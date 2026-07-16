Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўллади

·32·Дунё
Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўллади

Украина ҳукумати раҳбарлигига энергетика соҳасидан чиққан янги шахс келди. Олий Рада «Нафтогаз Украина» компаниясининг собиқ раҳбари Сергей Корецкийни мамлакат бош вазири этиб тайинлади.

Овоз бериш қандай якунланди?

Сергей Корецкий номзодини 289 нафар депутат қўллаб-қувватлади. Бир депутат қарши овоз берди, етти нафар депутат бетараф қолди, яна 21 нафар парламентарий овоз беришда иштирок этмади. Тегишли қарор 16 июль куни қабул қилинди.

Корецкий номзоди парламентга Украина президенти Владимир Зеленский томонидан тақдим этилган эди. Тайинлов учун камида 226 та овоз зарур бўлган, аммо янги бош вазир бундан анча кўп қўллаб-қувватлашга эришди.

Юлия Свириденко ҳукуматни нега тарк этди?

Корецкий 2025 йил июлидан буён Украина ҳукуматини бошқариб келган Юлия Свириденко ўрнини эгаллади. Олий Рада 14 июль куни унинг истеъфосини қабул қилган эди. Свириденко ҳукуматдаги кенг кўламли ўзгаришлар доирасида лавозимини тарк этди.

Ҳукумат алмашинувининг асосий сабаблари батафсил очиқланмаган. Бироқ Зеленский янги раҳбарият олдидаги муҳим вазифалардан бири мамлакатни навбатдаги қиш мавсумига тайёрлаш эканини таъкидлаган.

Янги бош вазир қандай вазифаларни белгилади?

Корецкий овоз бериш олдидан парламентда сўзга чиқиб, янги ҳукуматнинг асосий устувор йўналишларини маълум қилди.

Улар қуйидагилардан иборат:

  • мамлакат мудофаа қобилиятини кучайтириш;

  • иқтисодий барқарорликни сақлаш;

  • Европа Иттифоқига интеграция жараёнини давом эттириш;

  • энергетика тизимини қишки ҳужумларга тайёрлаш.

Reuters маълумотига кўра, Россиянинг Украина энергетика инфратузилмасига давом этаётган зарбалари шароитида қишга тайёргарлик янги бош вазирнинг энг мураккаб вазифаларидан бири бўлади.

Сергей Корецкий ким?

Сергей Корецкий 1978 йил 14 мартда Украинанинг Луцк шаҳрида туғилган. У муҳандислик ва иқтисодиёт йўналишларида таълим олган ҳамда энергетика соҳасида 20 йилдан ортиқ тажриба тўплаган.

У 2022 йил ноябридан «Укрнафта» ва «Укртатнафта» компанияларини бошқарган. 2025 йил майида эса Украинанинг йирик давлат нефть-газ компанияси — «Нафтогаз» бошқаруви раиси этиб тайинланган.

Корецкийнинг бош вазирлик лавозими унинг давлат ҳокимиятидаги илк сиёсий вазифаси ҳисобланади. У ҳеч бир сиёсий партияга аъзо эмас ва асосан энергетика соҳасидаги инқирозли компанияларни бошқарган менежер сифатида танилган.

Украина ҳукумати олдида оғир синовлар турибди

Сергей Корецкий Россия билан уруш давом этаётган, энергетика тизими мунтазам ҳужумларга учраётган ва иқтисодий босим кучайган бир пайтда ҳукумат раҳбарлигини қабул қилиб олди.

У 2022 йилда кенг кўламли уруш бошланганидан буён Украина ҳукуматини бошқарадиган учинчи бош вазир бўлди. Янги ҳукуматнинг дастлабки натижалари қишки мавсумга тайёргарлик, энергетика хавфсизлиги ва иқтисодий барқарорликни таъминлаш жараёнида кўринади.

Сизнингча, энергетика соҳасидан чиққан Корецкий Украинадаги инқирозли вазиятни самарали бошқара оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Бугун, 22:22Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиБугун, 22:02Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиБугун, 21:49Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиҚирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиБугун, 21:41Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Бугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди