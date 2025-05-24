Турк киноси юлдузлари Ҳалит Эргенч ва Ризо Кожаўғли қамоққа олинди (видео)
Туркия шоу-бизнес оламида кутилмаган шов-шув юзага келди. Юртдошларимизга ҳам яхши таниш бўлган mashhur турк актёрлари Ҳалит Эргенч ва Ризо Кожаўғли Истанбулдаги Гези боғи намойишлари юзасидан ўтказилаётган тергов ишларида ёлғон кўрсатма берганликда айбдор деб топилди. Бу ҳақда Ohu.az сайти Haber Global манбасига таянган ҳолда хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Суднинг расмий қарорларига кўра, “Муҳташам юз йил” сериалининг султони сифатида машҳур бўлган Ҳалит Эргенч 1 йил 10 ой 15 кун, “Чуқур” ва “Кузей Гуней” лойиҳалари орқали танилган актёр Ризо Кожаўғли эса 1 йил 8 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Шу билан бирга, суд ҳукми дарҳол ижро этилиши белгиланмаган — бу эса айбланувчиларга қонун доирасида белгиланган шартлар асосида жазони енгиллаштириш ёки ўзгартириш имкониятини беради.
Маълумот учун, Ҳалит Эргенч нафақат Туркияда, балки халқаро майдонда ҳам ўз ижоди билан танилган актёрлардан бири ҳисобланади. У “Минг бир кеча”, “Муҳташам юз йил”, “Сен менинг ватанимсан”, “Қизил Истанбул”, “Бобил” каби сериалларда бош қаҳрамон образларини яратган. Шунингдек, у 2015 йили Озарбайжонда суратга олинган машҳур “Али ва Нино” фильмида ҳам иштирок этган.
Ризо Кожаўғли эса драматик ва динамик роллари билан киноижодкорлар ва томошабинлар орасида ҳурмат қозонган. Унинг “Чуқур”, “Кузей Гуней”, “Ёрқин олов” сериаллари билан бирга, “10 кун яхши инсон”, “10 кун ёмон инсон” ва “Қопқон” фильмларидаги роллари мухлислар томонидан илиқ қарши олинган.
Ушбу иш жамоатчилик ва ОАВ томонидан катта қизиқиш билан кузатилмоқда. Актёрларнинг мухлислари бу воқеаларга қандай муносабат билдиришлари, суднинг якуний қароридан кейин қандай қадамлар ташланиши ҳозирча номаълум.
Хулоса қилиб айтганда, Туркия санъатида ўз ўрнига эга бўлган машҳурлар билан боғлиқ бундай юридик вазият нафақат киноолам, балки кенг жамоатчилик диққат марказига айланган. Бу воқеа уларнинг ижодий фаолиятига қандай таъсир кўрсатиши ва келгусида қандай ўзгаришларга олиб келиши вақт кўрсатади.
Суднинг расмий қарорларига кўра, “Муҳташам юз йил” сериалининг султони сифатида машҳур бўлган Ҳалит Эргенч 1 йил 10 ой 15 кун, “Чуқур” ва “Кузей Гуней” лойиҳалари орқали танилган актёр Ризо Кожаўғли эса 1 йил 8 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Шу билан бирга, суд ҳукми дарҳол ижро этилиши белгиланмаган — бу эса айбланувчиларга қонун доирасида белгиланган шартлар асосида жазони енгиллаштириш ёки ўзгартириш имкониятини беради.
Маълумот учун, Ҳалит Эргенч нафақат Туркияда, балки халқаро майдонда ҳам ўз ижоди билан танилган актёрлардан бири ҳисобланади. У “Минг бир кеча”, “Муҳташам юз йил”, “Сен менинг ватанимсан”, “Қизил Истанбул”, “Бобил” каби сериалларда бош қаҳрамон образларини яратган. Шунингдек, у 2015 йили Озарбайжонда суратга олинган машҳур “Али ва Нино” фильмида ҳам иштирок этган.
Ризо Кожаўғли эса драматик ва динамик роллари билан киноижодкорлар ва томошабинлар орасида ҳурмат қозонган. Унинг “Чуқур”, “Кузей Гуней”, “Ёрқин олов” сериаллари билан бирга, “10 кун яхши инсон”, “10 кун ёмон инсон” ва “Қопқон” фильмларидаги роллари мухлислар томонидан илиқ қарши олинган.
Ушбу иш жамоатчилик ва ОАВ томонидан катта қизиқиш билан кузатилмоқда. Актёрларнинг мухлислари бу воқеаларга қандай муносабат билдиришлари, суднинг якуний қароридан кейин қандай қадамлар ташланиши ҳозирча номаълум.
Хулоса қилиб айтганда, Туркия санъатида ўз ўрнига эга бўлган машҳурлар билан боғлиқ бундай юридик вазият нафақат киноолам, балки кенг жамоатчилик диққат марказига айланган. Бу воқеа уларнинг ижодий фаолиятига қандай таъсир кўрсатиши ва келгусида қандай ўзгаришларга олиб келиши вақт кўрсатади.
…