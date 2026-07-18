АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайди

·0·Дунё
АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайди

АҚШнинг Нью-Йорк штатида жойлашган Саламанка шаҳри марказий мактаб округи мамлакатдаги илк таълим муассасаларидан бири сифатида одамсимон роботни дарс жараёнига жалб этади. Мактаб маъмурияти маълум қилишича, сунъий интеллект билан жиҳозланган «Салли» номли робот 2026 йил сентябрь ойидан бошлаб юқори синф ўқувчилари учун ўқитувчи ёрдамчиси сифатида фаолият юритади.

Маълум қилинишича, қиймати 57 минг доллар бўлган мазкур робот Лас-Вегасда жойлашган Realbotix Corporation компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган тажриба лойиҳаси доирасида мактабга олиб келинмоқда.

«Салли» қўнғир сочли, латекс терили инсонсимон кўринишга эга бўлади. У қўллари ва бармоқларини ҳаракатлантира олади, бироқ оёқлари ҳаракатланмагани учун синф бўйлаб мустақил юра олмайди.

Мактаб округи раҳбари доктор Марк Билернинг таъкидлашича, лойиҳа ҳаяжонли бўлиши билан бирга муайян масъулият ҳам юклайди.

Унинг айтишича, таълим соҳасидаги ҳар қандай янгилик дастлаб турли баҳсларга сабаб бўлади. Илгари ҳам электрон почта ёки интернетни мактабларда жорий этишга қарши чиққанлар бўлган. Энди эса сунъий интеллект таълим тизимининг навбатдаги босқичига айланмоқда ва бу технология аллақачон кўплаб мактабларда қўлланилмоқда.

Дастлабки босқичда «Салли» фақат Саламанка ўрта мактабининг 11–12-синф ўқувчилари билан ишлайди. Робот дастурлаш, робототехника ҳамда сунъий интеллект бўйича машғулотларда иштирок этиб, ўқитувчиларга ёрдам беради.

Мактаб маъмурияти роботни ўқувчиларга янада яқинлаштириш мақсадида унга Ғарбий Нью-Йоркка хос талаффуз берилишини ҳам маълум қилди. Раҳбариятнинг ҳазил тариқасида таъкидлашича, улар бу овозни мутлақо табиий ва нейтрал деб ҳисоблайди.

«Салли» Apple компанияси ҳаммуассиси Стив Возняк иштирокида ишлаб чиқилган Woz Ed таълим дастури доирасидаги фанларда фойдаланилади. Айни пайтда у фақат кодлаш, робототехника ва сунъий интеллект дарсларида хизмат қилади.

Мактаб раҳбарияти робот ҳеч қачон ўқитувчилар ўрнини босмаслигини алоҳида таъкидлади.

«Realbotix таълим роботи ҳеч қачон ўқитувчилар, ходимлар ёки инсонлар ўртасидаги жонли мулоқот ўрнини эгалламайди. У фақат педагоглар учун қўшимча ўқув воситаси бўлиб хизмат қилади, ўқувчиларнинг қизиқишини ошириш ва дарс материалини яхшироқ ўзлаштиришига кўмаклашади», дейилади расмий баёнотда.

Шунингдек, робот ёпиқ ва офлайн сунъий интеллект тизимида ишлайди. У ўқувчиларга тайёр жавобларни бермайди, аксинча, турли савол ва йўналтирувчи таклифлар орқали мустақил фикрлашга ундайди ҳамда мавзуни тушунганини намоён этишига ёрдам беради.

Мактаб раҳбариятининг қайд этишича, «Салли» ҳеч қандай шахсий маълумотларни йиғмайди, видео ёки аудио ёзиб олмайди ҳамда ҳеч қандай ахборотни Realbotix компаниясига узатмайди.

Маълумот учун, компаниянинг янада такомиллашган F-Series модели 125 минг доллар туради. У икки оёқда мустақил тура олади, аммо ҳаракатланиши учун барибир ғилдиракли платформага муҳтож ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБугун, 23:18Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Бугун, 22:57«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиБугун, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Бугун, 22:04Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Бугун, 22:01Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиСанкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиБугун, 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?