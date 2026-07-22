Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугади
Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг янги буклама смартфонлари тақдимоти арафасида кўп йиллик анъанасидан воз кечишга қарор қилди. Компания янги қурилмалар учун олдиндан буюртма берган мижозларга тақдим этиладиган бепул хотирани икки баравар ошириш бонусини бекор қилмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри Samsung Аустриа бўлинмасининг тарқалган маълумотларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Samsung бир неча йилдан буён ўзининг флагман қурилмалари, хусусан Galaxy С ва Galaxy Z туркумлари сотувга чиқишидан олдин энг жозибадор акциялардан бирини таклиф қилиб келарди. Бунда харидор 256 GB хотирали модел нархига 512 GB сиғимли қурилмани ёки 512 GB нархига 1 TB версияни қўлга киритиши мумкин эди. Бу стратегия янги моделларнинг илк сотув кўрсаткичларини кескин оширишга хизмат қилган.
Бепул бонус ўрнига чегирмаЯнги қоидаларга кўра, эндиликда хотира ҳажмини бепул ошириш ўрнига, юқори конфигурацияли моделлар учун маълум миқдорда чегирма тақдим этилади. Масалан, 512 GB ҳажмли талқин учун 100 евро, 1 TB сиғимли флагман учун эса 200 евро миқдорида нарх пасайтирилиши кутилмоқда. Гарчи бу ҳам тежамкорликни таъминласа-да, аввалги мутлақо бепул хизмат билан солиштирганда фойдаланувчиларнинг харажатлари ортиши аниқ.
Эслатиб ўтамиз, эртага, 22-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида компания бир қатор янги маҳсулотларни намойиш этади. Булар орасида Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 каби буклама смартфонлар, шунингдек, Galaxy Watch 9 ҳамда Galaxy Watch Ultra 2 ақлли соатлари бор.
Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung смартфонлари жуда оммабоп бўлиб, расмий дилерлар одатда глобал акцияларни маҳаллий харидорлар учун ҳам татбиқ этишарди. Агар ушбу ўзгариш бутун Европа ва Осиё минтақалари учун ҳам амал қилса, ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ҳам янги буклама қурилмаларни сотиб олишда кўпроқ маблағ сарфлашларига тўғри келади.
Ҳозирча ушбу ўзгаришлар фақат Австрия бозори учун тасдиқланган бўлса-да, соҳа таҳлилчилари бу бутун дунё бўйлаб жорий этиладиган янги маркетинг стратегиясининг бир қисми эканлигини таъкидлашмоқда. Компания шу йўл билан ўзининг операцион фойдасини оширишни ва премиум сегментдаги маржани сақлаб қолишни кўзлаган бўлиши мумкин.
Янги Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделлари нафақат дизайни, балки сунъий интеллект (Galaxy AI) имкониятлари билан ҳам ажралиб туриши кутилмоқда. Бироқ, нарх сиёсатидаги бундай ўзгаришлар энг содиқ мижозлар орасида бироз эътирозларга сабаб бўлиши мумкин. Якуний тафсилотлар эртанги расмий тақдимотда ойдинлашади.
…