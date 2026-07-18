АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайди
АҚШнинг Нью-Йорк штатида жойлашган Саламанка шаҳри марказий мактаб округи мамлакатдаги илк таълим муассасаларидан бири сифатида одамсимон роботни дарс жараёнига жалб этади. Мактаб маъмурияти маълум қилишича, сунъий интеллект билан жиҳозланган «Салли» номли робот 2026 йил сентябрь ойидан бошлаб юқори синф ўқувчилари учун ўқитувчи ёрдамчиси сифатида фаолият юритади.
Маълум қилинишича, қиймати 57 минг доллар бўлган мазкур робот Лас-Вегасда жойлашган Realbotix Corporation компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган тажриба лойиҳаси доирасида мактабга олиб келинмоқда.
«Салли» қўнғир сочли, латекс терили инсонсимон кўринишга эга бўлади. У қўллари ва бармоқларини ҳаракатлантира олади, бироқ оёқлари ҳаракатланмагани учун синф бўйлаб мустақил юра олмайди.
Мактаб округи раҳбари доктор Марк Билернинг таъкидлашича, лойиҳа ҳаяжонли бўлиши билан бирга муайян масъулият ҳам юклайди.
Унинг айтишича, таълим соҳасидаги ҳар қандай янгилик дастлаб турли баҳсларга сабаб бўлади. Илгари ҳам электрон почта ёки интернетни мактабларда жорий этишга қарши чиққанлар бўлган. Энди эса сунъий интеллект таълим тизимининг навбатдаги босқичига айланмоқда ва бу технология аллақачон кўплаб мактабларда қўлланилмоқда.
Дастлабки босқичда «Салли» фақат Саламанка ўрта мактабининг 11–12-синф ўқувчилари билан ишлайди. Робот дастурлаш, робототехника ҳамда сунъий интеллект бўйича машғулотларда иштирок этиб, ўқитувчиларга ёрдам беради.
Мактаб маъмурияти роботни ўқувчиларга янада яқинлаштириш мақсадида унга Ғарбий Нью-Йоркка хос талаффуз берилишини ҳам маълум қилди. Раҳбариятнинг ҳазил тариқасида таъкидлашича, улар бу овозни мутлақо табиий ва нейтрал деб ҳисоблайди.
«Салли» Apple компанияси ҳаммуассиси Стив Возняк иштирокида ишлаб чиқилган Woz Ed таълим дастури доирасидаги фанларда фойдаланилади. Айни пайтда у фақат кодлаш, робототехника ва сунъий интеллект дарсларида хизмат қилади.
Мактаб раҳбарияти робот ҳеч қачон ўқитувчилар ўрнини босмаслигини алоҳида таъкидлади.
«Realbotix таълим роботи ҳеч қачон ўқитувчилар, ходимлар ёки инсонлар ўртасидаги жонли мулоқот ўрнини эгалламайди. У фақат педагоглар учун қўшимча ўқув воситаси бўлиб хизмат қилади, ўқувчиларнинг қизиқишини ошириш ва дарс материалини яхшироқ ўзлаштиришига кўмаклашади», дейилади расмий баёнотда.
Шунингдек, робот ёпиқ ва офлайн сунъий интеллект тизимида ишлайди. У ўқувчиларга тайёр жавобларни бермайди, аксинча, турли савол ва йўналтирувчи таклифлар орқали мустақил фикрлашга ундайди ҳамда мавзуни тушунганини намоён этишига ёрдам беради.
Мактаб раҳбариятининг қайд этишича, «Салли» ҳеч қандай шахсий маълумотларни йиғмайди, видео ёки аудио ёзиб олмайди ҳамда ҳеч қандай ахборотни Realbotix компаниясига узатмайди.
Маълумот учун, компаниянинг янада такомиллашган F-Series модели 125 минг доллар туради. У икки оёқда мустақил тура олади, аммо ҳаракатланиши учун барибир ғилдиракли платформага муҳтож ҳисобланади.
…