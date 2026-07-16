Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашди

·37·Дунё
Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашди

Бугун, 16 июль куни Россия ва Украина ўртасида урушда ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадларини навбатдаги алмашиш жараёни амалга оширилди. Бу ҳақда The Moscow Times нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Россия Украинага 501 нафар ҳалок бўлган ҳарбийнинг жасадини топширган. Ўз навбатида, Украина Россияга 31 нафар ҳарбийнинг жасадини қайтарган. Жасадлар алмашинуви Беларус билан чегарага яқин ҳудудда ташкил этилган.

Ҳозирча Украина расмийлари ушбу алмашинув юзасидан расмий баёнот бермаган. Шу билан бирга, Россия томони бу жараён 2026 йил бошидан буён амалга оширилган 13-гуманитар алмашинув эканини маълум қилган.

Эслатиб ўтамиз, 2022 йилда Россиянинг Украинага кенг кўламли ҳарбий амалиёт бошлаганидан буён ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадларини қайтариш ҳамда ҳарбий асирларни алмашиш икки давлат ўртасида сақланиб қолган кам сонли гуманитар ҳамкорлик йўналишларидан бири ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай алмашинувлар уруш давом этаётганига қарамай, ҳалок бўлганларнинг жасадларини яқинларига топшириш ва инсонпарварлик тамойилларига риоя этиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиФермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиБугун, 22:34Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Бугун, 22:22Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиБугун, 21:55Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиБугун, 21:49Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиҚирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди