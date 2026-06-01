Россияда педофил 5 ёшли қизчани зўрламоқчи бўлганда, болалар қутқариб қолди
Россиянинг Тюмень шаҳрида 5 ёшли қизга нисбатан жинсий тажовуз қилишга уринганликда айбланаётган 44 ёшли эркак судда айбини тўлиқ тан олди ҳамда қилган ишидан пушаймон эканини маълум қилди. Бу ҳақда вилоят суд тизимининг ягона матбуот хизмати хабар тарқатди.
Маълумотларга кўра, 28 май куни мазкур шахс қизалоққа нисбатан куч ишлатиб, уни кўп қаватли уйнинг кириш қисмига олиб кирган ва жинсий характердаги зўравонлик ҳаракатларини амалга оширишга уринган.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Суд қарори билан гумонланувчига нисбатан икки ой муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кузатув камералари ёзувларида эркак қизчани кўтарган ҳолда кириш йўлаги томон олиб кетаётгани, қизалоқ эса ёрдам сўраб қаршилик кўрсатаётгани акс этган.
Қайд этилишича, эркакнинг жиноий мақсади амалга ошишига икки нафар ўсмирнинг ҳушёрлиги тўсқинлик қилган. Улар воқеага гувоҳ бўлиб, яқин атрофдаги аёлнинг диққатини жалб қилган. Аёл эса зудлик билан кириш йўлагига кириб, қизчани эркак қўлидан қутқариб қолган.
Қизалоқни сақлаб қолган аёлнинг сўзларига кўра, у тасодифан қўшни ҳовлига кириб қолган ва шу пайт болаларнинг бақираётган овозини эшитган. Маълум бўлишича, ўсмирлар қўлида қизалоқни олиб кетаётган эркакни тўхтатишга ҳаракат қилаётган бўлган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…