асосий эҳтиёт қисмларини харид қилишади.
Ҳозирги шароитда Samsung, ЛГ ва бошқа ишлаб чиқарувчилар учун харидларни кескин қисқартириш ёки бошқа муқобил чораларни кўриш қийин кечмоқда. Сабаби, йиллик энг юқори савдо мавсуми олдидан бутловчи қисмларсиз қолиш хавфи юқори. Шунингдек, мазкур вазият бозорда тақчиллик кузатилаётгани боис юзага келмагани эътиборга моликдир.
Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг бозордаги ҳукмронлигиОлтин ўртачиликни сақлаш мақсадида Омдиа таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, Хитой заводлари ўз қувватларини тўлиқ ишлатмаяпти. Айрим корхоналар атиги 70 фоизга юкланган бўлиб, ишлаб чиқарувчилар ортиқча таклиф юзага келишининг олдини олиш ҳамда юқори нархларни сақлаб қолиш учун чиқариш ҳажмини онгли равишда чекламоқда.
Бундай стратегияни қўллашга хитойлик компанияларнинг бозордаги мутлақ устунлиги имкон бермоқда. Омдиа баҳолашича, бугунги кунда БОE, TCL КСОТ ва ҲКК 65, 75 ва 85 дюймли йирик ЖК-панеллар жаҳон бозорининг 70 фоиздан 85 фоизгача бўлган қисмини назорат қилади. Ўта йирик телевизор экранлари сегментида эса уларнинг улуши деярли тўлиқ монополия даражасига яқинлашган.
Вазиятнинг кескинлашувига Жанубий Корея компанияларининг бу бозордан босқичма-босқич чиқиб кетгани ҳам сабаб бўлган. Хусусан, Samsung Дисплай 2022-йилда тўлақонли равишда ЖК-панеллар ишлаб чиқаришни тўхтатган эди. ЛГ Дисплай ҳам Жанубий Кореядаги телевизор учун LCD ишлаб чиқаришни ёпиб, Гуанчжоу шаҳридаги корхонасини сотиб юборган.
Натижада муқобил етказиб берувчилар сони кескин қисқариб кетди. Бу эса Хитой ишлаб чиқарувчиларининг телевизорларнинг энг қиммат қисмларидан бири бўлган панеллар нархига таъсир ўтказиш имкониятларини янада кенгайтирди ва келгусида тайёр маҳсулотлар қимматлашишини муқаррар қилиб қўйди.
Изоҳлар 0
…