“Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевнинг янги клипи тез фурсатда оммалашди (видео)
Хонанда Улуғбек Раҳматуллаев “Жуфти ҳалолим” номли қўшиғига ишланган видеоклипни мухлисларига тақдим этди. Клип 15 сентябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилган.
Видеоклип орадан беш кун ўтган бўлса-да, қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини тортишга улгурди. Айни пайтда клип 600 мингдан ортиқ марта томоша қилинган. Шунингдек, видео остида 200 га яқин изоҳ қолдирилган.
“Жуфти ҳалолим” таронаси тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинган. Изоҳларда мухлислар қўшиқ ва видеоклип ҳақидаги ижобий фикрларини билдириб, хонандага самимий тилаклар йўлламоқда.
Изоҳлар 0
…