Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солди

·60·Дунё
Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солди

Қисқа умуртқа синдроми билан туғилган Тилли исмли ит ижтимоий тармоқларда минглаб эмас, миллионлаб фойдаланувчиларнинг меҳрини қозонмоқда. Унинг ташқи кўриниши сўнгги кунларда интернетда катта шов-шувга сабаб бўлган «Жимоти» лақабли енотни эслатади. Бу ҳақда хориж нашрлари хабар берди.

Маълум қилинишича, Тилли — 7 ёшли тибет спаниели бўлиб, у 2019 йилда ҳозирги эгаси Анна Мари Жанни томонидан асраб олинган. Итча туғма нуқсон билан дунёга келгани учун унга эга чиқувчи топилмаган ва ҳатто эвтаназия қилиниши ҳам режалаштирилган эди.

Анна Марининг айтишича, унга кучукчалардан бири туғма нуқсон билан туғилгани ва шу сабабли унга уй топиш қийинлиги айтилган. Агар эга чиқувчи топилмаса, уни ухлатиб қўйиш эҳтимоли юқори бўлган. Бироқ Анна бу гапни эшитишидан олдинёқ Тиллига меҳр қўйганини ва уни асраб олишга қарор қилганини таъкидлайди.

Бугунги кунда Тиллининг кундалик ҳаёти TikTok, Instagram ва Facebook саҳифалари орқали мунтазам ёритиб борилади. У ерда итчанинг бошқа кучуклар билан ўйнаши, эгаси билан вақт ўтказиши, дам олиш учун ўзига қулай ҳолат излаши каби қизиқарли лавҳалар миллионлаб томошабинларнинг эътиборини тортади.

Анна Марининг сўзларига кўра, Тилли туғма синдром билан дунёга келган бўлса-да, худди шундай касаллик билан яшайдиган инсонлар каби унинг организми ҳам бу ҳолатга мослашган. Шу сабабли у фаол ҳаёт кечирмоқда ва ўзини яхши ҳис қилмоқда.

Сўнгги кунларда интернетда машҳурликка эришган қисқа умуртқали енот Жимоти туфайли Тиллига бўлган қизиқиш янада ортди. Айниқса, унинг ширин ҳаракатлари акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тез суръатларда тарқалмоқда.

Анна Марининг тан олишича, Жимоти ҳақидаги видеоларни кўргач, одамлар нега Тиллини биринчи марта кўрганида шунчалик ҳайратланишини ва унга меҳр қўйишини янада яхши тушуниб етган.

Мутахассислар қайд этишича, Сиэтлда топилган Жимотининг умри қисқа бўлиши мумкин. Бироқ Тиллида ҳозирга қадар қисқа умуртқа синдроми билан боғлиқ жиддий соғлиқ муаммолари кузатилмаган.

Эгасининг таъкидлашича, итчанинг касаллиги унга ҳеч қандай оғир асорат қолдирмаган ва ветеринарлар Тилли узоқ ҳамда соғлом умр кечиришини кутмоқда.

Корнелл ветеринария коллежи мутахассиси Брайан Коллинснинг маълум қилишича, қисқа умуртқа синдроми ҳайвонлар орасида жуда кам учрайдиган туғма ҳолат ҳисобланади. Бундай мутация айрим ҳолларда ички аъзолар сиқилиши ёки бўғимлар билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Шунингдек, мутахассиснинг фикрича, айнан шу мутация Жимотига дарахтларга чиқиш ва йиртқичлардан қочишни ҳам анча қийинлаштириши эҳтимолдан холи эмас. Шунга қарамай, олимлар унинг омон қолиши ва соғлом ҳаёт кечиришига умид билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Кеча, 23:48Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кеча, 23:43АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиКеча, 23:37Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Кеча, 22:57«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиКеча, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Кеча, 22:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?