«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!

·0·Спорт
«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!

Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган марказий тўқнашув — Мадрид дербиси мухлисларга ҳақиқий шиддат, қизил карточка ва кутилмаган тактик бурилишларни тақдим этди. «Метрополитано» стадионида кечган беллашувда Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» ўз майдонида азалий ва муросасиз рақиби «Реал Мадрид»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлими кескин ва эҳтиёткорлик руҳида ўтган учрашув тақдирини 50-дақиқада рўй берган драматик ҳодиса бутунлай ўзгартириб юборди: «қаймоқранглилар» ҳимоячиси Ҳейсен ўз жарима майдончаси ичида пеналтига сабабчи бўлиб, майдондан четлатилди. Сон жиҳатдан устунликка эришган мезбонлар 53-дақиқада Алекс Грималдонинг 11 метрлик нуқтадан йўллаган зарбаси ҳамда 59-дақиқада Жонатан Дэвиднинг голи эвазига 6 дақиқа ичида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

«Реал» 89-дақиқада Антонио Рюдигернинг голи билан фарқни қисқартирган бўлса-да, мувозанатни тиклашга улгурмади. Ушбу зафардан сўнг «Атлетико» очколарини 16 тага етказиб, турнир жадвалида «Реал»ни (15 очко) ортда қолдирган ҳолда 2-ўринга кўтарилди; пешқадам «Барселона» эса 21 очко билан якка ҳокимликни давом эттирмоқда. Хўш, Ҳейсеннинг қизил карточкаси Карло Анчелотти тактикасини қандай барбод қилди, Винисиус ва Мбаппе тандеми нега голсиз қолди ва Симеоне жамоаси ушбу мавсумда чемпионликка даъвогар бўла оладими?

«Ҳейсеннинг четлатилиши ва 6 дақиқалик бенефис»: Мадрид дербиси хроникаси

«Метрополитано» майдонидаги қизғин тўқнашувнинг муҳим нуқталари:

  • 50-дақиқадаги бурилиш нуқтаси: «Реал» ҳимоячиси Ҳейсен пеналтига сабабчи бўлиб, тўғридан-тўғри қизил карточка билан майдондан чиқариб юборилди;

  • Грималдодан аниқ пеналти: 53-дақиқада Алекс Грималдо 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди;

  • Жонатан Дэвиддан иккинчи зарба: Орадан 6 дақиқа ўтиб, 59-дақиқада Дэвид Тибо Куртуа дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Мажбурий ротация: 54-дақиқадаёқ Анчелотти мудофаани мустаҳкамлаш мақсадида Арда Гулер ва Винисиус Жуниорни захирага олиб, майдонга Рюдигер ва Диомандени туширишга мажбур бўлди;

  • Рюдигернинг умид бағишлаган голи: 89-дақиқада ҳимоячи Антонио Рюдигер ҳисобни қисқартирди, аммо қолган дақиқалар камчиликдаги «Реал»га очко олиб келиш учун камлик қилди.

Ла Лига 7-тур: Мадрид дербиси статистик қайдномаси

«Атлетико» ва «Реал» жамоаларининг кўрсаткичлари ва баҳс тафсилоти:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

«Атлетико Мадрид» (Мезбон)

«Реал Мадрид» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

2

1

Голлар муаллифлари

А. Грималдо 53 (пен.), Ж. Дэвид 59

А. Рюдигер 89

Четлатиш (Қизил карточка)

Ҳейсен (50-дақиқа)

Сариқ карточкалар

Пубил (35), Ромеро (39)

Думфрис (49), Беллингҳэм (78)

Очколар ва ўрин (7-турдан сўнг)

16 очко (2-ўринга кўтарилди)

15 очко (3-поғонага тушди)

Пешқадам «Барселона» билан фарқ

5 очко (Каталонияликларда 21 очко)

6 очко

Футбол таҳлили: Экспертлар «Метрополитано»даги баҳс ҳақида

Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Интизом ва тактик мослашувчанлик: Диего Симеоне шогирдлари рақибнинг камчиликда қолганидан зудлик билан максимал фойдаланди ва 10 дақиқа ичида ўйин тақдирини амалда ҳал қилди;

  • «Реал»нинг ҳужум чизиғи чекланиши: Мбаппе, Винисиус ва Беллингҳэм учлиги Ян Облак дарвозаси олдида жиддий хавф туғдира олмади, ҳимоячи четлатилгач эса жамоа баланси бутунлай бузилди;

  • Ҳейсеннинг қўпол хатоси: Ёш ҳимоячининг 50-дақиқада қилган қоидабузарлиги нафақат пеналтига олиб келди, балки жамоани 40 дақиқадан ортиқ вақт 10 киши бўлиб ҳимояланишга мажбур қилди;

  • Чемпионлик пойгасидаги кучлар нисбати: «Реал»нинг бу мағлубияти ва 3-ўринга тушиб қолиши 21 очко жамғарган «Барселона»нинг якка пешқадамлик позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлади.

Мадрид дербисидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик Испания чемпионатида чемпионлик кураши ҳар йилгидан-да кескин ва муросасиз кечишини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Ҳейсеннинг қизил карточкаси ўйин натижасига ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи таъсир кўрсатдими ёки «Атлетико» ҳар қандай ҳолатда ҳам ғалабага лойиқ ўйнадими? 21 очко тўплаган «Барселона»ни энди тўхтатиш мумкинми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Мадрид дербисиАтлетико МадридРеал МадридЛа Лига 7-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!Бугун, 20:11«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 20:09«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!Бугун, 20:07«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 19:16«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очдиБугун, 19:14Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг