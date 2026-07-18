Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”

·42·Дунё
Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”

Эрон олий раҳбари Мужтабо Хоманаий АҚШни Эрон билан тузилган келишувларга бир неча бор амал қилмаганликда айблаб, бу ҳолат АҚШ Президенти Доналд Трамп имзосининг ишончлилигига жиддий путур етказганини таъкидлади. Бу ҳақда у Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди.

Хоманаий баёнотида Вашингтон Эрон билан эришилган англашув меморандумлари ва ўз зиммасига олган мажбуриятларни бир неча бор бузганини қайд этди. Унинг фикрича, бу АҚШ раҳбари имзосининг “бутунлай қадрсиз ва ишончсиз” эканини яққол намоён қилган.

Эрон олий раҳбари, шунингдек, АҚШни кескин оҳангда огоҳлантириб, “Эрон халқи ва қаршилик фронти керак бўлса, Америкага унутилмас сабоқ бера олишини” таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиКеча, 23:18«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиКеча, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Кеча, 22:04Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Кеча, 22:01Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиСанкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашдиКеча, 21:48Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаМесси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаКеча, 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?