Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўллади
Украина ҳукумати раҳбарлигига энергетика соҳасидан чиққан янги шахс келди. Олий Рада «Нафтогаз Украина» компаниясининг собиқ раҳбари Сергей Корецкийни мамлакат бош вазири этиб тайинлади.
Овоз бериш қандай якунланди?
Сергей Корецкий номзодини 289 нафар депутат қўллаб-қувватлади. Бир депутат қарши овоз берди, етти нафар депутат бетараф қолди, яна 21 нафар парламентарий овоз беришда иштирок этмади. Тегишли қарор 16 июль куни қабул қилинди.
Корецкий номзоди парламентга Украина президенти Владимир Зеленский томонидан тақдим этилган эди. Тайинлов учун камида 226 та овоз зарур бўлган, аммо янги бош вазир бундан анча кўп қўллаб-қувватлашга эришди.
Юлия Свириденко ҳукуматни нега тарк этди?
Корецкий 2025 йил июлидан буён Украина ҳукуматини бошқариб келган Юлия Свириденко ўрнини эгаллади. Олий Рада 14 июль куни унинг истеъфосини қабул қилган эди. Свириденко ҳукуматдаги кенг кўламли ўзгаришлар доирасида лавозимини тарк этди.
Ҳукумат алмашинувининг асосий сабаблари батафсил очиқланмаган. Бироқ Зеленский янги раҳбарият олдидаги муҳим вазифалардан бири мамлакатни навбатдаги қиш мавсумига тайёрлаш эканини таъкидлаган.
Янги бош вазир қандай вазифаларни белгилади?
Корецкий овоз бериш олдидан парламентда сўзга чиқиб, янги ҳукуматнинг асосий устувор йўналишларини маълум қилди.
Улар қуйидагилардан иборат:
мамлакат мудофаа қобилиятини кучайтириш;
иқтисодий барқарорликни сақлаш;
Европа Иттифоқига интеграция жараёнини давом эттириш;
энергетика тизимини қишки ҳужумларга тайёрлаш.
Reuters маълумотига кўра, Россиянинг Украина энергетика инфратузилмасига давом этаётган зарбалари шароитида қишга тайёргарлик янги бош вазирнинг энг мураккаб вазифаларидан бири бўлади.
Сергей Корецкий ким?
Сергей Корецкий 1978 йил 14 мартда Украинанинг Луцк шаҳрида туғилган. У муҳандислик ва иқтисодиёт йўналишларида таълим олган ҳамда энергетика соҳасида 20 йилдан ортиқ тажриба тўплаган.
У 2022 йил ноябридан «Укрнафта» ва «Укртатнафта» компанияларини бошқарган. 2025 йил майида эса Украинанинг йирик давлат нефть-газ компанияси — «Нафтогаз» бошқаруви раиси этиб тайинланган.
Корецкийнинг бош вазирлик лавозими унинг давлат ҳокимиятидаги илк сиёсий вазифаси ҳисобланади. У ҳеч бир сиёсий партияга аъзо эмас ва асосан энергетика соҳасидаги инқирозли компанияларни бошқарган менежер сифатида танилган.
Украина ҳукумати олдида оғир синовлар турибди
Сергей Корецкий Россия билан уруш давом этаётган, энергетика тизими мунтазам ҳужумларга учраётган ва иқтисодий босим кучайган бир пайтда ҳукумат раҳбарлигини қабул қилиб олди.
У 2022 йилда кенг кўламли уруш бошланганидан буён Украина ҳукуматини бошқарадиган учинчи бош вазир бўлди. Янги ҳукуматнинг дастлабки натижалари қишки мавсумга тайёргарлик, энергетика хавфсизлиги ва иқтисодий барқарорликни таъминлаш жараёнида кўринади.
Сизнингча, энергетика соҳасидан чиққан Корецкий Украинадаги инқирозли вазиятни самарали бошқара оладими?
…