«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)
Ўзбекистон ижтимоий тармоқларида миллионлаб фойдаланувчиларнинг ҳайратига сабаб бўлган навбатдаги шов-шувли видео тарқалди. Таниқли ижодкор, продюсер, режиссёр ва актёр Аҳад Қаюм Тошкентнинг қадимий ва гавжум Чорсу бозорида собиқ UFC чемпиони, енгилмас ММА афсонаси Ҳабиб Нурмагомедовга «бир томчи сувдек» ўхшайдиган ўзбекистонлик қиёфадошни учратди. Видео мулоқот давомида аниқланишича, асли Самарқанд вилоятининг Ургут туманидан бўлган 25 ёшли Абдуғани исмли бу йигит Чорсу бозорида чақ-чуқ ва зираворлар савдоси билан шуғулланиб келади.
Унинг юз тузилиши, соқоли, соч турмаги ва ҳатто камтарона табассуми жаҳон юлдузи Ҳабибни 100 фоиз эслатиб юборади. Аҳад Қаюм билан суҳбатда Абдуғани бозорда маҳаллий харидорлар билан биргаликда хорижлик сайёҳлар ҳам уни Ҳабибга ўхшатиб, тўхтатиб суратга тушишларини табассум билан сўзлаб берди. Ижодкор эса ушбу истеъдодли йигит тез орада катта рекламалар қаҳрамонига айланишини башорат қилди.
Хўш, оддий бозор сотувчисининг бундай ҳайратланарли ўхшашлиги уни медиа юлдузига айлантира оладими, шов-шув бўлаётган Абдуғанининг ҳаётида энди қандай ўзгаришлар бўлади ва Ҳабиб Нурмагомедовнинг ўзи бунга қандай муносабат билдириши мумкин?
«Ургутлик Абдуғани ва Чорсудаги аншлаг»: Видеомулоқот хроникаси
Аҳад Қаюм ва Ҳабибнинг қиёфадоши ўртасидаги самимий суҳбат тафсилотлари:
Кутилмаган учрашув: Аҳад Қаюм пойтахтнинг Чорсу бозорида Ҳабиб Нурмагомедовга жуда ўхшаш йигитни учратиб, уни камера қаршисига олиб чиқди;
Шахси ва ёши: Қиёфадош йигитнинг исми Абдуғани бўлиб, у 25 ёшда ва Самарқанднинг Ургут туманидан келиб меҳнат қилмоқда;
Касби ва ҳалол ризқ: У Чорсу расталарида устози билан бирга турли чақ-чуқлар (қуруқ мевалар) ва зираворлар савдоси билан банд бўлиб, ўз касбини чин дилдан севишини айтди;
Туристлар ва мухлислар қизиқиши: Абдуғанининг сўзларига кўра, бозорга келган сайёҳлар ва маҳаллий харидорлар уни Ҳабиб деб ўйлаб, доимий равишда эсдалик суратларга тушишади;
Аҳад Қаюмнинг башорати: Режиссёр Абдуғани энди трендга чиқиши, ҳар бир рекламадан 2-3 минг доллардан гонорар олиш имкониятига эга эканини таъкидлади.
Ҳабиб Нурмагомедов ва унинг ўзбекистонлик қиёфадоши: Қиёсий таҳлил
Дунё таниган спорт юлдузи ва чорсулик ёш тадбиркорнинг асосий кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Ҳабиб Нурмагомедов (UFC афсонаси)
Абдуғани (Ўзбекистонлик қиёфадош)
Келиб чиқиши ва ёши
Доғистон (Россия), 38 ёш
Самарқанд, Ургут тумани, 25 ёш
Ташқи ўхшашлик
Қатъий кўз қараш, характерли соқол ва соч турмаги
Юз тузилиши, кўриниши ва камтарлиги 100% ўхшаш
Касбий фаолияти
Профессионал ММА жангчиси, мураббий
Чорсу бозорида чақ-чуқ ва зиравор савдогари
Мухлислар эътибори
Жаҳон миқёсида миллионлаб мухлислар
Бозор харидорлари ва сайёҳларнинг севимлиси
Тармоқлардаги тўлқин
Доимий жаҳон спорт трендларида
Аҳад Қаюм видеосидан сўнг Ўзбекистон трендида
Медиа ва ижтимоий таҳлил: Экспертлар «қиёфадошлар феномени» ҳақида
Маркетинг бўйича мутахассислар ва медиа таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Вирус тарзида тарқалиш қудрати: Жаҳон даражасидаги таниқли юлдузларнинг (айниқса, Ҳабиб каби ислом оламида ҳурматга сазовор спортчиларнинг) қиёфадошлари пайдо бўлиши ижтимоий тармоқларда бир зумда вирус эффектини беради;
Реклама бозорида катта талаб: Тез кунларда маҳаллий брендлар, овқатланиш шохобчалари ва спорт кийимлари дўконлари Абдуғанини ўз реклама ролик ва баннерларига таклиф этишни бошлаши муқаррар;
Камтарлик ва меҳнаткашлик уйғунлиги: Видеодаги йигитнинг соддалиги, бозорда ҳалол меҳнат қилиб ризқ териши ва юлдузлик даъво қилмаслиги томошабинларда унга нисбатан илиқ ҳурмат уйғотди;
Ҳабибнинг кутилаётган реакцияси: Илгари ҳам дунё бўйлаб Ҳабиб ўз қиёфадошларига нисбатан доимо ижобий муносабат билдирган; ушбу видео унга етиб борса, улар ўртасида онлайн ёки жонли учрашув бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Чорсу бозоридаги ушбу кутилмаган учрашув оддий ва меҳнаткаш ургутлик йигитнинг ҳаётида янги, ёрқин медиа саҳифани очиб бериши кутилмоқда.
Сизнингча, Чорсу бозоридаги Абдуғани ҳақиқатан ҳам Ҳабиб Нурмагомедовга 100 фоиз ўхшар эканми? У рекламаларга суратга тушиб, машҳур блогерга айланиши керакми ёки ўз касбини давом эттиргани маъқулми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тармоқларни портлатаётган ушбу қизиқарли воқеа таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда ММА мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…