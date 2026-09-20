«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!
Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган марказий тўқнашув — Мадрид дербиси мухлисларга ҳақиқий шиддат, қизил карточка ва кутилмаган тактик бурилишларни тақдим этди. «Метрополитано» стадионида кечган беллашувда Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» ўз майдонида азалий ва муросасиз рақиби «Реал Мадрид»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Биринчи бўлими кескин ва эҳтиёткорлик руҳида ўтган учрашув тақдирини 50-дақиқада рўй берган драматик ҳодиса бутунлай ўзгартириб юборди: «қаймоқранглилар» ҳимоячиси Ҳейсен ўз жарима майдончаси ичида пеналтига сабабчи бўлиб, майдондан четлатилди. Сон жиҳатдан устунликка эришган мезбонлар 53-дақиқада Алекс Грималдонинг 11 метрлик нуқтадан йўллаган зарбаси ҳамда 59-дақиқада Жонатан Дэвиднинг голи эвазига 6 дақиқа ичида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
«Реал» 89-дақиқада Антонио Рюдигернинг голи билан фарқни қисқартирган бўлса-да, мувозанатни тиклашга улгурмади. Ушбу зафардан сўнг «Атлетико» очколарини 16 тага етказиб, турнир жадвалида «Реал»ни (15 очко) ортда қолдирган ҳолда 2-ўринга кўтарилди; пешқадам «Барселона» эса 21 очко билан якка ҳокимликни давом эттирмоқда. Хўш, Ҳейсеннинг қизил карточкаси Карло Анчелотти тактикасини қандай барбод қилди, Винисиус ва Мбаппе тандеми нега голсиз қолди ва Симеоне жамоаси ушбу мавсумда чемпионликка даъвогар бўла оладими?
«Ҳейсеннинг четлатилиши ва 6 дақиқалик бенефис»: Мадрид дербиси хроникаси
«Метрополитано» майдонидаги қизғин тўқнашувнинг муҳим нуқталари:
50-дақиқадаги бурилиш нуқтаси: «Реал» ҳимоячиси Ҳейсен пеналтига сабабчи бўлиб, тўғридан-тўғри қизил карточка билан майдондан чиқариб юборилди;
Грималдодан аниқ пеналти: 53-дақиқада Алекс Грималдо 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди;
Жонатан Дэвиддан иккинчи зарба: Орадан 6 дақиқа ўтиб, 59-дақиқада Дэвид Тибо Куртуа дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Мажбурий ротация: 54-дақиқадаёқ Анчелотти мудофаани мустаҳкамлаш мақсадида Арда Гулер ва Винисиус Жуниорни захирага олиб, майдонга Рюдигер ва Диомандени туширишга мажбур бўлди;
Рюдигернинг умид бағишлаган голи: 89-дақиқада ҳимоячи Антонио Рюдигер ҳисобни қисқартирди, аммо қолган дақиқалар камчиликдаги «Реал»га очко олиб келиш учун камлик қилди.
Ла Лига 7-тур: Мадрид дербиси статистик қайдномаси
«Атлетико» ва «Реал» жамоаларининг кўрсаткичлари ва баҳс тафсилоти:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Атлетико Мадрид» (Мезбон)
«Реал Мадрид» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
2
1
Голлар муаллифлари
А. Грималдо 53 (пен.), Ж. Дэвид 59
А. Рюдигер 89
Четлатиш (Қизил карточка)
—
Ҳейсен (50-дақиқа)
Сариқ карточкалар
Пубил (35), Ромеро (39)
Думфрис (49), Беллингҳэм (78)
Очколар ва ўрин (7-турдан сўнг)
16 очко (2-ўринга кўтарилди)
15 очко (3-поғонага тушди)
Пешқадам «Барселона» билан фарқ
5 очко (Каталонияликларда 21 очко)
6 очко
Футбол таҳлили: Экспертлар «Метрополитано»даги баҳс ҳақида
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Интизом ва тактик мослашувчанлик: Диего Симеоне шогирдлари рақибнинг камчиликда қолганидан зудлик билан максимал фойдаланди ва 10 дақиқа ичида ўйин тақдирини амалда ҳал қилди;
«Реал»нинг ҳужум чизиғи чекланиши: Мбаппе, Винисиус ва Беллингҳэм учлиги Ян Облак дарвозаси олдида жиддий хавф туғдира олмади, ҳимоячи четлатилгач эса жамоа баланси бутунлай бузилди;
Ҳейсеннинг қўпол хатоси: Ёш ҳимоячининг 50-дақиқада қилган қоидабузарлиги нафақат пеналтига олиб келди, балки жамоани 40 дақиқадан ортиқ вақт 10 киши бўлиб ҳимояланишга мажбур қилди;
Чемпионлик пойгасидаги кучлар нисбати: «Реал»нинг бу мағлубияти ва 3-ўринга тушиб қолиши 21 очко жамғарган «Барселона»нинг якка пешқадамлик позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлади.
Мадрид дербисидаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик Испания чемпионатида чемпионлик кураши ҳар йилгидан-да кескин ва муросасиз кечишини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Ҳейсеннинг қизил карточкаси ўйин натижасига ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи таъсир кўрсатдими ёки «Атлетико» ҳар қандай ҳолатда ҳам ғалабага лойиқ ўйнадими? 21 очко тўплаган «Барселона»ни энди тўхтатиш мумкинми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…