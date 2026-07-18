Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?
Кения президенти Уилям Рутонинг расмий сайти киберҳужумга учради. Ҳакерлар бош саҳифада президентга қаратилган ҳақоратли хабарларни жойлаштириб, маълум муддат ичида катта миқдорда криптовалюта тўлашни талаб қилди.
Ҳукумат ҳужум содир бўлганини тасдиқлади. Бироқ махфий маълумотлар ҳақиқатан ҳам ҳакерлар қўлига ўтган-ўтмагани бўйича дастлабки текширувлар бошқача натижани кўрсатмоқда.
Президент сайтининг бош саҳифаси ўзгартирилди
Киберҳужум 18 июль куни Кения президентининг president.go.ke расмий сайтига уюштирилган. Сайтдаги одатий давлат ахборотлари ўрнига Уилям Рутони ҳақорат қилувчи ва унга қарши турли даъволарни ўз ичига олган хабарлар пайдо бўлган.
Ҳакерлар саҳифага криптоҳамён манзилини ҳам жойлаштириб, унга беш биткойн ўтказишни талаб қилган. Ўша пайтда бу миқдор тахминан 41,3 миллион Кения шиллингига, яъни қарийб 320 минг долларга тенг бўлган.
Ҳакерлар маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид қилди
Ҳужумчилар тўлов амалга оширилмаса, президентга алоқадор экани айтилган маълумотларни жамоатчиликка тақдим этишини билдирган.
Улар пулни ўтказиш учун шу куннинг ўзида соат 18:00гача муҳлат белгилаган. Бироқ қандай маълумотлар назарда тутилгани ва ҳакерлар ҳақиқатан ҳам ички тизимларга киришга муваффақ бўлгани тасдиқланмаган.
Сайтнинг ташқи саҳифаси ўзгартирилиши ҳар доим ҳам махфий маълумотлар базаси бузилганини англатмайди. Ҳужум кўламини аниқлаш учун серверлар ва тизим журналларининг тўлиқ техник экспертизаси талаб этилади.
Ҳукумат ҳужумни тасдиқлади
Кениянинг ахборот, коммуникациялар ва рақамли иқтисодиёт вазири Уилям Кабого президент сайтида киберхавфсизлик билан боғлиқ ҳодиса қайд этилганини тасдиқлади.
Унинг билдиришича, ҳодиса аниқланган заҳоти Ахборот-коммуникация технологиялари маъмурияти белгиланган фавқулодда чораларни ишга туширган. Сайтга кириш ҳужумни чеклаш, рақамли экспертиза ўтказиш ва тизимни тиклаш мақсадида вақтинча тўхтатилган.
«Ҳозирги вақтда махфий маълумотларга рухсатсиз кирилгани, ахборотлар кўчириб олингани ёки йўқотилганига оид далил мавжуд эмас», — деди вазир.
Кабогонинг таъкидлашича, бошқа давлат ахборот тизимлари ва рақамли хизматлар хавфсиз ҳолатда ишлашда давом этмоқда.
Сайтни тиклаш ишлари бошланди
Кения президенти маъмуриятининг IT мутахассислари ҳужум оқибатларини бартараф этиш ва порталнинг одатий фаолиятини тиклашга киришган.
Ҳакерлар қолдирган хабарлар қисқа вақт ичида олиб ташланган, шундан кейин сайт текширув ўтказилиши учун ўчириб қўйилган. Ҳукумат идоралари техник ҳамкорлар билан биргаликда ҳужумчилар сайтга қайси заифлик орқали кирганини аниқламоқда.
Ҳужум ортида ким тургани номаълум
Кения расмийлари ҳозирча киберҳужумни ким уюштиргани ҳақида маълумот бермади. Шунингдек, ҳукумат ҳакерларга талаб қилинган маблағни тўлаш нияти бор-йўқлигини ҳам очиқламади.
Терговнинг асосий вазифаси ҳодиса фақат президент сайтининг очиқ қисми билан чекланганми ёки ҳужумчилар ички тизимларга ҳам кирганми — шуни аниқлашдан иборат.
Ҳозирча ҳакерларнинг «махфий маълумотларни эълон қилиш» ҳақидаги таҳдиди исботланмаган даъво бўлиб қолмоқда. Аммо президентнинг расмий сайти бузилганининг ўзи Кения давлат идораларида киберхавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатди.
…