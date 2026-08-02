Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин
Ливерпул сафидаги даврини якунлаб еркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах фаолиятини Туркиянинг Trabzonspor клубида давом еттириши мумкин. Фоот Меркато хабарига кўра, Trabzonspor мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш пойгасида асосий даъвогарга айланиб, музокараларда жиддий муваффақиятга еришди. Журналист Ягиз Сабункуоглу маълумотига кўра, Trabzonspor футболчига йилига 17 миллион евро маош таклиф етган ҳолда икки йиллик шартнома тайёрлаган.
Ливерпул сафидаги тарихий даврини якунлаб, эркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бирига имзо чекиши мумкин. Фоот Меркато хабар беришича, Туркиянинг Trabzonspor клуби мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш пойгасида барча рақобатчиларини ортда қолдириб, асосий даъвогарга айланди ва музокараларда жиддий муваффақиятга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумни Туркия Суперлигасида учинчи ўринда якунлаган Trabzonspor чемпионатда ғолиблик учун курашишни мақсад қилган ва шу боис таркибни кучайтириш ҳаракатида. Агар трансфер амалга ошса, тажрибали футболчи жамоага бепул, трансфер ҳақисиз келиб қўшилади ҳамда ўзининг юқори даражадаги голлари, креативлиги ва халқаро тажрибасини тақдим этади.
Трансфер пойгасидаги ўзгаришлар ва молиявий шартларTrabzonspor клубининг бу борадаги муваффақияти бошқа бир турк жамоаси – Besiktasнинг имкониятларини ўзгартириб юборди. Аввалроқ Besiktas футболчи билан яна бир йилга узайтириш шарти билан бир йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга эришгани айтилган эди, бироқ молиявий тафовутлар туфайли музокаралар тўхтаб қолганди.
Таниқли туркиялик журналист Ягиз Сабункуоглу маълумотига кўра, Trabzonspor Муҳаммад Салахни кўндириш учун йилига 17 миллион евро маош таклиф этган ҳолда икки йиллик сердаромад шартнома тайёрлаган. Агар ушбу келишув якунига етса, Салах Туркия лигаси тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айланади.
Клуб раҳбарининг расмий муносабатиШунга қарамай, Trabzonspor президенти Эртугрул Доган битим тўла якунланганини рад этиб, музокаралар ҳали бу босқичга етмаганини таъкидлади. У А Спор телеканалига берган интервюсида миш-мишларга изоҳ берди.
«Кўп нарсалар айтилмоқда, аммо Муҳаммад Салах билан ҳеч қандай келишув йўқ», — деди клуб раҳбари. Унинг сўзларига кўра, футболчининг Трабзон шаҳрига келиши режалаштирилмаган ва агар шундай режа бўлганида, жамоа мухлислар ҳамда оммавий ахборот воситаларини бу ҳақда олдиндан хабардор қилган бўларди.
«Oraмизда ким ҳам Муҳаммад Салах даражасидаги ўйинчини ўз сафига қўшишни истамайди? Албатта, биз буни хоҳлаймиз, лекин ҳақиқат шуки, ҳозирги вақтда ҳеч қандай келишув мавжуд эмас», — дея қўшимча қилди Эртугрул Доган ва мисрлик футболчи борасидаги музокаралар тафсилотларини очиқлашни истамади.
…