Германия Нетаняҳуга ташриф учун «йўл топиши» мумкин: Ҳибс ордери мавжуд бўлса-да?

·289·Дунё
Германия Нетаняҳуга ташриф учун «йўл топиши» мумкин: Ҳибс ордери мавжуд бўлса-да?
Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу Халқаро жиноят суди (ХЖС) томонидан чиқарилган ҳибс ордерига қарамасдан, Германияга келиши мумкин. Бу ҳақда 14 май куни Германия канцлери Фридрих Мерц Берлинда БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш билан бўлиб ўтган музокаралардан сўнг баёнот берди.

Мерцнинг сўзларига кўра, Исроил раҳбари “минтақадаги ягона демократик давлатнинг демократик сайланган бош вазири” ҳисобланади ва у Германияга ташриф буюриш ҳуқуқига эга бўлиши керак. Бу ҳақда Welt нашри канцлернинг сўзларига асосланган ҳолда хабар тарқатди.

«Агар бу ташриф расман режалаштирилса, уни амалга ошириш йўлларини топамиз ва сизларни бу ҳақда ўз вақтида хабардор қиламиз», — деди Фридрих Мерц. Унга кўра, ҳозирча Нетаняҳунинг Германияга сафарини ташкил этиш бўйича аниқ режа мавжуд эмас.

Welt газетаси эслатишича, бу масала атрофидаги баҳслар илгари ҳам қизғин муҳокама қилинган. 23 февралда бўлиб ўтган навбатдан ташқари сайловлар даврида Христиан-демократик иттифоқ (ХДИ/ХСИ) партияси номидан канцлерликка номзод бўлган Мерц Исроил бош вазирига қўнғироқ қилган. Унда у, агар Нетаняҳу Германияга келса, ХЖС томонидан берилган ҳибс ордерига қарамасдан, уни ушлашнинг олдини олиш учун “зарур чоралар кўрилишини” ваъда қилган.

Бу ваъда ўша пайтда Германиядаги Социал-демократик партия (ГСДП) ва Сўл партиянинг кескин норозилигига сабаб бўлган. Улар буни қонун устуворлиги ва халқаро ҳуқуққа хилоф йўл тутиш сифатида баҳолашган.

Маълумки, Халқаро жиноят суди уруш жиноятлари ва инсониятга қарши қилмишлар бўйича айбланган шахсларга нисбатан халқаро миқёсда ҳибс ордери чиқариш ваколатига эга. Агар Германия ХЖСга аъзо давлат сифатида бу ордерни инкор этса, бу халқаро майдонда жиддий танқидларга олиб келиши мумкин.

Бу вазият Германия ташқи сиёсатида ҳам, ички сиёсий муҳокамаларда ҳам жиддий акс-садо бериши табиий. Агар Нетаняҳу келиши амалга ошса, бу ташриф халқаро сиёсатда янги тортишувларнинг сабабчисига айланиши эҳтимоли юқори.

Zamin.uz таҳририяти мазкур мавзу атрофидаги ривожларни диққат билан кузатиб боради. Нетаняҳуга Германия эшиклари очиладими? Савол ҳозирча очиқ қолмоқда.
Бинямин НетаняҳуГермания ташрифиХалқаро жиноят судиФридрих Мерцсиёсий муҳокамалархалқаро ҳуқуқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди