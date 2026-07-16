Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашди
Бугун, 16 июль куни Россия ва Украина ўртасида урушда ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадларини навбатдаги алмашиш жараёни амалга оширилди. Бу ҳақда The Moscow Times нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Россия Украинага 501 нафар ҳалок бўлган ҳарбийнинг жасадини топширган. Ўз навбатида, Украина Россияга 31 нафар ҳарбийнинг жасадини қайтарган. Жасадлар алмашинуви Беларус билан чегарага яқин ҳудудда ташкил этилган.
Ҳозирча Украина расмийлари ушбу алмашинув юзасидан расмий баёнот бермаган. Шу билан бирга, Россия томони бу жараён 2026 йил бошидан буён амалга оширилган 13-гуманитар алмашинув эканини маълум қилган.
Эслатиб ўтамиз, 2022 йилда Россиянинг Украинага кенг кўламли ҳарбий амалиёт бошлаганидан буён ҳалок бўлган ҳарбийларнинг жасадларини қайтариш ҳамда ҳарбий асирларни алмашиш икки давлат ўртасида сақланиб қолган кам сонли гуманитар ҳамкорлик йўналишларидан бири ҳисобланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай алмашинувлар уруш давом этаётганига қарамай, ҳалок бўлганларнинг жасадларини яқинларига топшириш ва инсонпарварлик тамойилларига риоя этиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этмоқда.
…