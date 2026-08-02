Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин

·26·Спорт
Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин
Қисқача

Ливерпул сафидаги даврини якунлаб еркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах фаолиятини Туркиянинг Trabzonspor клубида давом еттириши мумкин. Фоот Меркато хабарига кўра, Trabzonspor мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш пойгасида асосий даъвогарга айланиб, музокараларда жиддий муваффақиятга еришди. Журналист Ягиз Сабункуоглу маълумотига кўра, Trabzonspor футболчига йилига 17 миллион евро маош таклиф етган ҳолда икки йиллик шартнома тайёрлаган.

Ливерпул сафидаги тарихий даврини якунлаб, эркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бирига имзо чекиши мумкин. Фоот Меркато хабар беришича, Туркиянинг Trabzonspor клуби мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш пойгасида барча рақобатчиларини ортда қолдириб, асосий даъвогарга айланди ва музокараларда жиддий муваффақиятга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумни Туркия Суперлигасида учинчи ўринда якунлаган Trabzonspor чемпионатда ғолиблик учун курашишни мақсад қилган ва шу боис таркибни кучайтириш ҳаракатида. Агар трансфер амалга ошса, тажрибали футболчи жамоага бепул, трансфер ҳақисиз келиб қўшилади ҳамда ўзининг юқори даражадаги голлари, креативлиги ва халқаро тажрибасини тақдим этади.

Трансфер пойгасидаги ўзгаришлар ва молиявий шартлар

Trabzonspor клубининг бу борадаги муваффақияти бошқа бир турк жамоаси – Besiktasнинг имкониятларини ўзгартириб юборди. Аввалроқ Besiktas футболчи билан яна бир йилга узайтириш шарти билан бир йиллик шартнома бўйича оғзаки келишувга эришгани айтилган эди, бироқ молиявий тафовутлар туфайли музокаралар тўхтаб қолганди.

Таниқли туркиялик журналист Ягиз Сабункуоглу маълумотига кўра, Trabzonspor Муҳаммад Салахни кўндириш учун йилига 17 миллион евро маош таклиф этган ҳолда икки йиллик сердаромад шартнома тайёрлаган. Агар ушбу келишув якунига етса, Салах Туркия лигаси тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айланади.

Клуб раҳбарининг расмий муносабати

Шунга қарамай, Trabzonspor президенти Эртугрул Доган битим тўла якунланганини рад этиб, музокаралар ҳали бу босқичга етмаганини таъкидлади. У А Спор телеканалига берган интервюсида миш-мишларга изоҳ берди.

«Кўп нарсалар айтилмоқда, аммо Муҳаммад Салах билан ҳеч қандай келишув йўқ», — деди клуб раҳбари. Унинг сўзларига кўра, футболчининг Трабзон шаҳрига келиши режалаштирилмаган ва агар шундай режа бўлганида, жамоа мухлислар ҳамда оммавий ахборот воситаларини бу ҳақда олдиндан хабардор қилган бўларди.

«Oraмизда ким ҳам Муҳаммад Салах даражасидаги ўйинчини ўз сафига қўшишни истамайди? Албатта, биз буни хоҳлаймиз, лекин ҳақиқат шуки, ҳозирги вақтда ҳеч қандай келишув мавжуд эмас», — дея қўшимча қилди Эртугрул Доган ва мисрлик футболчи борасидаги музокаралар тафсилотларини очиқлашни истамади.

Муҳаммад СалахTrabzonsporСуперлигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашБугун, 18:39Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаРеал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаБугун, 17:52Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиДжошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиБугун, 17:36Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда