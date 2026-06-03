“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратлади

·210·Дунё
“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратлади
Аудио версияси

АҚШ президенти Дональд Трамп Ливан ҳудудига берилган зарбалар сабаб Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяхуни телефон орқали қўпол сўзлар билан танқид қилгани маълум бўлди. Бу ҳақда Axios манбаларга таяниб хабар берди.

Манбаларнинг айтишича, суҳбат давомида Трамп Исроил ҳукумати раҳбарини “ақлдан озган” деб атаган. Шунингдек, у коррупция иши бўйича Нетаньяхуни қамалишдан қутқаришга ёрдам берганини эслатиб ўтган. Унинг таъкидлашича, Ливанга қилинган зарбалар оқибатида Нетаньяху халқаро майдонда тобора кўпроқ танқидга учраётгани ва бу Исроилнинг янада каттароқ ташқи яккаланишга сабаб бўлиши мумкин.

“Сен ақлдан озгансан. Мен бўлмаганимда қамоқда ўтирардинг, сени қутқарганман. Ҳозир ҳамма сени ёмон кўради. Қилган ишларинг туфайли Исроилга нисбатан нафрат кучаймоқда”, деган Трамп суҳбатда.

Шу билан бирга, Трамп Ливанда тинч аҳоли орасида қурбонлар кўпайгани ва “Ҳизбуллоҳ” қўмондонларига қарши операциялар доирасида турар жой бинолари вайрон қилинаётганидан хавотир билдирган.

1 июнь куни Нетаньяху Эрон қўллаб-қувватлайдиган “Ҳизбуллоҳ” гуруҳи билан зиддият кучайганини сабаб қилиб, Байрутнинг жанубий ҳудудларига зарба беришга буйруқ берган эди. Бундан бир кун олдин эса “Ҳизбуллоҳ”нинг Исроил шимолига қилган ҳужумларидан сўнг Ливанда қуруқликдаги операциялар кенгайтирилган.

АҚШ маъмуриятига яқин манбалар Axios’га маълум қилишича, телефон суҳбати чоғида Трамп Ливандаги тинч аҳоли қурбонлари кўпайгани ва “Ҳизбуллоҳ” қўмондонларини йўқ қилиш жараёнида турар жойлар бузилаётганидан қаттиқ хавотир билдирган.

Суҳбатдан сўнг Трамп Исроил ва Ливан “Ҳизбуллоҳ” ҳаракати ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилганини айтди. У Нетаньяху билан “жуда самарали суҳбат” ўтказганини таъкидлади. Шундан кейин Байрутга қўшин киритилмаслиги, йўлда бўлган ҳарбий бўлинмалар ортга қайтарилгани маълум қилинди. Шунингдек, Трамп юқори мартабали вакиллар орқали “Ҳизбуллоҳ” билан ҳам музокаралар ўтказилгани, натижада ўт очиш тўлиқ тўхтатилишига келишилганини билдирди.

“Исроил уларга ҳужум қилмайди, улар ҳам Исроилга ҳужум қилмайди”, деди Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди