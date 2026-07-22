Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугади

·0·Техно
Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугади

Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг янги буклама смартфонлари тақдимоти арафасида кўп йиллик анъанасидан воз кечишга қарор қилди. Компания янги қурилмалар учун олдиндан буюртма берган мижозларга тақдим этиладиган бепул хотирани икки баравар ошириш бонусини бекор қилмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри Samsung Аустриа бўлинмасининг тарқалган маълумотларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Samsung бир неча йилдан буён ўзининг флагман қурилмалари, хусусан Galaxy С ва Galaxy Z туркумлари сотувга чиқишидан олдин энг жозибадор акциялардан бирини таклиф қилиб келарди. Бунда харидор 256 GB хотирали модел нархига 512 GB сиғимли қурилмани ёки 512 GB нархига 1 TB версияни қўлга киритиши мумкин эди. Бу стратегия янги моделларнинг илк сотув кўрсаткичларини кескин оширишга хизмат қилган.

Бепул бонус ўрнига чегирма

Янги қоидаларга кўра, эндиликда хотира ҳажмини бепул ошириш ўрнига, юқори конфигурацияли моделлар учун маълум миқдорда чегирма тақдим этилади. Масалан, 512 GB ҳажмли талқин учун 100 евро, 1 TB сиғимли флагман учун эса 200 евро миқдорида нарх пасайтирилиши кутилмоқда. Гарчи бу ҳам тежамкорликни таъминласа-да, аввалги мутлақо бепул хизмат билан солиштирганда фойдаланувчиларнинг харажатлари ортиши аниқ.

Эслатиб ўтамиз, эртага, 22-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида компания бир қатор янги маҳсулотларни намойиш этади. Булар орасида Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 каби буклама смартфонлар, шунингдек, Galaxy Watch 9 ҳамда Galaxy Watch Ultra 2 ақлли соатлари бор.

Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung смартфонлари жуда оммабоп бўлиб, расмий дилерлар одатда глобал акцияларни маҳаллий харидорлар учун ҳам татбиқ этишарди. Агар ушбу ўзгариш бутун Европа ва Осиё минтақалари учун ҳам амал қилса, ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ҳам янги буклама қурилмаларни сотиб олишда кўпроқ маблағ сарфлашларига тўғри келади.

Ҳозирча ушбу ўзгаришлар фақат Австрия бозори учун тасдиқланган бўлса-да, соҳа таҳлилчилари бу бутун дунё бўйлаб жорий этиладиган янги маркетинг стратегиясининг бир қисми эканлигини таъкидлашмоқда. Компания шу йўл билан ўзининг операцион фойдасини оширишни ва премиум сегментдаги маржани сақлаб қолишни кўзлаган бўлиши мумкин.

Янги Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделлари нафақат дизайни, балки сунъий интеллект (Galaxy AI) имкониятлари билан ҳам ажралиб туриши кутилмоқда. Бироқ, нарх сиёсатидаги бундай ўзгаришлар энг содиқ мижозлар орасида бироз эътирозларга сабаб бўлиши мумкин. Якуний тафсилотлар эртанги расмий тақдимотда ойдинлашади.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияGalaxy Унпаккед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55Хитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиХитойда дунёдаги энг йирик импульсли ГЭС қурилмоқда: муҳим босқич якунландиБугун, 04:30Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди