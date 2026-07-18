Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирди

·0·Техно
Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирди

Хитойнинг Мооншот AI компанияси ўзининг янгиланган Кими моделини тақдим этиши глобал сунъий интеллект (СИ) бозорида жиддий бахс-мунозараларга сабаб бўлди. Янги Кими K3 версияси очиқ кодли (опен соурсе) модел бўлишига қарамай, у дунёдаги энг кучли ёпиқ тизимлар — Claude ва ГПТ каби флагманлар билан рақобатлаша олишини намойиш этди. Бу воқеа нафақат технологик ютуқ, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобатнинг янги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мооншот AI баёнотига кўра, Кими K3 модели бир қатор тестларда юқори натижаларни кўрсатиб, ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада ўзиб кетган. Arena.ai ва Валс AI каби мустақил таҳлилий платформалар ҳам ушбу моделнинг самарадорлиги бўйича ижобий хулосалар берди. Мазкур янгилик фонида жаҳон молия бозорларида ҳам тебранишлар кузатилди: Nasdaq индекси 1 фоизга пасайди, NVIDIA каби чип ишлаб чиқарувчи гигантларнинг акциялари эса инвесторлар томонидан сотила бошланди.

Сиёсий босим ва технологик пойга

Ушбу технологик сакраш АҚШ ҳукумати ва йирик технология арбоблари орасида хавотир уйғотди. Трамп администрациясининг собиқ СИ масалалари бўйича маслаҳатчиси Давид Саккс Хитойнинг бу муваффақиятини АҚШдаги бюрократия ва ортиқча тартибга солишлар билан қиёслади. Унинг фикрича, америкалик сиёсатчилар янги маълумотлар марказларини тақиқлаш ва қатъий қоидалар жорий этиш билан банд бўлган бир пайтда, Хитой СИ пойгасида етакчиликни қўлга киритмоқда.

Шу билан бирга, OpenAI компаниясининг стратегик келажак бўлими раҳбари Деан Балл Кими моделининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, ушбу моделнинг кучи шунчаки бошқа моделлардан нусха кўчириш (дистиллация) натижаси эмас, балки ҳақиқий муҳандислик ютуғидир. Балл, шунингдек, Хитой ҳукумати бундай даражадаги кучли моделларни очиқ манбаларга чиқаришга рухсат бераётганидан ҳайратда эканини билдирди.

Хавфсизлик ва келажакдаги хатарлар

Ғарб экспертлари очиқ кодли моделларнинг кенг тарқалишини "рақамли коммунизм" хавфи билан боғлашмоқда. Деан Баллнинг фикрича, агар очиқ моделлар доминантлик қилса, СИ давлат томонидан тақдим этиладиган ижтимоий инфратузилмага айланиб қолиши мумкин. Бу эса, ўз навбатида, хусусий инновацияларнинг тўхташига ва технологик соҳада янги турдаги дистопик келажакка олиб келиши мумкин.

Uber собиқ раҳбари Травис Каланикк эса интеллектуал мулк масаласига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Хитой моделлари кўпинча Америка тизимларининг натижалари асосида ўқитилади. Агар ушбу жараён тартибга солинмаса, Америка компаниялари ноҳақ рақобат шароитида қолиб кетиши мумкин. Бироқ, таҳлилчилар америкалик дастурчилар ҳам Кими каби Хитой ишланмаларидан ўз лойиҳаларида фойдаланаётганини қайд этишган.

Хулоса қилиб айтганда, Кими моделининг чиқиши сунъий интеллект оламидаги кучлар мувозанатини ўзгартириб юборди. Эндиликда АҚШ ҳукумати Хитойнинг очиқ кодли моделларидан фойдаланишни чеклаш учун янги тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу очиқ моделлар СИ соҳасидаги маҳаллий ишланмаларни ривожлантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Мооншот AIКимиСунъий ИнтеллектOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиКеча, 22:19АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиАҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиКеча, 21:55АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиКеча, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиКеча, 20:55Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиКеча, 20:24SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиКеча, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда