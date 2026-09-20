“Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевнинг янги клипи тез фурсатда оммалашди (видео)

·75·Маданият
“Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевнинг янги клипи тез фурсатда оммалашди (видео)

Хонанда Улуғбек Раҳматуллаев “Жуфти ҳалолим” номли қўшиғига ишланган видеоклипни мухлисларига тақдим этди. Клип 15 сентябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилган.

Видеоклип орадан беш кун ўтган бўлса-да, қисқа вақт ичида томошабинлар эътиборини тортишга улгурди. Айни пайтда клип 600 мингдан ортиқ марта томоша қилинган. Шунингдек, видео остида 200 га яқин изоҳ қолдирилган.

“Жуфти ҳалолим” таронаси тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинган. Изоҳларда мухлислар қўшиқ ва видеоклип ҳақидаги ижобий фикрларини билдириб, хонандага самимий тилаклар йўлламоқда.

Хонанда УлуғбекЖуфти ҳалолимYouTube каналмуҳлислар фикрлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Бугун, 12:17Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 12:08Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиБугун, 11:31Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Бугун, 11:10Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Бугун, 09:28Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Кеча, 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ