Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирди
Хитойнинг Мооншот AI компанияси ўзининг янгиланган Кими моделини тақдим этиши глобал сунъий интеллект (СИ) бозорида жиддий бахс-мунозараларга сабаб бўлди. Янги Кими K3 версияси очиқ кодли (опен соурсе) модел бўлишига қарамай, у дунёдаги энг кучли ёпиқ тизимлар — Claude ва ГПТ каби флагманлар билан рақобатлаша олишини намойиш этди. Бу воқеа нафақат технологик ютуқ, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобатнинг янги босқичи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мооншот AI баёнотига кўра, Кими K3 модели бир қатор тестларда юқори натижаларни кўрсатиб, ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада ўзиб кетган. Arena.ai ва Валс AI каби мустақил таҳлилий платформалар ҳам ушбу моделнинг самарадорлиги бўйича ижобий хулосалар берди. Мазкур янгилик фонида жаҳон молия бозорларида ҳам тебранишлар кузатилди: Nasdaq индекси 1 фоизга пасайди, NVIDIA каби чип ишлаб чиқарувчи гигантларнинг акциялари эса инвесторлар томонидан сотила бошланди.
Сиёсий босим ва технологик пойгаУшбу технологик сакраш АҚШ ҳукумати ва йирик технология арбоблари орасида хавотир уйғотди. Трамп администрациясининг собиқ СИ масалалари бўйича маслаҳатчиси Давид Саккс Хитойнинг бу муваффақиятини АҚШдаги бюрократия ва ортиқча тартибга солишлар билан қиёслади. Унинг фикрича, америкалик сиёсатчилар янги маълумотлар марказларини тақиқлаш ва қатъий қоидалар жорий этиш билан банд бўлган бир пайтда, Хитой СИ пойгасида етакчиликни қўлга киритмоқда.
Шу билан бирга, OpenAI компаниясининг стратегик келажак бўлими раҳбари Деан Балл Кими моделининг имкониятларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, ушбу моделнинг кучи шунчаки бошқа моделлардан нусха кўчириш (дистиллация) натижаси эмас, балки ҳақиқий муҳандислик ютуғидир. Балл, шунингдек, Хитой ҳукумати бундай даражадаги кучли моделларни очиқ манбаларга чиқаришга рухсат бераётганидан ҳайратда эканини билдирди.
Хавфсизлик ва келажакдаги хатарларҒарб экспертлари очиқ кодли моделларнинг кенг тарқалишини "рақамли коммунизм" хавфи билан боғлашмоқда. Деан Баллнинг фикрича, агар очиқ моделлар доминантлик қилса, СИ давлат томонидан тақдим этиладиган ижтимоий инфратузилмага айланиб қолиши мумкин. Бу эса, ўз навбатида, хусусий инновацияларнинг тўхташига ва технологик соҳада янги турдаги дистопик келажакка олиб келиши мумкин.
Uber собиқ раҳбари Травис Каланикк эса интеллектуал мулк масаласига эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Хитой моделлари кўпинча Америка тизимларининг натижалари асосида ўқитилади. Агар ушбу жараён тартибга солинмаса, Америка компаниялари ноҳақ рақобат шароитида қолиб кетиши мумкин. Бироқ, таҳлилчилар америкалик дастурчилар ҳам Кими каби Хитой ишланмаларидан ўз лойиҳаларида фойдаланаётганини қайд этишган.
Хулоса қилиб айтганда, Кими моделининг чиқиши сунъий интеллект оламидаги кучлар мувозанатини ўзгартириб юборди. Эндиликда АҚШ ҳукумати Хитойнинг очиқ кодли моделларидан фойдаланишни чеклаш учун янги тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу очиқ моделлар СИ соҳасидаги маҳаллий ишланмаларни ривожлантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.
…