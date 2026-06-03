Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба берди

·62·Дунё
Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба берди

Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий ҳарорат энг юқори нуқтасига чиқди. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) Океан орти мамлакатининг Ҳарбий-денгиз кучларига қарашли 5-флоти штаб-квартираси ва бир қатор стратегик ҳарбий базаларига ракета ҳамда дронлар воситасида шиддатли ҳужум уюштирганини расман эълон қилди.

Эроннинг машҳур Press TV телеканали тарқатган хабарларга қараганда, мазкур йирик ҳарбий амалиёт давомида АҚШ билан бевосита алоқадор бўлган «Паная» номли кемага ҳам жиддий ҳужум уюштирилган ва у нишонга олинган.

CENTCOM вакиллари: «Бу — ўзимизни ҳимоя қилиш чораси»

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу воқеаларга тезкорлик билан муносабат билдириб, Эроннинг жавоб зарбаларини қайтарганини ва қарши ҳужумга ўтганини тасдиқлади. Расмий Вашингтоннинг таъкидлашича, АҚШ қуролли кучлари Эроннинг Форс кўрфазидаги стратегик ҳудуди ҳисобланган Кешм оролидаги ҳарбий объектларга аниқ зарбалар берган. Пентагон ушбу кескин қадамни шунчаки «мудофаа ва ўзини ҳимоя қилиш» эҳтиёжи билан изоҳлади.

CENTCOM баёнотидан маълум бўлишича, Америка мудофаа тизимлари қуйидаги ҳаракатларни амалга оширган:

  • Ҳаво ҳужумидан ҳимоя: Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базаларига йўналтирилган бир нечта Эрон баллистик ракеталари ва жанговар дронлари ҳавода йўқ қилинган.

  • Денгиздаги блокпост: Эроннинг нефть экспорти маркази бўлган Харк ороли томон сузиб кетаётган йирик нефть танкери тўхтатилган ва назоратга олинган.

Тўқнашув ҳудудидаги вазият: Портлашлар ва ҳаво тревогаси

Аввалроқ Теҳроннинг Mehr ахборот агентлиги Кешм ороли яқинида кучли портлаш овозлари эшитилгани ҳақида тезкор хабар тарқатган эди. Шу билан бир вақтда, Баҳрайн қироллигида ҳаво хавфидан огоҳлантирувчи сиреналар чалиниб, маҳаллий аҳолига зудлик билан хавфсиз бошпаналарга яшириниш тавсия этилди. Кувайт Қуролли кучлари ҳам ўз ҳаво ҳудудида дрон ва ракета ҳужумлари муваффақиятли қайтарилганини маълум қилди.

Сиёсий кескинлик: Ушбу қуролли тўқнашувлар фонида расмий Теҳрон Оқ уйни аввалдан мавжуд бўлган сулҳ битимлари ва шартномаларини қўпол равишда бузишда айбламоқда. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ билан олиб борилаётган парда ортидаги мулоқотлар бутунлай тўхтатилгани ҳақидаги овозаларга ҳозирча аниқ раддия бергани йўқ.

Дональд Трамп ва Исроил билан музокаралар

Халқаро майдондаги ушбу хавотирли вазиятга қарамай, АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан дипломатик алоқалар ва музокаралар давом этаётганини таъкидлади.

Етакчилар ва вакиллар

Музокара мавзуси

Ҳозирги ҳолат

Дональд Трамп (АҚШ)

Эрон билан алоқалар

Мулоқотлар давом этмоқда

Биньямин Нетаньяху (Исроил)

Тел-Авив ва Байрут сулҳи

Ўт очишни тўхтатиш ҳаракатлари

«Ҳизбуллоҳ» вакиллари

Ливан инқирози

Музокаралар столи атрофида

Оқ уй раҳбари Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху ҳамда Ливаннинг «Ҳизбуллоҳ» ҳаракати вакиллари билан учрашганини, айни пайтда Тел-Авив ва Байрут ўртасида тўлиқ ўт очишни тўхтатиш бўйича жиддий тинчлик ҳаракатлари олиб борилаётганини қўшимча қилди.

Жаҳон сиёсати ва минтақадаги энг қайноқ, энг муҳим геосиёсий ўзгаришларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради