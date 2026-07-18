Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?

·0·Дунё
Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?

Кения президенти Уилям Рутонинг расмий сайти киберҳужумга учради. Ҳакерлар бош саҳифада президентга қаратилган ҳақоратли хабарларни жойлаштириб, маълум муддат ичида катта миқдорда криптовалюта тўлашни талаб қилди.

Ҳукумат ҳужум содир бўлганини тасдиқлади. Бироқ махфий маълумотлар ҳақиқатан ҳам ҳакерлар қўлига ўтган-ўтмагани бўйича дастлабки текширувлар бошқача натижани кўрсатмоқда.

Президент сайтининг бош саҳифаси ўзгартирилди

Киберҳужум 18 июль куни Кения президентининг president.go.ke расмий сайтига уюштирилган. Сайтдаги одатий давлат ахборотлари ўрнига Уилям Рутони ҳақорат қилувчи ва унга қарши турли даъволарни ўз ичига олган хабарлар пайдо бўлган.

Ҳакерлар саҳифага криптоҳамён манзилини ҳам жойлаштириб, унга беш биткойн ўтказишни талаб қилган. Ўша пайтда бу миқдор тахминан 41,3 миллион Кения шиллингига, яъни қарийб 320 минг долларга тенг бўлган.

Ҳакерлар маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид қилди

Ҳужумчилар тўлов амалга оширилмаса, президентга алоқадор экани айтилган маълумотларни жамоатчиликка тақдим этишини билдирган.

Улар пулни ўтказиш учун шу куннинг ўзида соат 18:00гача муҳлат белгилаган. Бироқ қандай маълумотлар назарда тутилгани ва ҳакерлар ҳақиқатан ҳам ички тизимларга киришга муваффақ бўлгани тасдиқланмаган.

Сайтнинг ташқи саҳифаси ўзгартирилиши ҳар доим ҳам махфий маълумотлар базаси бузилганини англатмайди. Ҳужум кўламини аниқлаш учун серверлар ва тизим журналларининг тўлиқ техник экспертизаси талаб этилади.

Ҳукумат ҳужумни тасдиқлади

Кениянинг ахборот, коммуникациялар ва рақамли иқтисодиёт вазири Уилям Кабого президент сайтида киберхавфсизлик билан боғлиқ ҳодиса қайд этилганини тасдиқлади.

Унинг билдиришича, ҳодиса аниқланган заҳоти Ахборот-коммуникация технологиялари маъмурияти белгиланган фавқулодда чораларни ишга туширган. Сайтга кириш ҳужумни чеклаш, рақамли экспертиза ўтказиш ва тизимни тиклаш мақсадида вақтинча тўхтатилган.

«Ҳозирги вақтда махфий маълумотларга рухсатсиз кирилгани, ахборотлар кўчириб олингани ёки йўқотилганига оид далил мавжуд эмас», — деди вазир.

Кабогонинг таъкидлашича, бошқа давлат ахборот тизимлари ва рақамли хизматлар хавфсиз ҳолатда ишлашда давом этмоқда.

Сайтни тиклаш ишлари бошланди

Кения президенти маъмуриятининг IT мутахассислари ҳужум оқибатларини бартараф этиш ва порталнинг одатий фаолиятини тиклашга киришган.

Ҳакерлар қолдирган хабарлар қисқа вақт ичида олиб ташланган, шундан кейин сайт текширув ўтказилиши учун ўчириб қўйилган. Ҳукумат идоралари техник ҳамкорлар билан биргаликда ҳужумчилар сайтга қайси заифлик орқали кирганини аниқламоқда.

Ҳужум ортида ким тургани номаълум

Кения расмийлари ҳозирча киберҳужумни ким уюштиргани ҳақида маълумот бермади. Шунингдек, ҳукумат ҳакерларга талаб қилинган маблағни тўлаш нияти бор-йўқлигини ҳам очиқламади.

Терговнинг асосий вазифаси ҳодиса фақат президент сайтининг очиқ қисми билан чекланганми ёки ҳужумчилар ички тизимларга ҳам кирганми — шуни аниқлашдан иборат.

Ҳозирча ҳакерларнинг «махфий маълумотларни эълон қилиш» ҳақидаги таҳдиди исботланмаган даъво бўлиб қолмоқда. Аммо президентнинг расмий сайти бузилганининг ўзи Кения давлат идораларида киберхавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиБугун, 23:37Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБугун, 23:18Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Бугун, 22:57«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиБугун, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Бугун, 22:04Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Бугун, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?