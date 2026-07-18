Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...
Украина ҳарбий раҳбариятидаги зиддият янада кескин тус олмоқда. Financial Times манбаларига кўра, президент Володимир Зеленский Қуролли кучлар бош қўмондони Александр Сирскийни лавозимидан озод этиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган. Бироқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг кутилмаган истеъфоси ва мамлакат шаҳарларидаги намойишлар Сирскийнинг келажаги ҳақидаги саволларни кучайтирди.
Зеленский қўмондонларни йиғади
Financial Times маълумотига кўра, Зеленский 18–19 июль кунлари юқори мартабали ҳарбий қўмондонлар билан учрашув ўтказишни режалаштирган.
Йиғилишда фронтнинг асосий йўналишларидаги вазият, Украина армиясининг мудофаа имкониятлари ва Сирскийнинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган номзодлар муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Манбаларнинг таъкидлашича, бош қўмондонни алмаштириш фақат раҳбарликни топшириш бутун фронт чизиғидаги мудофаага зарар етказмаслигига ишонч ҳосил қилинганидан кейин амалга оширилиши мумкин.
Фёдоровнинг истеъфоси можарони очиб берди
Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоров июль ойидаги ҳукумат ўзгаришлари доирасида, лавозимда атиги олти ой ишлаганидан кейин истеъфога чиқарилди.
35 ёшли Фёдоров Украина давлат хизматларини рақамлаштириш, дрон технологияларини ривожлантириш ва мудофаа тизимида маълумотларга асосланган бошқарувни жорий этиш тарафдори сифатида танилган эди.
FT манбалари Сирский Фёдоров билан келишмовчиликдан кейин уни лавозимдан олиш масаласини Зеленский олдига кескин шаклда қўйганини билдирмоқда. Бироқ бу даъво Украина президенти маъмурияти ёки Сирский томонидан расман тасдиқлангани йўқ.
Собиқ вазир Сирскийни нимада айблади?
Истеъфосидан кейин Фёдоров бош қўмондонни армиядаги ислоҳотларга тўсқинлик қилиш, замонавий технологияларни жорий этишни секинлаштириш ва раҳбарият ичида бўлиниш келтириб чиқаришда айблади.
У коррупцияга қарши чоралар, харид тизимини янгилаш ва дронлардан кенг фойдаланишга қаратилган айрим ташаббуслар ҳарбий қўмондонлик томонидан қўллаб-қувватланмаганини даъво қилди. Сирский томони бу айбловларга батафсил жавоб бермаган.
Кузатувчилар мазкур зиддиятни технологик ёндашувни илгари сураётган ёш ислоҳотчилар ва анъанавий ҳарбий бошқарув тарафдорлари ўртасидаги қарама-қаршилик сифатида баҳоламоқда.
Украина шаҳарларида намойишлар бошланди
Фёдоровнинг лавозимдан олиниши Киевда норозилик акцияларига сабаб бўлди. Намойишчилар собиқ вазирни қўллаб-қувватлаб, уни мудофаа соҳасидаги ислоҳотларнинг асосий ташаббускорларидан бири деб аташди.
Кейинчалик акциялар Львов ва бошқа шаҳарларга ҳам тарқалди. Айрим намойишчилар Фёдоровни лавозимга қайтариш билан бирга, Сирскийнинг ҳам истеъфога чиқарилишини талаб қилишди.
Уруш даврида ҳарбий раҳбариятга қарши бундай очиқ намойишлар Украина учун кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади. Акцияларда фуқаролар билан бир қаторда айрим ҳарбий хизматчилар ва фахрийлар ҳам қатнашгани хабар қилинмоқда.
Сирский тақдири қачон ҳал бўлади?
Ҳозирча Зеленский Сирскийни бўшатиш нияти ҳақида расмий баёнот бермади. Financial Times хабари ҳам манбалар маълумотига асосланган бўлиб, қарор ҳали ўзгариши мумкин.
Бош қўмондоннинг эҳтимолий алмашинуви Украина учун ўта нозик пайтга тўғри келмоқда. Янги раҳбарни тайинлаш нафақат ички сиёсий босимни юмшатиши, балки фронтдаги қўмондонлик занжири ва Ғарб иттифоқчилари билан ҳамкорликка ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.
Энди асосий интрига — Зеленский икки юқори лавозимли амалдор ўртасидаги можарони Сирскийни истеъфога чиқариш орқали ҳал қиладими ёки амалдаги бош қўмондон ўз лавозимида қоладими?
…