Россияда педофил 5 ёшли қизчани зўрламоқчи бўлганда, болалар қутқариб қолди

·548·Дунё
Россияда педофил 5 ёшли қизчани зўрламоқчи бўлганда, болалар қутқариб қолди

Россиянинг Тюмень шаҳрида 5 ёшли қизга нисбатан жинсий тажовуз қилишга уринганликда айбланаётган 44 ёшли эркак судда айбини тўлиқ тан олди ҳамда қилган ишидан пушаймон эканини маълум қилди. Бу ҳақда вилоят суд тизимининг ягона матбуот хизмати хабар тарқатди.

Маълумотларга кўра, 28 май куни мазкур шахс қизалоққа нисбатан куч ишлатиб, уни кўп қаватли уйнинг кириш қисмига олиб кирган ва жинсий характердаги зўравонлик ҳаракатларини амалга оширишга уринган.

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Суд қарори билан гумонланувчига нисбатан икки ой муддатга қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кузатув камералари ёзувларида эркак қизчани кўтарган ҳолда кириш йўлаги томон олиб кетаётгани, қизалоқ эса ёрдам сўраб қаршилик кўрсатаётгани акс этган.

Қайд этилишича, эркакнинг жиноий мақсади амалга ошишига икки нафар ўсмирнинг ҳушёрлиги тўсқинлик қилган. Улар воқеага гувоҳ бўлиб, яқин атрофдаги аёлнинг диққатини жалб қилган. Аёл эса зудлик билан кириш йўлагига кириб, қизчани эркак қўлидан қутқариб қолган.

Қизалоқни сақлаб қолган аёлнинг сўзларига кўра, у тасодифан қўшни ҳовлига кириб қолган ва шу пайт болаларнинг бақираётган овозини эшитган. Маълум бўлишича, ўсмирлар қўлида қизалоқни олиб кетаётган эркакни тўхтатишга ҳаракат қилаётган бўлган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради