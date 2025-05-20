Трамп ва Путин телефон орқали гаплашди: Украина билан тинчлик музокаралари бошланади

·403·Дунё
Трамп ва Путин телефон орқали гаплашди: Украина билан тинчлик музокаралари бошланади
АҚШ президенти Доналд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан 19 май куни бўлиб ўтган икки соатлик телефон мулоқоти ортидан жаҳон ҳамжамиятини тўлқинлантирган муҳим баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, Россия ва Украина ўт очишни тўхтатиш ҳамда урушни якунлаш бўйича “зудлик билан” музокаралар бошлашга келишиб олган.

“Муҳим босқич бошланмоқда”

Трамп Truth Social тармоғида шундай ёзди:

“Суҳбатимиз икки соат давом этди ва жуда ижобий руҳда ўтди. Россия ва Украина тинчлик музокараларини бошлайди. Улар шартларни ўзлари белгилайди — фақат уларда асл маълумотлар бор.”

Ушбу янгилик Трамп томонидан Украина президенти Зеленский, Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен, Франция, Италия, Германия ва Финляндия етакчиларига шошилинч равишда етказилган. Шунингдек, Ватикан ҳам Рим папаси орқали музокаралар учун нейтрал майдон сифатида хизмат қилишга қизиқиш билдирган.

Путин: “Россия муроса учун тайёр”

Россия президенти Путин ҳам суҳбатни ижобий баҳолади ва Трампга “тинчлик меморандуми” устида биргаликда ишлашни таклиф қилганини билдирди.

“Асосий мақсадимиз — тинчликка интилиш. Лекин шу билан бирга, инқирозга сабаб бўлган омилларни бартараф этиш ҳам муҳим,” — дея таъкидлади Путин.

Тинчликдан сўнг — кенг иқтисодий ҳамкорлик

Трамп Россия уруш тугаганидан сўнг АҚШ билан кенг қамровли савдо муносабатларини ўрнатиш ниятида эканини маълум қилганини қайд этди. У Россияда “деярли чексиз иқтисодий салоҳият” мавжудлигини таъкидлаб, “бу тикланиш ва иш ўринлари яратиш имконияти” эканини урғулади.

“Украина ҳам бу жараёндан манфаат кўради. Тинчликдан кейинги иқтисодий тикланишда улар муҳим ўрин тутади,” — дея таъкидлади АҚШ раҳбари.

Zamin.uz таҳририятидан:
Путин ва Трамп ўртасидаги бу мулоқот жаҳон сиёсий саҳнасида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Урушни тўхтатиш ва тинчлик йўлидаги илк ҳаракатлар, агар амалий натижага олиб келса, миллионлаб инсонлар учун умид манбаига айланади. Музокараларнинг тафсилотлари ва ривожи Zamin.uz таҳририяти томонидан диққат билан кузатиб борилади.

Сиз бу музокаралардан нимани кутяпсиз? Улар ҳақиқатан урушни тугатишга олиб келадими?
АҚШ ПрезидентиДоналд ТрампРоссия ПрезидентиВладимир ПутинТинчлик МузокаралариУрушни ТўхтатишИжобий СуҳбатЖаҳон СиёсиИқтисодий ТикланишМулоқот ДеталлариУмид Манбаи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонНиқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонБугун, 10:51Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириИнсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириБугун, 10:14Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди