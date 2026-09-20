Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда

·29·Техно
Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung, ЛГ ва Sony каби йирик телевизор ишлаб чиқарувчилари Хитой дисплей заводлари суюқ кристалл (ЖК) панеллар нархини ошираётгани сабабли қийинчиликларга дуч келмоқда.
  • БОЕ, TCL КСОТ ва ҲКК каби Хитой компаниялари ўзларининг ишлаб чиқариш ҳажмини онгли равишда чеклаб, бозордаги устунликларидан фойдаланиб, нархларни назорат қилмоқда.

Жаҳон бозорида йирик телевизорлар ишлаб чиқарувчи Samsung Electronикс, ЛГ Electronикс ва Sony компаниялари қийин молиявий вазиятга дуч келмоқда. Корея ресурсининг Те Элек нашри тарқатган маълумотларга кўра, йирик Хитой дисплей заводлари суюқ кристалл (ЖК) панеллар нархини оширишни бошлаган ва бу глобал брендларга тегишли хабарномалар аллақачон етказиб берилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўзгаришлар глобал бозор етакчилари ҳисобланган БОE, TCL КСОТ ҳамда ҲКК компанияларига дахлдор. Хусусан, БОE ўзининг янги нарх сиёсатини жорий йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб жорий этишни режалаштирган. Бироқ TCL КСОТ ва ҲКК каби бошқа йирик ўйинчилар айрим турдаги панеллар қийматини куз ойларидаёқ кўтаришга киришиб кетган.

Нархлар нима сабабдан ошмоқда?

Бундай нарх сиёсатининг айнан куз фаслида бошлангани бежиз эмас. Август ва сентябрь ойлари дунёнинг етакчи техника брендлари учун йил охиридаги энг қизғин савдо мавсумига тайёргарлик кўриш даври ҳисобланади. Айнан шу пайтда компаниялар Қора жума, Рождество ва бошқа йирик байрам савдолари учун асосий эҳтиёт қисмларини харид қилишади.

Ҳозирги шароитда Samsung, ЛГ ва бошқа ишлаб чиқарувчилар учун харидларни кескин қисқартириш ёки бошқа муқобил чораларни кўриш қийин кечмоқда. Сабаби, йиллик энг юқори савдо мавсуми олдидан бутловчи қисмларсиз қолиш хавфи юқори. Шунингдек, мазкур вазият бозорда тақчиллик кузатилаётгани боис юзага келмагани эътиборга моликдир.

Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг бозордаги ҳукмронлиги

Олтин ўртачиликни сақлаш мақсадида Омдиа таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, Хитой заводлари ўз қувватларини тўлиқ ишлатмаяпти. Айрим корхоналар атиги 70 фоизга юкланган бўлиб, ишлаб чиқарувчилар ортиқча таклиф юзага келишининг олдини олиш ҳамда юқори нархларни сақлаб қолиш учун чиқариш ҳажмини онгли равишда чекламоқда.

Бундай стратегияни қўллашга хитойлик компанияларнинг бозордаги мутлақ устунлиги имкон бермоқда. Омдиа баҳолашича, бугунги кунда БОE, TCL КСОТ ва ҲКК 65, 75 ва 85 дюймли йирик ЖК-панеллар жаҳон бозорининг 70 фоиздан 85 фоизгача бўлган қисмини назорат қилади. Ўта йирик телевизор экранлари сегментида эса уларнинг улуши деярли тўлиқ монополия даражасига яқинлашган.

Вазиятнинг кескинлашувига Жанубий Корея компанияларининг бу бозордан босқичма-босқич чиқиб кетгани ҳам сабаб бўлган. Хусусан, Samsung Дисплай 2022-йилда тўлақонли равишда ЖК-панеллар ишлаб чиқаришни тўхтатган эди. ЛГ Дисплай ҳам Жанубий Кореядаги телевизор учун LCD ишлаб чиқаришни ёпиб, Гуанчжоу шаҳридаги корхонасини сотиб юборган.

Натижада муқобил етказиб берувчилар сони кескин қисқариб кетди. Бу эса Хитой ишлаб чиқарувчиларининг телевизорларнинг энг қиммат қисмларидан бири бўлган панеллар нархига таъсир ўтказиш имкониятларини янада кенгайтирди ва келгусида тайёр маҳсулотлар қимматлашишини муқаррар қилиб қўйди.

ТелевизорSamsungЛГSonyТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераБугун, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиБугун, 22:27Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиБугун, 21:28Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди