Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди

·2·Техно
Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди

Хитой бозорида Apple компаниясининг сўнгги флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдолари расман бошланди. Дастлабки бир кунлик натижаларга кўра, мазкур қурилмалар харидорлар орасида юқори қизиқиш уйғотди ва ўтган йилги кўрсаткичларни сезиларли даражада ортда қолдирди. Бу эса компаниянинг Осиё бозоридаги мавқеи учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, савдоларнинг илк куниёқ Хитойда жами 322,8 минг дона янги авлод смартфонлари сотилган. Мазкур кўрсаткич ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro сериясининг худди шу даврдаги натижасидан тахминан 30 фоизга юқори экани қайд этилди.

Моделлар кесимидаги талаб

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, харидорлар орасида катталаштирилган экран ва имкониятларга эга қурилма устувор танловга айланган. Хусусан, сотилган барча қурилмаларнинг 55,5 фоизи айнан iPhone 18 Pro Max улушига тўғри келди.

Қолган 44,5 фоизлик улуш эса базавий Pro моделига тегишли бўлди. Агар буни аниқ сонларга айлантирсак, биринчи кунда тахминан 179 минг дона iPhone 18 Pro Max ҳамда 144 минг дона iPhone 18 Pro эгаларини топган.

Нархлар сиёсати ва тақдимот тафсилотлари

Эслатиб ўтамиз, Apple ўзининг янги флагман смартфонларини жорий йилнинг 10-сентябрь санасида оммага эълон қилган эди. Хитой бозорида ушбу қурилмалар юқори нарх сегментида сотилмоқда.

Хусусан, мамлакат ҳудудида iPhone 18 Pro смартфонининг бошланғич нархи 10 минг юандан (тахминан 1495 АҚШ доллари) бошланади. Каттароқ версия бўлган iPhone 18 Pro Max учун эса харидорлар камида 11 минг юан (тахминан 1645 доллар) тўлашга тўғри келмоқда.

AppleiPhone 18 ProСмартфонХитойТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58iPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиiPhone 18 Pro смартфонида 27 миллиард параметрли сунъий интеллект ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиБугун, 17:57Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди