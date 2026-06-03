265 метрлик туннелдан 45 миллион долларлик юк топилди

·134·Дунё
265 метрлик туннелдан 45 миллион долларлик юк топилди

Мексика хавфсизлик идоралари АҚШ билан чегара ҳудудида жойлашган йирик ерости туннелини фош қилди. Терговчиларнинг фикрича, ушбу махфий йўлак орқали гиёҳванд моддалар, қурол-яроғ ва бошқа тақиқланган юклар ноқонуний равишда ташиб келинган бўлиши мумкин.

Мексика Бош прокуратураси маълум қилишича, туннель 31 май куни Тихуана шаҳри яқинида аниқланган. Унинг АҚШ ҳудудигача етиб бориши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, ерости йўлагининг узунлиги қарийб 265 метр, чуқурлиги эса 6 метрдан ортиқни ташкил этади. Эътиборлиси, туннель замонавий технологиялар билан жиҳозланган бўлиб, унда ёритиш тизими, ҳаво алмаштириш ускуналари ҳамда юкларни ташиш учун махсус электрон механизмлар мавжуд бўлган.

Тезкор тадбирлар давомида қиймати тахминан 45 миллион долларга баҳоланган 1029 килограмм кокаин, шунингдек, метамфетамин, марихуана, ўқ-дорилар ва турли ҳужжатлар мусодара қилинди.

АҚШ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ушбу операцияни мамлакатдаги энг хавфли жиноий гуруҳлардан бири саналган “Халиско – Янги авлод картели” фаолиятига берилган жиддий зарба сифатида баҳоламоқда.

Мазкур иш доирасида тўрт нафар гумонланувчи қўлга олинган. Уларга гиёҳванд моддалар савдоси ва ноқонуний туннеллардан фойдаланиш билан боғлиқ айбловлар қўйилган. Агар суд уларнинг айбини исботласа, гумонланувчилар умрбод озодликдан маҳрум қилиниши мумкин.

Мексика прокуратураси маълумотларига кўра, туннель АҚШнинг Сан-Диего шаҳридаги кўчалардан бирига туташиши мумкин. Бироқ унинг Америка томонидаги аниқ чиқиш нуқтаси ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.

Расмийлар икки давлат чегарасидаги ерости контрабанда тармоқларига қарши кураш янада кучайтирилишини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди