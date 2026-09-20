«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)

·3·Жамият
«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)

Ўзбекистон ижтимоий тармоқларида миллионлаб фойдаланувчиларнинг ҳайратига сабаб бўлган навбатдаги шов-шувли видео тарқалди. Таниқли ижодкор, продюсер, режиссёр ва актёр Аҳад Қаюм Тошкентнинг қадимий ва гавжум Чорсу бозорида собиқ UFC чемпиони, енгилмас ММА афсонаси Ҳабиб Нурмагомедовга «бир томчи сувдек» ўхшайдиган ўзбекистонлик қиёфадошни учратди. Видео мулоқот давомида аниқланишича, асли Самарқанд вилоятининг Ургут туманидан бўлган 25 ёшли Абдуғани исмли бу йигит Чорсу бозорида чақ-чуқ ва зираворлар савдоси билан шуғулланиб келади.

Унинг юз тузилиши, соқоли, соч турмаги ва ҳатто камтарона табассуми жаҳон юлдузи Ҳабибни 100 фоиз эслатиб юборади. Аҳад Қаюм билан суҳбатда Абдуғани бозорда маҳаллий харидорлар билан биргаликда хорижлик сайёҳлар ҳам уни Ҳабибга ўхшатиб, тўхтатиб суратга тушишларини табассум билан сўзлаб берди. Ижодкор эса ушбу истеъдодли йигит тез орада катта рекламалар қаҳрамонига айланишини башорат қилди.

Хўш, оддий бозор сотувчисининг бундай ҳайратланарли ўхшашлиги уни медиа юлдузига айлантира оладими, шов-шув бўлаётган Абдуғанининг ҳаётида энди қандай ўзгаришлар бўлади ва Ҳабиб Нурмагомедовнинг ўзи бунга қандай муносабат билдириши мумкин?

«Ургутлик Абдуғани ва Чорсудаги аншлаг»: Видеомулоқот хроникаси

Аҳад Қаюм ва Ҳабибнинг қиёфадоши ўртасидаги самимий суҳбат тафсилотлари:

  • Кутилмаган учрашув: Аҳад Қаюм пойтахтнинг Чорсу бозорида Ҳабиб Нурмагомедовга жуда ўхшаш йигитни учратиб, уни камера қаршисига олиб чиқди;

  • Шахси ва ёши: Қиёфадош йигитнинг исми Абдуғани бўлиб, у 25 ёшда ва Самарқанднинг Ургут туманидан келиб меҳнат қилмоқда;

  • Касби ва ҳалол ризқ: У Чорсу расталарида устози билан бирга турли чақ-чуқлар (қуруқ мевалар) ва зираворлар савдоси билан банд бўлиб, ўз касбини чин дилдан севишини айтди;

  • Туристлар ва мухлислар қизиқиши: Абдуғанининг сўзларига кўра, бозорга келган сайёҳлар ва маҳаллий харидорлар уни Ҳабиб деб ўйлаб, доимий равишда эсдалик суратларга тушишади;

  • Аҳад Қаюмнинг башорати: Режиссёр Абдуғани энди трендга чиқиши, ҳар бир рекламадан 2-3 минг доллардан гонорар олиш имкониятига эга эканини таъкидлади.

Ҳабиб Нурмагомедов ва унинг ўзбекистонлик қиёфадоши: Қиёсий таҳлил

Дунё таниган спорт юлдузи ва чорсулик ёш тадбиркорнинг асосий кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Ҳабиб Нурмагомедов (UFC афсонаси)

Абдуғани (Ўзбекистонлик қиёфадош)

Келиб чиқиши ва ёши

Доғистон (Россия), 38 ёш

Самарқанд, Ургут тумани, 25 ёш

Ташқи ўхшашлик

Қатъий кўз қараш, характерли соқол ва соч турмаги

Юз тузилиши, кўриниши ва камтарлиги 100% ўхшаш

Касбий фаолияти

Профессионал ММА жангчиси, мураббий

Чорсу бозорида чақ-чуқ ва зиравор савдогари

Мухлислар эътибори

Жаҳон миқёсида миллионлаб мухлислар

Бозор харидорлари ва сайёҳларнинг севимлиси

Тармоқлардаги тўлқин

Доимий жаҳон спорт трендларида

Аҳад Қаюм видеосидан сўнг Ўзбекистон трендида

Медиа ва ижтимоий таҳлил: Экспертлар «қиёфадошлар феномени» ҳақида

Маркетинг бўйича мутахассислар ва медиа таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Вирус тарзида тарқалиш қудрати: Жаҳон даражасидаги таниқли юлдузларнинг (айниқса, Ҳабиб каби ислом оламида ҳурматга сазовор спортчиларнинг) қиёфадошлари пайдо бўлиши ижтимоий тармоқларда бир зумда вирус эффектини беради;

  • Реклама бозорида катта талаб: Тез кунларда маҳаллий брендлар, овқатланиш шохобчалари ва спорт кийимлари дўконлари Абдуғанини ўз реклама ролик ва баннерларига таклиф этишни бошлаши муқаррар;

  • Камтарлик ва меҳнаткашлик уйғунлиги: Видеодаги йигитнинг соддалиги, бозорда ҳалол меҳнат қилиб ризқ териши ва юлдузлик даъво қилмаслиги томошабинларда унга нисбатан илиқ ҳурмат уйғотди;

  • Ҳабибнинг кутилаётган реакцияси: Илгари ҳам дунё бўйлаб Ҳабиб ўз қиёфадошларига нисбатан доимо ижобий муносабат билдирган; ушбу видео унга етиб борса, улар ўртасида онлайн ёки жонли учрашув бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Чорсу бозоридаги ушбу кутилмаган учрашув оддий ва меҳнаткаш ургутлик йигитнинг ҳаётида янги, ёрқин медиа саҳифани очиб бериши кутилмоқда.

Сизнингча, Чорсу бозоридаги Абдуғани ҳақиқатан ҳам Ҳабиб Нурмагомедовга 100 фоиз ўхшар эканми? У рекламаларга суратга тушиб, машҳур блогерга айланиши керакми ёки ўз касбини давом эттиргани маъқулми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тармоқларни портлатаётган ушбу қизиқарли воқеа таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда ММА мухлисларига улашинг!

Ҳабиб НурмагомедовАҳад ҚаюмЧорсу бозориАбдуғани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилдиЧорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилдиБугун, 19:42«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!Бугун, 18:30«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сириБугун, 18:08«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят ишиБугун, 17:55Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Бугун, 14:13Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинТошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди