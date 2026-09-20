Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди
Хитой бозорида Apple компаниясининг сўнгги флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдолари расман бошланди. Дастлабки бир кунлик натижаларга кўра, мазкур қурилмалар харидорлар орасида юқори қизиқиш уйғотди ва ўтган йилги кўрсаткичларни сезиларли даражада ортда қолдирди. Бу эса компаниянинг Осиё бозоридаги мавқеи учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, савдоларнинг илк куниёқ Хитойда жами 322,8 минг дона янги авлод смартфонлари сотилган. Мазкур кўрсаткич ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro сериясининг худди шу даврдаги натижасидан тахминан 30 фоизга юқори экани қайд этилди.
Моделлар кесимидаги талабТаҳлиллар шуни кўрсатдики, харидорлар орасида катталаштирилган экран ва имкониятларга эга қурилма устувор танловга айланган. Хусусан, сотилган барча қурилмаларнинг 55,5 фоизи айнан iPhone 18 Pro Max улушига тўғри келди.
Қолган 44,5 фоизлик улуш эса базавий Pro моделига тегишли бўлди. Агар буни аниқ сонларга айлантирсак, биринчи кунда тахминан 179 минг дона iPhone 18 Pro Max ҳамда 144 минг дона iPhone 18 Pro эгаларини топган.
Нархлар сиёсати ва тақдимот тафсилотлариЭслатиб ўтамиз, Apple ўзининг янги флагман смартфонларини жорий йилнинг 10-сентябрь санасида оммага эълон қилган эди. Хитой бозорида ушбу қурилмалар юқори нарх сегментида сотилмоқда.
Хусусан, мамлакат ҳудудида iPhone 18 Pro смартфонининг бошланғич нархи 10 минг юандан (тахминан 1495 АҚШ доллари) бошланади. Каттароқ версия бўлган iPhone 18 Pro Max учун эса харидорлар камида 11 минг юан (тахминан 1645 доллар) тўлашга тўғри келмоқда.
Изоҳлар 0
…