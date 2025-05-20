Трамп ва Путин телефон орқали гаплашди: Украина билан тинчлик музокаралари бошланади
АҚШ президенти Доналд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан 19 май куни бўлиб ўтган икки соатлик телефон мулоқоти ортидан жаҳон ҳамжамиятини тўлқинлантирган муҳим баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, Россия ва Украина ўт очишни тўхтатиш ҳамда урушни якунлаш бўйича “зудлик билан” музокаралар бошлашга келишиб олган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Муҳим босқич бошланмоқда”
Трамп Truth Social тармоғида шундай ёзди:
“Суҳбатимиз икки соат давом этди ва жуда ижобий руҳда ўтди. Россия ва Украина тинчлик музокараларини бошлайди. Улар шартларни ўзлари белгилайди — фақат уларда асл маълумотлар бор.”
Ушбу янгилик Трамп томонидан Украина президенти Зеленский, Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен, Франция, Италия, Германия ва Финляндия етакчиларига шошилинч равишда етказилган. Шунингдек, Ватикан ҳам Рим папаси орқали музокаралар учун нейтрал майдон сифатида хизмат қилишга қизиқиш билдирган.
Путин: “Россия муроса учун тайёр”
Россия президенти Путин ҳам суҳбатни ижобий баҳолади ва Трампга “тинчлик меморандуми” устида биргаликда ишлашни таклиф қилганини билдирди.
“Асосий мақсадимиз — тинчликка интилиш. Лекин шу билан бирга, инқирозга сабаб бўлган омилларни бартараф этиш ҳам муҳим,” — дея таъкидлади Путин.
Тинчликдан сўнг — кенг иқтисодий ҳамкорлик
Трамп Россия уруш тугаганидан сўнг АҚШ билан кенг қамровли савдо муносабатларини ўрнатиш ниятида эканини маълум қилганини қайд этди. У Россияда “деярли чексиз иқтисодий салоҳият” мавжудлигини таъкидлаб, “бу тикланиш ва иш ўринлари яратиш имконияти” эканини урғулади.
“Украина ҳам бу жараёндан манфаат кўради. Тинчликдан кейинги иқтисодий тикланишда улар муҳим ўрин тутади,” — дея таъкидлади АҚШ раҳбари.
Zamin.uz таҳририятидан:
Путин ва Трамп ўртасидаги бу мулоқот жаҳон сиёсий саҳнасида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Урушни тўхтатиш ва тинчлик йўлидаги илк ҳаракатлар, агар амалий натижага олиб келса, миллионлаб инсонлар учун умид манбаига айланади. Музокараларнинг тафсилотлари ва ривожи Zamin.uz таҳририяти томонидан диққат билан кузатиб борилади.
Сиз бу музокаралардан нимани кутяпсиз? Улар ҳақиқатан урушни тугатишга олиб келадими?
“Муҳим босқич бошланмоқда”
Трамп Truth Social тармоғида шундай ёзди:
“Суҳбатимиз икки соат давом этди ва жуда ижобий руҳда ўтди. Россия ва Украина тинчлик музокараларини бошлайди. Улар шартларни ўзлари белгилайди — фақат уларда асл маълумотлар бор.”
Ушбу янгилик Трамп томонидан Украина президенти Зеленский, Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен, Франция, Италия, Германия ва Финляндия етакчиларига шошилинч равишда етказилган. Шунингдек, Ватикан ҳам Рим папаси орқали музокаралар учун нейтрал майдон сифатида хизмат қилишга қизиқиш билдирган.
Путин: “Россия муроса учун тайёр”
Россия президенти Путин ҳам суҳбатни ижобий баҳолади ва Трампга “тинчлик меморандуми” устида биргаликда ишлашни таклиф қилганини билдирди.
“Асосий мақсадимиз — тинчликка интилиш. Лекин шу билан бирга, инқирозга сабаб бўлган омилларни бартараф этиш ҳам муҳим,” — дея таъкидлади Путин.
Тинчликдан сўнг — кенг иқтисодий ҳамкорлик
Трамп Россия уруш тугаганидан сўнг АҚШ билан кенг қамровли савдо муносабатларини ўрнатиш ниятида эканини маълум қилганини қайд этди. У Россияда “деярли чексиз иқтисодий салоҳият” мавжудлигини таъкидлаб, “бу тикланиш ва иш ўринлари яратиш имконияти” эканини урғулади.
“Украина ҳам бу жараёндан манфаат кўради. Тинчликдан кейинги иқтисодий тикланишда улар муҳим ўрин тутади,” — дея таъкидлади АҚШ раҳбари.
Zamin.uz таҳририятидан:
Путин ва Трамп ўртасидаги бу мулоқот жаҳон сиёсий саҳнасида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Урушни тўхтатиш ва тинчлик йўлидаги илк ҳаракатлар, агар амалий натижага олиб келса, миллионлаб инсонлар учун умид манбаига айланади. Музокараларнинг тафсилотлари ва ривожи Zamin.uz таҳририяти томонидан диққат билан кузатиб борилади.
Сиз бу музокаралардан нимани кутяпсиз? Улар ҳақиқатан урушни тугатишга олиб келадими?
…