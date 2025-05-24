Турк киноси юлдузлари Ҳалит Эргенч ва Ризо Кожаўғли қамоққа олинди (видео)

·6.5K·Дунё
Турк киноси юлдузлари Ҳалит Эргенч ва Ризо Кожаўғли қамоққа олинди (видео)
Туркия шоу-бизнес оламида кутилмаган шов-шув юзага келди. Юртдошларимизга ҳам яхши таниш бўлган mashhur турк актёрлари Ҳалит Эргенч ва Ризо Кожаўғли Истанбулдаги Гези боғи намойишлари юзасидан ўтказилаётган тергов ишларида ёлғон кўрсатма берганликда айбдор деб топилди. Бу ҳақда Ohu.az сайти Haber Global манбасига таянган ҳолда хабар берди.

Суднинг расмий қарорларига кўра, “Муҳташам юз йил” сериалининг султони сифатида машҳур бўлган Ҳалит Эргенч 1 йил 10 ой 15 кун, “Чуқур” ва “Кузей Гуней” лойиҳалари орқали танилган актёр Ризо Кожаўғли эса 1 йил 8 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Шу билан бирга, суд ҳукми дарҳол ижро этилиши белгиланмаган — бу эса айбланувчиларга қонун доирасида белгиланган шартлар асосида жазони енгиллаштириш ёки ўзгартириш имкониятини беради.

Маълумот учун, Ҳалит Эргенч нафақат Туркияда, балки халқаро майдонда ҳам ўз ижоди билан танилган актёрлардан бири ҳисобланади. У “Минг бир кеча”, “Муҳташам юз йил”, “Сен менинг ватанимсан”, “Қизил Истанбул”, “Бобил” каби сериалларда бош қаҳрамон образларини яратган. Шунингдек, у 2015 йили Озарбайжонда суратга олинган машҳур “Али ва Нино” фильмида ҳам иштирок этган.

Ризо Кожаўғли эса драматик ва динамик роллари билан киноижодкорлар ва томошабинлар орасида ҳурмат қозонган. Унинг “Чуқур”, “Кузей Гуней”, “Ёрқин олов” сериаллари билан бирга, “10 кун яхши инсон”, “10 кун ёмон инсон” ва “Қопқон” фильмларидаги роллари мухлислар томонидан илиқ қарши олинган.

Ушбу иш жамоатчилик ва ОАВ томонидан катта қизиқиш билан кузатилмоқда. Актёрларнинг мухлислари бу воқеаларга қандай муносабат билдиришлари, суднинг якуний қароридан кейин қандай қадамлар ташланиши ҳозирча номаълум.

Хулоса қилиб айтганда, Туркия санъатида ўз ўрнига эга бўлган машҳурлар билан боғлиқ бундай юридик вазият нафақат киноолам, балки кенг жамоатчилик диққат марказига айланган. Бу воқеа уларнинг ижодий фаолиятига қандай таъсир кўрсатиши ва келгусида қандай ўзгаришларга олиб келиши вақт кўрсатади.
Туркия Шоу-БизнесҲалит ЭргенчРизо КожаўғлиСуд ҲукмиКиноолам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиБугун, 15:05Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Бугун, 14:55Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:36“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди