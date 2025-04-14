Трамп Украинадаги уруш бўйича музокараларнинг бориши ҳақида нималар деди?

·1K·Дунё
Трамп Украинадаги уруш бўйича музокараларнинг бориши ҳақида нималар деди?
АҚШ президенти Дональд Трампнинг айтишича, Украина ва Россия ўртасидаги урушни тугатишга қаратилган музокаралар яхши кетмоқда бўлиши мумкин, деб CNN хабар берди.

12 апрель, шанба куни Air Force One бортида журналистлар билан суҳбатда Трамп шундай деди: «Ўйлашимча, Украина ва Россия ўртасидаги вазият яхши кетяпти. Шундай нуқта келадики, сиз ё бирор иш қиласиз, ёки жим туриб, натижани кутасиз. Менимча, ҳаммаси яхши кетмоқда».

Бу баёнот Трамп Россиядан норозилик билдириб, Москвага келишув сари ҳаракат қилиш кераклигини айтганидан бир кун ўтиб берилди.

11 апрел куни АҚШнинг махсус вакили Стив Уиткофф Россия президенти Владимир Путин билан музокаралар ўтказди. Музокаралар Украинада ўт очишни тўхтатиш ва урушни тугатиш борасидаги келишмовчиликлар авж олган пайтда бўлиб ўтди.

Трамп, агар Россия келишувни чўзса, Москва нефтини харид қилаётган давлатларга нисбатан иккинчи даражали санкциялар қўлланиши мумкинлигини айтди.

Уиткофф аввалроқ Вашингтонда Россия президентининг махсус вакили Кирилл Дмитриев билан учрашиб, Трампга Украинадаги тўртта аннексия қилинган ҳудудни Россияга бериш орқали тезкор тинчликка эришиш мумкинлигини айтган.
Дональд ТрампУкраина РоссияМузокаралар ЯхшиУрушни ТугатишСанкцияларТинчликка Эришиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиБугун, 22:12Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бугун, 22:07Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиБугун, 19:55Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиБугун, 18:47Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиБугун, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди