Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!
Тошкент шаҳрида "Гулайим ва Қирқ қиз" тарихий фильми учун видеосинов жараёнлари давом этмоқда. Лойиҳа ижодкорлари асосий ва иккинчи даражали образларга мос актёрларни танлаш мақсадида номзодларни камера қаршисида синовдан ўтказмоқда.
Видеосиновларда таниқли актёрлар Адиз Ражабов, Айсанем Юсупова ва Шоҳруҳ Ҳамдамов ҳам иштирок этди. Улар фильмдаги қаҳрамонларнинг характери, ҳаракатлари ва руҳий ҳолатини ифодалашга қаратилган саҳналарни ижро этди. Ҳар бир актёрга образни очиб бериш учун турли вазифалар берилган.
Фильм устида ишлаётган жамоа ҳар бир қаҳрамоннинг ташқи кўриниши, нутқи ва хатти-ҳаракатларини тарихий муҳитга мослаштиришга эътибор қаратмоқда. Шу сабаб видеосиновлар лойиҳанинг асосий тайёргарлик босқичларидан бири ҳисобланади.
"Гулайим ва Қирқ қиз" фильми халқ оғзаки ижоди, миллий қадриятлар ва қаҳрамонлик анъаналарини экранда акс эттиришни мақсад қилган. Ҳозирча фильмнинг суратга олиш санаси ва премьера вақти маълум қилинмаган.
…