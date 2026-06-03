Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба берди
Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий ҳарорат энг юқори нуқтасига чиқди. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) Океан орти мамлакатининг Ҳарбий-денгиз кучларига қарашли 5-флоти штаб-квартираси ва бир қатор стратегик ҳарбий базаларига ракета ҳамда дронлар воситасида шиддатли ҳужум уюштирганини расман эълон қилди.
Эроннинг машҳур Press TV телеканали тарқатган хабарларга қараганда, мазкур йирик ҳарбий амалиёт давомида АҚШ билан бевосита алоқадор бўлган «Паная» номли кемага ҳам жиддий ҳужум уюштирилган ва у нишонга олинган.
CENTCOM вакиллари: «Бу — ўзимизни ҳимоя қилиш чораси»
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу воқеаларга тезкорлик билан муносабат билдириб, Эроннинг жавоб зарбаларини қайтарганини ва қарши ҳужумга ўтганини тасдиқлади. Расмий Вашингтоннинг таъкидлашича, АҚШ қуролли кучлари Эроннинг Форс кўрфазидаги стратегик ҳудуди ҳисобланган Кешм оролидаги ҳарбий объектларга аниқ зарбалар берган. Пентагон ушбу кескин қадамни шунчаки «мудофаа ва ўзини ҳимоя қилиш» эҳтиёжи билан изоҳлади.
CENTCOM баёнотидан маълум бўлишича, Америка мудофаа тизимлари қуйидаги ҳаракатларни амалга оширган:
Ҳаво ҳужумидан ҳимоя: Кувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базаларига йўналтирилган бир нечта Эрон баллистик ракеталари ва жанговар дронлари ҳавода йўқ қилинган.
Денгиздаги блокпост: Эроннинг нефть экспорти маркази бўлган Харк ороли томон сузиб кетаётган йирик нефть танкери тўхтатилган ва назоратга олинган.
Тўқнашув ҳудудидаги вазият: Портлашлар ва ҳаво тревогаси
Аввалроқ Теҳроннинг Mehr ахборот агентлиги Кешм ороли яқинида кучли портлаш овозлари эшитилгани ҳақида тезкор хабар тарқатган эди. Шу билан бир вақтда, Баҳрайн қироллигида ҳаво хавфидан огоҳлантирувчи сиреналар чалиниб, маҳаллий аҳолига зудлик билан хавфсиз бошпаналарга яшириниш тавсия этилди. Кувайт Қуролли кучлари ҳам ўз ҳаво ҳудудида дрон ва ракета ҳужумлари муваффақиятли қайтарилганини маълум қилди.
Сиёсий кескинлик: Ушбу қуролли тўқнашувлар фонида расмий Теҳрон Оқ уйни аввалдан мавжуд бўлган сулҳ битимлари ва шартномаларини қўпол равишда бузишда айбламоқда. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ билан олиб борилаётган парда ортидаги мулоқотлар бутунлай тўхтатилгани ҳақидаги овозаларга ҳозирча аниқ раддия бергани йўқ.
Дональд Трамп ва Исроил билан музокаралар
Халқаро майдондаги ушбу хавотирли вазиятга қарамай, АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан дипломатик алоқалар ва музокаралар давом этаётганини таъкидлади.
Етакчилар ва вакиллар
Музокара мавзуси
Ҳозирги ҳолат
Дональд Трамп (АҚШ)
Эрон билан алоқалар
Мулоқотлар давом этмоқда
Биньямин Нетаньяху (Исроил)
Тел-Авив ва Байрут сулҳи
Ўт очишни тўхтатиш ҳаракатлари
«Ҳизбуллоҳ» вакиллари
Ливан инқирози
Музокаралар столи атрофида
Оқ уй раҳбари Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху ҳамда Ливаннинг «Ҳизбуллоҳ» ҳаракати вакиллари билан учрашганини, айни пайтда Тел-Авив ва Байрут ўртасида тўлиқ ўт очишни тўхтатиш бўйича жиддий тинчлик ҳаракатлари олиб борилаётганини қўшимча қилди.
Жаҳон сиёсати ва минтақадаги энг қайноқ, энг муҳим геосиёсий ўзгаришларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…