Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...

·0·Дунё
Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...

Украина ҳарбий раҳбариятидаги зиддият янада кескин тус олмоқда. Financial Times манбаларига кўра, президент Володимир Зеленский Қуролли кучлар бош қўмондони Александр Сирскийни лавозимидан озод этиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган. Бироқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг кутилмаган истеъфоси ва мамлакат шаҳарларидаги намойишлар Сирскийнинг келажаги ҳақидаги саволларни кучайтирди.

Зеленский қўмондонларни йиғади

Financial Times маълумотига кўра, Зеленский 18–19 июль кунлари юқори мартабали ҳарбий қўмондонлар билан учрашув ўтказишни режалаштирган.

Йиғилишда фронтнинг асосий йўналишларидаги вазият, Украина армиясининг мудофаа имкониятлари ва Сирскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган номзодлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Манбаларнинг таъкидлашича, бош қўмондонни алмаштириш фақат раҳбарликни топшириш бутун фронт чизиғидаги мудофаага зарар етказмаслигига ишонч ҳосил қилинганидан кейин амалга оширилиши мумкин.

Фёдоровнинг истеъфоси можарони очиб берди

Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоров июль ойидаги ҳукумат ўзгаришлари доирасида, лавозимда атиги олти ой ишлаганидан кейин истеъфога чиқарилди.

35 ёшли Фёдоров Украина давлат хизматларини рақамлаштириш, дрон технологияларини ривожлантириш ва мудофаа тизимида маълумотларга асосланган бошқарувни жорий этиш тарафдори сифатида танилган эди.

FT манбалари Сирский Фёдоров билан келишмовчиликдан кейин уни лавозимдан олиш масаласини Зеленский олдига кескин шаклда қўйганини билдирмоқда. Бироқ бу даъво Украина президенти маъмурияти ёки Сирский томонидан расман тасдиқлангани йўқ.

Собиқ вазир Сирскийни нимада айблади?

Истеъфосидан кейин Фёдоров бош қўмондонни армиядаги ислоҳотларга тўсқинлик қилиш, замонавий технологияларни жорий этишни секинлаштириш ва раҳбарият ичида бўлиниш келтириб чиқаришда айблади.

У коррупцияга қарши чоралар, харид тизимини янгилаш ва дронлардан кенг фойдаланишга қаратилган айрим ташаббуслар ҳарбий қўмондонлик томонидан қўллаб-қувватланмаганини даъво қилди. Сирский томони бу айбловларга батафсил жавоб бермаган.

Кузатувчилар мазкур зиддиятни технологик ёндашувни илгари сураётган ёш ислоҳотчилар ва анъанавий ҳарбий бошқарув тарафдорлари ўртасидаги қарама-қаршилик сифатида баҳоламоқда.

Украина шаҳарларида намойишлар бошланди

Фёдоровнинг лавозимдан олиниши Киевда норозилик акцияларига сабаб бўлди. Намойишчилар собиқ вазирни қўллаб-қувватлаб, уни мудофаа соҳасидаги ислоҳотларнинг асосий ташаббускорларидан бири деб аташди.

Кейинчалик акциялар Львов ва бошқа шаҳарларга ҳам тарқалди. Айрим намойишчилар Фёдоровни лавозимга қайтариш билан бирга, Сирскийнинг ҳам истеъфога чиқарилишини талаб қилишди.

Уруш даврида ҳарбий раҳбариятга қарши бундай очиқ намойишлар Украина учун кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади. Акцияларда фуқаролар билан бир қаторда айрим ҳарбий хизматчилар ва фахрийлар ҳам қатнашгани хабар қилинмоқда.

Сирский тақдири қачон ҳал бўлади?

Ҳозирча Зеленский Сирскийни бўшатиш нияти ҳақида расмий баёнот бермади. Financial Times хабари ҳам манбалар маълумотига асосланган бўлиб, қарор ҳали ўзгариши мумкин.

Бош қўмондоннинг эҳтимолий алмашинуви Украина учун ўта нозик пайтга тўғри келмоқда. Янги раҳбарни тайинлаш нафақат ички сиёсий босимни юмшатиши, балки фронтдаги қўмондонлик занжири ва Ғарб иттифоқчилари билан ҳамкорликка ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.

Энди асосий интрига — Зеленский икки юқори лавозимли амалдор ўртасидаги можарони Сирскийни истеъфога чиқариш орқали ҳал қиладими ёки амалдаги бош қўмондон ўз лавозимида қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кеча, 23:43АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиКеча, 23:37Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиКеча, 23:18Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Кеча, 22:57«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиКеча, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Кеча, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?